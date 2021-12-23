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Supereroi

Супергерои, 2021

2021 / Италия
8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Итальянская мелодрама о том, как тяжело сохранить любовь непохожим друг на друга людям
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Настоящим врагом взаимоотношений может стать не чудовищное предательство, надоедливая скука или повседневная рутина, а обыкновенное течение времени. Картина с самого начала задает вопрос: «Сколько суперсил необходимо парам, чтобы противостоять последствиям времени?» 

Паоло Дженовезе в своем фильме задумывается о сверхспособностях, которые могут объединить людей, чтобы они действительно жили долго и счастливо, как в сказке. Ведь, на самом деле, величайшая загадка любви – это не внезапная искра, которая возникает при первой встречи, а усилия, которые люди должны предпринимать, чтобы сохранить свои хрупкие чувства. Кажется, что это общепризнанная правда, но она все еще представляет собой тайну, которую пытаются разгадать все обычные люди. Для разрешения этого вопроса режиссер сначала написал роман, в котором исследует жизнь одной пары, а уже после сделал полноценный фильм. 

Супергероев во вселенной Дженовезе зовут Анна и Марко. Эти двое в один прекрасный день влюбляются, и мы, зрители, следуем за ними по пятам, чтобы узнать, смогут ли они сохранить гармонию в отношениях спустя годы. Влюбленные, будучи вместе уже двадцать лет, пытаются пережить время, которое приносит в их мир и ссоры, и тайны из прошлой жизни, и обидную ложь. Они знают, что одних чувств недостаточно и им необходимы суперсилы для того, чтобы просто быть вместе. Пара ревностно сопротивляется утомительному течению времени, которое способно нарушить баланс в отношениях. Они словно настоящие супергерои, плывущие против течения ради того, чтобы спасти свою драгоценную любовь. 

 

 

Режиссером картины выступил Паоло Дженовезе. Режиссер больше всего известен своей лентой «Идеальные незнакомцы», которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за количества ремейков. 

В данном фильме снялись такие итальянские актеры, как Алессандро Борги («Место встречи»), Жазмин Тринка («Другая жизнь»), Грета Скарано («Плывут облака»), Елена София Риччи («Лоро»).

Паоло Дженовезе в одном из интервью признался, что сначала написал черновой вариант сценария киноленты, но затем решил преобразовать его в роман. Книга впоследствии внесла новые точки зрения во второй вариант сценария фильма. Роман вышел в ноябре 2020 года в издательстве Einaudi.

По словам самого режиссера, он давно хотел рассказать историю чистой романтической любви. Можно сказать, что создание «Супергероев» стало для итальянского кинематографиста подведением итогов всех тех пар, о которых он говорил за эти годы в кино в других своих работах. 

Действие картины «Супергерои» происходит в Милане. Паоло Дженовезе сказал, что ему хотелось снять международный фильм, который могли бы понять в любой точке мира, а Милан принято считать самым интернациональным городом Италии. Режиссер также добавил, что Милан сильно изменился за последние двадцать лет, что олицетворяет внутреннее состояние двух главных героев. 

Издание Vanity Fair решило представить специальный проект «Супергерои» в своих социальных сетях. Так, люди до 40 лет, представляющие концепцию современного супергероя в любви, стали главными героями некоторых интервью на IGTV.

Анна — импульсивный мультипликатор и враг условностей; Марко — профессор физики, убежденный, что каждое явление имеет свое объяснение, и их союз кажется невозможным. Они настоящие супергерои — ведь, кажется, нужны сверхспособности, чтобы любить друг друга всю жизнь.

8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 28 июля 2022
Премьера в мире 23 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Паоло Дженовезе
Паоло Дженовезе
В ролях
Грета Скарано
Грета Скарано
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Елена София Риччи
Елена София Риччи
Виничио Маркиони
Виничио Маркиони
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Супергерои 5 постеров
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Художественный
22:30 от 7000 ₽
Полное расписание и билеты

Супергерои смотреть онлайн

Супергерои
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Эмоциональная художница Анна (Жасмин Тринка) и привыкший все рационализировать физик Марко (Алессандро Борги) прячутся под аркой во время дождя. Пара милых фраз, телефон, записанный очень остроумным образом, и вот уже герои празднуют десятилетний юбилей отношений. Анна пишет популярные комиксы о паре супергероев, главная способность которых, — вместе преодолевать все трудности жизни. Но постепенно зрителю покажут, что ей вместе с Марко было нелегко получить эти суперсилы. До 2016…
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gridneva2804 6 мая 2022, 17:13
Немного запуталась сначала , но потом поняли без бороды значит молодой . Фильм понравился, каждый может рассмотреть свое виденье
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«Супергерои» в кинотеатрах

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