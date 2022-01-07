Коммандо, 2022

Фильм 2022 года является ремейком картины режиссера Марка Лестера с Арнольдом Шварценеггером (Железным Арни) «Коммандос». Культовая лента стала своего рода образцом жанрового кино в стиле боевика и пользовалась большой популярностью в 80-е.

Картину стоит просмотреть из-за впечатляющего актерского состава. В главной роли появится культовый актер, сценарист и продюсер Микки Рурк, известный широкому зрителю во всем мире по лентам «Город грехов», «Мальборо», «Человек божий» и другим. Также в фильме снимались Джефф Фэйи, Майкл Джей Уайт и другие.

Операторская работа всегда имеет большое значение в боевиках. Сцены боевых столкновений отсняты качественно и профессионально. Не уступает и съемка моментов, когда герои сражаются врукопашную. В кадре появляется много деталей, помогающих создателям сделать картинку более зрелищной.

Авторы фильма отлично подобрали музыкальное оформление. Музыкальные композиции дополняют моменты, наполненные драматизмом, или же нагнетают обстановку, позволяя зрителю лучше понять актуальность предстоящих событий и ощутить пульсирующее в кадре волнение.