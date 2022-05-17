Убойный монтаж, 2022

Фильм понравится тем, кто любит комедийные ужастики с необычным построением сюжета. История развивается нелинейно, иногда перенося события в прошлое и представляя их совсем с другого ракурса. В центре сюжета – члены небольшой съемочной команды. Они создают малобюджетный фильм про зомби. Дела у ребят начинают идти плохо, когда ожившие мертвецы атакуют их в реальной жизни.

Картина представлена в уникальном формате и сочетает в себе черты нескольких жанров. «Окончательный монтаж» нельзя назвать хоррором или комедией в чистом виде. По стилю фильм напоминает документальную картину, воссозданную в художественном формате.

Зрителям предоставляется возможность погрузиться в процесс кинопроизводства, то есть оказаться по ту сторону камеры вместе с постановщиками и операторами. Первые минуты просмотра зомби-муви могут вызвать недоумение некоторыми аляповатыми моментами и заминками. Но за кадром им сразу находится объяснение.

Фильм пропитан любовью к кинематографу. Один из центральных персонажей — режиссер, который решился на рискованную авантюру. Ему нужно снять картину для нового телеканала про зомби, которую необходимо закончить в сжатые сроки. Актеры, с которыми ему приходится работать, часто капризны и не стесняются выражать свое мнение.