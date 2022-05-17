Убойный монтаж, 2022

Фильм понравится тем, кто любит комедийные ужастики с необычным построением сюжета. История развивается нелинейно, иногда перенося события в прошлое и представляя их совсем с другого ракурса. В центре сюжета – члены небольшой съемочной команды. Они создают малобюджетный фильм про зомби. Дела у ребят начинают идти плохо, когда ожившие мертвецы атакуют их в реальной жизни.
Картина представлена в уникальном формате и сочетает в себе черты нескольких жанров. «Окончательный монтаж» нельзя назвать хоррором или комедией в чистом виде. По стилю фильм напоминает документальную картину, воссозданную в художественном формате.
Зрителям предоставляется возможность погрузиться в процесс кинопроизводства, то есть оказаться по ту сторону камеры вместе с постановщиками и операторами. Первые минуты просмотра зомби-муви могут вызвать недоумение некоторыми аляповатыми моментами и заминками. Но за кадром им сразу находится объяснение.
Фильм пропитан любовью к кинематографу. Один из центральных персонажей — режиссер, который решился на рискованную авантюру. Ему нужно снять картину для нового телеканала про зомби, которую необходимо закончить в сжатые сроки. Актеры, с которыми ему приходится работать, часто капризны и не стесняются выражать свое мнение.
Картина является ремейком малобюджетного японского комедийного фильма ужасов «Зомби одним планом!», который вышел на экраны в 2017 году. По сюжету во время съемок фильма про зомби на членов съемочной команды совершают нападение настоящие живые мертвецы. В 2019 году вышел спин-офф оригинальной картины под названием «Зомби одним планом: в Голливуде».
Съемки проходили в 2021 году в Париже. А премьера состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. «Окончательный монтаж» стал фильмом открытия.
Постановщиком и сценаристом картины стал Мишель Хазанавичус. Он получил широкую известность после экранизации произведений Жана Брюса об Агенте 117. До этого работал актером и помощником режиссера в фильмах «Дидье» и «Моя жена — актриса». Хазанавичус стал двукратным лауреатом премий BAFTA (2012) и «Сезар» (2012), а также обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за картину «Артист».
Музыку к фильму написал композитор Александр Деспла. Он является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды», а также семикратным номинантом на эту награду. Наиболее известен своими саундтреками к первой и второй части «Гарри Поттера», фильму «Девушка с жемчужной сережкой» и картине «Сумерки. Сага. Новолуние».
В заброшенном здании снимается фильм про зомби. Вдруг, в разгар съемок, срабатывает древнее проклятье, и в кадре начинает твориться полное безумие: актеры вынуждены сражаться с реальными толпами неизвестно откуда взявшихся зомби. Чем же закончится эта история и суждено ли увидеть финальные титры создателям?
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