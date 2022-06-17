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Постер фильма Эра выживания
6.2
Эра выживания - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Эра выживания
6.2

Эра выживания

, 2022
Vesper
Литва, Франция, Бельгия / приключения, драма, фантастика / 18+
Фантастическая драма о безжалостной борьбе природы с людьми
Трейлеры
Постер фильма Эра выживания
6.2
Эра выживания - Дублированный трейлер
Эра выживания  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссерами и сценаристами проекта стали Кристина Бозит и Бруно Сампер. Вдвоем они работали над фильмами «Исчезающие волны», «Азбука смерти – 2» и «Коллекционерша», а в общей сложности за плечами у них десятки проектов.

О съемках фильма стало известно зимой 2021 года. Тогда европейский продюсерский центр Anton выразил желание поддержать картину. За создание взялись Франция, Бельгия и Литва.

Основной съемочный процесс проходил в литовских лесах весной 2022 года.

Премьерный показ состоялся летом 2022 года в рамках 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Важной составляющей фильма стали визуальные эффекты. Практически весь мир Васпер воплощен на экране при помощи компьютерной графики, за создание которой взялся опытный французский художник и продюсер Алексис Перрин.

Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.

В ролях

Эдди Марсан
Эдди Марсан
Jonas
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Darius
Эдмунд Дин
Эдмунд Дин
Elias
Мелани Гейдос
Мелани Гейдос
Jug
Раффиелла Чепмен
Раффиелла Чепмен
Vesper
Рози Макьюэн
Рози Макьюэн
Camellia
Matvej Buravkov
Boz
Nojus Buslevicius
Dink
Marijus Demiskis
Oed
Markas Eimontas
Mo
Режиссер Бруно Сампер, Кристина Бозит
Сценарист Бруно Сампер, Кристина Бозит, Brian Clark
Композитор Дэн Леви
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва / Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 июля 2022
Премьера в мире 17 июня 2022
Дата выхода
29 сентября 2022 Россия Global Film
29 сентября 2022 Азербайджан 16+
6 июля 2023 Андорра
6 октября 2022 Германия 16
30 сентября 2022 Дания 11
6 июля 2023 Испания
29 сентября 2022 Казахстан 16+
29 сентября 2022 Кыргызстан 16+
21 октября 2022 Латвия 12+
30 сентября 2022 Литва
17 августа 2022 Нидерланды 14
17 августа 2022 Норвегия 15
6 октября 2022 Сингапур PG13
6 октября 2022 Таиланд
30 сентября 2022 Турция
6 октября 2022 Украина
10 августа 2022 Франция
23 марта 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $1 694 252
Производство Rumble Fish Productions, Natrix Natrix, 10.80 Films
Другие названия
Vesper, Vesper Chronicles, Эра выживания, A túlélés korszaka, Crónicas de Vesper, Ellujäämisaeg, Éra přežití, Éra prežitia, Era preživljavanja, Vesper Seeds, VESPER／ヴェスパー, Ерата на оцеляването, Хроніки Веспер, 베스퍼, 베스퍼 크로니클, 末世生機

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 36 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3127 В жанре «приключения»  590 В жанре «драма»  1211 В жанре «фантастика»  406 В фильмах Литвы  2 В фильмах Франции  217 В фильмах Бельгии  26 В фильмах 2022 года  134
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Эра выживания - Дублированный трейлер
Эра выживания Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

gnumeric 6 октября 2022, 11:25
Задумка интересная, но реализация паршивая. Спец эффекты реалистичные, но идея не раскрыта, все сумбурно и скомкано, сюжетная линия короткая и ее конец уже виден после 5 минут просмотра
moonmelnik 30 сентября 2022, 17:35
Фильм скучноват, многое не раскрыли смысл. Зря потратила время.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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