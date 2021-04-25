Человек божий, 2021

Сюжет разворачивается вокруг греческого православного епископа Нектария Эгинского. Он заботился обо всех и помогал людям даже другой веры. Когда он служил епископом в Каире, его популярность среди прихожан вызывала ревность в его церковной епархии. В 1891 году на Нектария несправедливо клевещут – его ложно обвиняют и признают виновным без суда и следствия, а затем снимают с должности епископа Каира в Египте. Нектарий обращается к патриарху, которого считает своим отцом. Однако патриарх оставляет епископа и отказывается с ним разговаривать. Нектарий смиренно соглашается. Находясь в изгнании в Греции, он живет в бедности, продолжая проявлять милосердие по Евангелию ко всем, кого встречает на своем пути. Под давлением церковных благотворителей его репутация в конце концов восстанавливается. Нектарий становится директором школы для семинаристов и светских студентов. Затем он основывает монастырь для монахинь на острове Эгина. Тем не менее ему снова предъявляют обвинения, когда епархия отрицает, что когда-либо давала ему разрешение на строительство монастыря. Ужасающие и необоснованные обвинения снова ставят епископа в центр прискорбных событий.

На протяжении всей своей жизни Нектарий на каждом шагу встречал сопротивление и ненависть. Тем не менее он неизменно отвечал на жестокое обращение со стороны других церковных лидеров с помощью главных евангельских ценностей – любви, терпения, доброты и самоотречения.

Движущей силой Нектария является его великая вера в искупительную силу Иисуса Христа. Епископ Нектарий живет по Евангелию, служа сиротам, бедным, необразованным и нуждающимся.