Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Убойный монтаж
6.3
Убойный монтаж - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Убойный монтаж
6.3

Убойный монтаж

, 2022
Coupez!
Франция / комедия / 18+
Комедийный хоррор о зомби, атакующих актеров во время съемок
Трейлеры
Постер фильма Убойный монтаж
6.3
Убойный монтаж - Дублированный трейлер
Убойный монтаж  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм понравится тем, кто любит комедийные ужастики с необычным построением сюжета. История развивается нелинейно, иногда перенося события в прошлое и представляя их совсем с другого ракурса. В центре сюжета – члены небольшой съемочной команды. Они создают малобюджетный фильм про зомби. Дела у ребят начинают идти плохо, когда ожившие мертвецы атакуют их в реальной жизни.

Картина представлена в уникальном формате и сочетает в себе черты нескольких жанров. «Окончательный монтаж» нельзя назвать хоррором или комедией в чистом виде. По стилю фильм напоминает документальную картину, воссозданную в художественном формате.

Зрителям предоставляется возможность погрузиться в процесс кинопроизводства, то есть оказаться по ту сторону камеры вместе с постановщиками и операторами. Первые минуты просмотра зомби-муви могут вызвать недоумение некоторыми аляповатыми моментами и заминками. Но за кадром им сразу находится объяснение.

Фильм пропитан любовью к кинематографу. Один из центральных персонажей — режиссер, который решился на рискованную авантюру. Ему нужно снять картину для нового телеканала про зомби, которую необходимо закончить в сжатые сроки. Актеры, с которыми ему приходится работать, часто капризны и не стесняются выражать свое мнение.

Картина является ремейком малобюджетного японского комедийного фильма ужасов «Зомби одним планом!», который вышел на экраны в 2017 году. По сюжету во время съемок фильма про зомби на членов съемочной команды совершают нападение настоящие живые мертвецы. В 2019 году вышел спин-офф оригинальной картины под названием «Зомби одним планом: в Голливуде».

Съемки проходили в 2021 году в Париже. А премьера состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. «Окончательный монтаж» стал фильмом открытия.

Постановщиком и сценаристом картины стал Мишель Хазанавичус. Он получил широкую известность после экранизации произведений Жана Брюса об Агенте 117. До этого работал актером и помощником режиссера в фильмах «Дидье» и «Моя жена — актриса». Хазанавичус стал двукратным лауреатом премий BAFTA (2012) и «Сезар» (2012), а также обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за картину «Артист».

Музыку к фильму написал композитор Александр Деспла. Он является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды», а также семикратным номинантом на эту награду. Наиболее известен своими саундтреками к первой и второй части «Гарри Поттера», фильму «Девушка с жемчужной сережкой» и картине «Сумерки. Сага. Новолуние».

В заброшенном здании снимается фильм про зомби. Вдруг, в разгар съемок, срабатывает древнее проклятье, и в кадре начинает твориться полное безумие: актеры вынуждены сражаться с реальными толпами неизвестно откуда взявшихся зомби. Чем же закончится эта история и суждено ли увидеть финальные титры создателям?

В ролях

Беренис Бежо
Беренис Бежо
Natsumi
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Higurashi
Луана Байрами
Луана Байрами
Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс
Chinatsu
Финнегэн Олдфилд
Финнегэн Олдфилд
Ken
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Hosoda
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Hosoda
Sébastien Chassagne
Yamakoshi
Sébastien Chassagne
Yamakoshi
Рафаэль Кенар
Рафаэль Кенар
Akira
Рафаэль Кенар
Рафаэль Кенар
Akira
Жан-Паскаль Зади
Жан-Паскаль Зади
Fatih
Режиссер Мишель Хазанавичус
Сценарист Синъитиро Уэда, Мишель Хазанавичус, Ryoichi Wada
Композитор Александр Депла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 сентября 2022
Премьера в мире 17 мая 2022
Дата выхода
4 августа 2022 Россия Наше кино
3 ноября 2023 Азербайджан
3 ноября 2023 Болгария
24 февраля 2023 Вьетнам
16 февраля 2023 Германия 16
4 ноября 2022 Испания
31 октября 2022 Италия
4 августа 2022 Казахстан 16+
7 октября 2022 Канада
4 августа 2022 Кыргызстан 16+
23 сентября 2022 Литва N16
3 ноября 2023 Польша
14 июля 2023 США NR
27 октября 2022 Словакия 15
17 июня 2022 Тайвань 15+
2 декабря 2022 Финляндия K-12
17 мая 2022 Франция
27 октября 2022 Чехия
29 июля 2022 Эстония K-12
15 февраля 2023 Южная Корея
15 июля 2022 Япония
Сборы в мире $2 078 101
Производство Getaway Films, La Classe Américaine, SK Global
Другие названия
Coupez!, Final Cut, Cięcie!, Corta!, Corten!, Coupez !, Csapó!, Cú Máy Chết Cười, Cut!, Cut! - Zombi contro zombi, Final Cut of the Dead, Franța, Kestik!, Lõplik lõige, Rez!, Z (comme Z), Кінцевий монтаж, Убойный монтаж, 파이널 컷, キャメラを止めるな！, 一屍到底：法屍浪漫, 카메라를 멈추면 안돼, 프랑스에서도!, Окончательный монтаж, 丧尸不要停

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 18 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Убойный монтаж - Дублированный трейлер
Убойный монтаж Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Зомби не то, чем кажутся.
Зомби не то, чем кажутся. Эксцентричный режиссер превращает съемки нового фильма в настоящий ужас. Он буквально выходит из-под контроля: кричит на операторов, унижает и бьет актеров, а каждая сцена обрастает бесконечным количеством дублей. Для него это проект всей жизни, для остальных — очередной посредственный зомби-хоррор. Чтобы придать происходящему реалистичности и помочь актерам испытать реальный страх, режиссер выпускает на свободу настоящих живых мертвецов. Теперь и без того тяжелые съемки превращаются в…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

На KION вышел фильм «Убойный монтаж», открывший прошлый Каннский кинофестиваль
13 октября 2022 15:41 На KION вышел фильм «Убойный монтаж», открывший прошлый Каннский кинофестиваль Автор картины — всемирно известный режиссер и обладатель премии «Оскар» Мишель Хазанавичус.
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
7 октября 2022 15:00 Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.

Фильмы похожие на Убойный монтаж

Вместе в кино
Вместе в кино комедия
2016, Италия
6.0
Переводчики
Переводчики триллер
2020, Франция
7.0
Последний день Земли
Последний день Земли фантастика
2020, Франция
5.0
Собака
Собака драма, комедия
2017, Франция / Бельгия
5.0
Любовь и прочий зоопарк
Любовь и прочий зоопарк комедия
2017, Франция / Бельгия
5.0
Ни судья, ни подсудимая
Ни судья, ни подсудимая документальный
2017, Франция / Бельгия
7.0
Зомби одним планом!
Зомби одним планом! ужасы, комедия
2017, Япония
7.0
Завтра
Завтра документальный
2015, Франция
7.0
Меня зовут Майя
Меня зовут Майя драма
2014, Италия
6.0
Право на "лево"
Право на "лево" комедия
2012, Франция
5.0
Мольер
Мольер комедия
2007, Франция
7.0
Агент 117
Агент 117 комедия, приключения
2006, Франция
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше