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Человек божий Человек божий
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O anthropos tou theou / Man of God

Человек божий, 2021

2021 / Греция
8.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Драма о греческом чудотворце с Александром Петровым и Микки Рурком
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Сюжет разворачивается вокруг греческого православного епископа Нектария Эгинского. Он заботился обо всех и помогал людям даже другой веры. Когда он служил епископом в Каире, его популярность среди прихожан вызывала ревность в его церковной епархии. В 1891 году на Нектария несправедливо клевещут – его ложно обвиняют и признают виновным без суда и следствия, а затем снимают с должности епископа Каира в Египте. Нектарий обращается к патриарху, которого считает своим отцом. Однако патриарх оставляет епископа и отказывается с ним разговаривать. Нектарий смиренно соглашается. Находясь в изгнании в Греции, он живет в бедности, продолжая проявлять милосердие по Евангелию ко всем, кого встречает на своем пути. Под давлением церковных благотворителей его репутация в конце концов восстанавливается. Нектарий становится директором школы для семинаристов и светских студентов. Затем он основывает монастырь для монахинь на острове Эгина. Тем не менее ему снова предъявляют обвинения, когда епархия отрицает, что когда-либо давала ему разрешение на строительство монастыря. Ужасающие и необоснованные обвинения снова ставят епископа в центр прискорбных событий.

На протяжении всей своей жизни Нектарий на каждом шагу встречал сопротивление и ненависть. Тем не менее он неизменно отвечал на жестокое обращение со стороны других церковных лидеров с помощью главных евангельских ценностей – любви, терпения, доброты и самоотречения.

Движущей силой Нектария является его великая вера в искупительную силу Иисуса Христа. Епископ Нектарий живет по Евангелию, служа сиротам, бедным, необразованным и нуждающимся. 

В основу сюжета легла реальная история епископа Нектария Эгинского, на родине завоевавшего славу чудотворца. Релиз приурочен к 100-летию со дня смерти святого.

«Человек божий» — второй режиссерский опыт Елены Попович, в 2013 году поставившей комедийную драму «L.A. Superheroes». Она также является сценаристом и продюсером проекта.

Как утверждает Попович, работа над фильмом велась восемь лет, а основные съемки завершились осенью 2020 года. На байопик ее вдохновило прочтение книги о святителе Нектарии.

Образ ученика епископа Костаса воплотил Александр Петров («Притяжение», «Метод», «Текст»). Это уже не первый международный проект в карьере российского артиста: в 2019 году он появился во французском боевике «Анна» Люка Бессона. По словам Елены Попович, она лично попросила Петрова сыграть эту роль и даже прилетала в Москву.

Партнером Александра Петрова по съемочной площадке выступил легендарный Микки Рурк. Голливудской суперзвезде из блокбастеров «Железный человек 2», «Город грехов» и «Неудержимые» досталась необычная роль парализованного мужчины.

Греческая актриса Тония Сотиропулу, сыгравшая Марию, прежде появлялась в американских фильмах «007: Координаты «Скайфолл» и «Геракл».

Кинокартина «Человек божий» демонстрировалась в рамках ММКФ 2021 года и получила приз зрительских симпатий.

Музыку написал композитор из Польши Збигнев Прайснер. Наибольшую известность ему принесли саундтреки к картинам Кшиштофа Кесьлевского «Короткий фильм о любви», «Двойная жизнь Вероники» и трилогии «Три цвета: Синий, Белый, Красный».

Изгнан, осужден без суда, оклеветан. Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых Греции. Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.

8.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера в мире 25 апреля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Елена Попович
Елена Попович
В ролях
Арис Серветалис
Арис Серветалис
Александр Петров
Александр Петров
Тония Сотиропулу
Тония Сотиропулу
Микки Рурк
Микки Рурк
Яннис Станкоглу
Яннис Станкоглу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек божий 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
13:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Египет, 1890 год. Нектарий (Арис Серветалис), митрополит Пентапольский, считается главным кандидатом на пост главы Александрийского патриархата. Его любят и почитают прихожане, а нынешний патриарх, седовласый Сафроний, называет его своим духовным сыном. Популярность Нектария вызывает серьезное беспокойство у местных клириков. В результате их интриг митрополита высылают из Египта. Так начинаются его скитания. Дальше Нектарий будет безуспешно обивать пороги в Афинах, потом возьмет на себя…
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Илья Cluev 26 октября 2021, 06:51
замечательный фильм, хочу сходить ещё раз. Конечно, сыграть святого человека невозможно, у актёра внутри все по-другому, и это, конечно, чувствуется… Читать дальше…
Андрей Новиков 25 октября 2021, 11:13
Всё качественно и в этой жизни не было бы здорово если бы не... 😍
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел первый трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком В основу сюжета легла реальная история почитаемого, но без суда осужденного греческого епископа.
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13 сентября 2021 13:41
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«Человек божий» в кинотеатрах

вт 26 пн 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек божий»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
13:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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