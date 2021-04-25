Человек божий, 2021

Сюжет разворачивается вокруг греческого православного епископа Нектария Эгинского. Он заботился обо всех и помогал людям даже другой веры. Когда он служил епископом в Каире, его популярность среди прихожан вызывала ревность в его церковной епархии. В 1891 году на Нектария несправедливо клевещут – его ложно обвиняют и признают виновным без суда и следствия, а затем снимают с должности епископа Каира в Египте. Нектарий обращается к патриарху, которого считает своим отцом. Однако патриарх оставляет епископа и отказывается с ним разговаривать. Нектарий смиренно соглашается. Находясь в изгнании в Греции, он живет в бедности, продолжая проявлять милосердие по Евангелию ко всем, кого встречает на своем пути. Под давлением церковных благотворителей его репутация в конце концов восстанавливается. Нектарий становится директором школы для семинаристов и светских студентов. Затем он основывает монастырь для монахинь на острове Эгина. Тем не менее ему снова предъявляют обвинения, когда епархия отрицает, что когда-либо давала ему разрешение на строительство монастыря. Ужасающие и необоснованные обвинения снова ставят епископа в центр прискорбных событий.
На протяжении всей своей жизни Нектарий на каждом шагу встречал сопротивление и ненависть. Тем не менее он неизменно отвечал на жестокое обращение со стороны других церковных лидеров с помощью главных евангельских ценностей – любви, терпения, доброты и самоотречения.
Движущей силой Нектария является его великая вера в искупительную силу Иисуса Христа. Епископ Нектарий живет по Евангелию, служа сиротам, бедным, необразованным и нуждающимся.
В основу сюжета легла реальная история епископа Нектария Эгинского, на родине завоевавшего славу чудотворца. Релиз приурочен к 100-летию со дня смерти святого.
«Человек божий» — второй режиссерский опыт Елены Попович, в 2013 году поставившей комедийную драму «L.A. Superheroes». Она также является сценаристом и продюсером проекта.
Как утверждает Попович, работа над фильмом велась восемь лет, а основные съемки завершились осенью 2020 года. На байопик ее вдохновило прочтение книги о святителе Нектарии.
Образ ученика епископа Костаса воплотил Александр Петров («Притяжение», «Метод», «Текст»). Это уже не первый международный проект в карьере российского артиста: в 2019 году он появился во французском боевике «Анна» Люка Бессона. По словам Елены Попович, она лично попросила Петрова сыграть эту роль и даже прилетала в Москву.
Партнером Александра Петрова по съемочной площадке выступил легендарный Микки Рурк. Голливудской суперзвезде из блокбастеров «Железный человек 2», «Город грехов» и «Неудержимые» досталась необычная роль парализованного мужчины.
Греческая актриса Тония Сотиропулу, сыгравшая Марию, прежде появлялась в американских фильмах «007: Координаты «Скайфолл» и «Геракл».
Кинокартина «Человек божий» демонстрировалась в рамках ММКФ 2021 года и получила приз зрительских симпатий.
Музыку написал композитор из Польши Збигнев Прайснер. Наибольшую известность ему принесли саундтреки к картинам Кшиштофа Кесьлевского «Короткий фильм о любви», «Двойная жизнь Вероники» и трилогии «Три цвета: Синий, Белый, Красный».
Изгнан, осужден без суда, оклеветан. Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых Греции. Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.