Супергерои, 2021

Настоящим врагом взаимоотношений может стать не чудовищное предательство, надоедливая скука или повседневная рутина, а обыкновенное течение времени. Картина с самого начала задает вопрос: «Сколько суперсил необходимо парам, чтобы противостоять последствиям времени?»
Паоло Дженовезе в своем фильме задумывается о сверхспособностях, которые могут объединить людей, чтобы они действительно жили долго и счастливо, как в сказке. Ведь, на самом деле, величайшая загадка любви – это не внезапная искра, которая возникает при первой встречи, а усилия, которые люди должны предпринимать, чтобы сохранить свои хрупкие чувства. Кажется, что это общепризнанная правда, но она все еще представляет собой тайну, которую пытаются разгадать все обычные люди. Для разрешения этого вопроса режиссер сначала написал роман, в котором исследует жизнь одной пары, а уже после сделал полноценный фильм.
Супергероев во вселенной Дженовезе зовут Анна и Марко. Эти двое в один прекрасный день влюбляются, и мы, зрители, следуем за ними по пятам, чтобы узнать, смогут ли они сохранить гармонию в отношениях спустя годы. Влюбленные, будучи вместе уже двадцать лет, пытаются пережить время, которое приносит в их мир и ссоры, и тайны из прошлой жизни, и обидную ложь. Они знают, что одних чувств недостаточно и им необходимы суперсилы для того, чтобы просто быть вместе. Пара ревностно сопротивляется утомительному течению времени, которое способно нарушить баланс в отношениях. Они словно настоящие супергерои, плывущие против течения ради того, чтобы спасти свою драгоценную любовь.
Режиссером картины выступил Паоло Дженовезе. Режиссер больше всего известен своей лентой «Идеальные незнакомцы», которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за количества ремейков.
В данном фильме снялись такие итальянские актеры, как Алессандро Борги («Место встречи»), Жазмин Тринка («Другая жизнь»), Грета Скарано («Плывут облака»), Елена София Риччи («Лоро»).
Паоло Дженовезе в одном из интервью признался, что сначала написал черновой вариант сценария киноленты, но затем решил преобразовать его в роман. Книга впоследствии внесла новые точки зрения во второй вариант сценария фильма. Роман вышел в ноябре 2020 года в издательстве Einaudi.
По словам самого режиссера, он давно хотел рассказать историю чистой романтической любви. Можно сказать, что создание «Супергероев» стало для итальянского кинематографиста подведением итогов всех тех пар, о которых он говорил за эти годы в кино в других своих работах.
Действие картины «Супергерои» происходит в Милане. Паоло Дженовезе сказал, что ему хотелось снять международный фильм, который могли бы понять в любой точке мира, а Милан принято считать самым интернациональным городом Италии. Режиссер также добавил, что Милан сильно изменился за последние двадцать лет, что олицетворяет внутреннее состояние двух главных героев.
Издание Vanity Fair решило представить специальный проект «Супергерои» в своих социальных сетях. Так, люди до 40 лет, представляющие концепцию современного супергероя в любви, стали главными героями некоторых интервью на IGTV.
Анна — импульсивный мультипликатор и враг условностей; Марко — профессор физики, убежденный, что каждое явление имеет свое объяснение, и их союз кажется невозможным. Они настоящие супергерои — ведь, кажется, нужны сверхспособности, чтобы любить друг друга всю жизнь.