Супергерои, 2021

Настоящим врагом взаимоотношений может стать не чудовищное предательство, надоедливая скука или повседневная рутина, а обыкновенное течение времени. Картина с самого начала задает вопрос: «Сколько суперсил необходимо парам, чтобы противостоять последствиям времени?»

Паоло Дженовезе в своем фильме задумывается о сверхспособностях, которые могут объединить людей, чтобы они действительно жили долго и счастливо, как в сказке. Ведь, на самом деле, величайшая загадка любви – это не внезапная искра, которая возникает при первой встречи, а усилия, которые люди должны предпринимать, чтобы сохранить свои хрупкие чувства. Кажется, что это общепризнанная правда, но она все еще представляет собой тайну, которую пытаются разгадать все обычные люди. Для разрешения этого вопроса режиссер сначала написал роман, в котором исследует жизнь одной пары, а уже после сделал полноценный фильм.

Супергероев во вселенной Дженовезе зовут Анна и Марко. Эти двое в один прекрасный день влюбляются, и мы, зрители, следуем за ними по пятам, чтобы узнать, смогут ли они сохранить гармонию в отношениях спустя годы. Влюбленные, будучи вместе уже двадцать лет, пытаются пережить время, которое приносит в их мир и ссоры, и тайны из прошлой жизни, и обидную ложь. Они знают, что одних чувств недостаточно и им необходимы суперсилы для того, чтобы просто быть вместе. Пара ревностно сопротивляется утомительному течению времени, которое способно нарушить баланс в отношениях. Они словно настоящие супергерои, плывущие против течения ради того, чтобы спасти свою драгоценную любовь.