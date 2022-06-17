Режиссерами и сценаристами проекта стали Кристина Бозит и Бруно Сампер. Вдвоем они работали над фильмами «Исчезающие волны», «Азбука смерти – 2» и «Коллекционерша», а в общей сложности за плечами у них десятки проектов.
О съемках фильма стало известно зимой 2021 года. Тогда европейский продюсерский центр Anton выразил желание поддержать картину. За создание взялись Франция, Бельгия и Литва.
Основной съемочный процесс проходил в литовских лесах весной 2022 года.
Премьерный показ состоялся летом 2022 года в рамках 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Важной составляющей фильма стали визуальные эффекты. Практически весь мир Васпер воплощен на экране при помощи компьютерной графики, за создание которой взялся опытный французский художник и продюсер Алексис Перрин.
Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.
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