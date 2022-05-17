Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убойный монтаж Убойный монтаж
Киноафиша Фильмы Убойный монтаж
Coupé

Убойный монтаж, 2022

2022 / Франция
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Комедийный хоррор о зомби, атакующих актеров во время съемок
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 3
Не пойду 1
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм понравится тем, кто любит комедийные ужастики с необычным построением сюжета. История развивается нелинейно, иногда перенося события в прошлое и представляя их совсем с другого ракурса. В центре сюжета – члены небольшой съемочной команды. Они создают малобюджетный фильм про зомби. Дела у ребят начинают идти плохо, когда ожившие мертвецы атакуют их в реальной жизни.

Картина представлена в уникальном формате и сочетает в себе черты нескольких жанров. «Окончательный монтаж» нельзя назвать хоррором или комедией в чистом виде. По стилю фильм напоминает документальную картину, воссозданную в художественном формате.

Зрителям предоставляется возможность погрузиться в процесс кинопроизводства, то есть оказаться по ту сторону камеры вместе с постановщиками и операторами. Первые минуты просмотра зомби-муви могут вызвать недоумение некоторыми аляповатыми моментами и заминками. Но за кадром им сразу находится объяснение.

Фильм пропитан любовью к кинематографу. Один из центральных персонажей — режиссер, который решился на рискованную авантюру. Ему нужно снять картину для нового телеканала про зомби, которую необходимо закончить в сжатые сроки. Актеры, с которыми ему приходится работать, часто капризны и не стесняются выражать свое мнение.

Картина является ремейком малобюджетного японского комедийного фильма ужасов «Зомби одним планом!», который вышел на экраны в 2017 году. По сюжету во время съемок фильма про зомби на членов съемочной команды совершают нападение настоящие живые мертвецы. В 2019 году вышел спин-офф оригинальной картины под названием «Зомби одним планом: в Голливуде».

Съемки проходили в 2021 году в Париже. А премьера состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. «Окончательный монтаж» стал фильмом открытия.

Постановщиком и сценаристом картины стал Мишель Хазанавичус. Он получил широкую известность после экранизации произведений Жана Брюса об Агенте 117. До этого работал актером и помощником режиссера в фильмах «Дидье» и «Моя жена — актриса». Хазанавичус стал двукратным лауреатом премий BAFTA (2012) и «Сезар» (2012), а также обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за картину «Артист».

Музыку к фильму написал композитор Александр Деспла. Он является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды», а также семикратным номинантом на эту награду. Наиболее известен своими саундтреками к первой и второй части «Гарри Поттера», фильму «Девушка с жемчужной сережкой» и картине «Сумерки. Сага. Новолуние».

В заброшенном здании снимается фильм про зомби. Вдруг, в разгар съемок, срабатывает древнее проклятье, и в кадре начинает твориться полное безумие: актеры вынуждены сражаться с реальными толпами неизвестно откуда взявшихся зомби. Чем же закончится эта история и суждено ли увидеть финальные титры создателям?

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 4 августа 2022
Премьера в мире 17 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
В ролях
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Луана Байрами
Луана Байрами
Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс
Финнегэн Олдфилд
Финнегэн Олдфилд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убойный монтаж 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши