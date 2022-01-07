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Коммандо Коммандо
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The Commando

Коммандо, 2022

2022 / США
3.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Боевик с Микки Рурком о спецагенте, защищающем свою семью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм 2022 года является ремейком картины режиссера Марка Лестера с Арнольдом Шварценеггером (Железным Арни) «Коммандос». Культовая лента стала своего рода образцом жанрового кино в стиле боевика и пользовалась большой популярностью в 80-е.

Картину стоит просмотреть из-за впечатляющего актерского состава. В главной роли появится культовый актер, сценарист и продюсер Микки Рурк, известный широкому зрителю во всем мире по лентам «Город грехов», «Мальборо», «Человек божий» и другим. Также в фильме снимались Джефф Фэйи, Майкл Джей Уайт и другие.

Операторская работа всегда имеет большое значение в боевиках. Сцены боевых столкновений отсняты качественно и профессионально. Не уступает и съемка моментов, когда герои сражаются врукопашную. В кадре появляется много деталей, помогающих создателям сделать картинку более зрелищной.

Авторы фильма отлично подобрали музыкальное оформление. Музыкальные композиции дополняют моменты, наполненные драматизмом, или же нагнетают обстановку, позволяя зрителю лучше понять актуальность предстоящих событий и ощутить пульсирующее в кадре волнение.

В кадре появились актеры различных национальностей: американские звезды показывают высшую степень профессионализма вместе с итальянскими коллегами и азиатской актрисой Ноа Мэйс, а за взаимодействием героев, которые отличаются между собой, но сталкиваются в силу жизненных обстоятельств, всегда интересно наблюдать.

Сюжет истории не отличается оригинальностью и новизной, но классика не имеет свойства устаревать, поэтому большинство зрителей сразу почувствует расположение к знакомым персонажам. Картина придется по вкусу любителям боевиков, ставших классикой: «Терминатор», «Хищник», «Крепкий орешек», «Бегущий человек», «Рэмбо».

Лестер, режиссер оригинального фильма, вдохновлялся комиксами и фильмами о Джеймсе Бонде, графикой Энди Уорхола и нацистскими лентами Лени Рифеншталь. Зрители могут заметить, что Джон Мэтрикс, хоть и не является «истинным арийцем» в фашистском понимании этого слова, зацикленным на доминировании белой нации, воплощает собой ту мощь, которую должны были источать арийцы в представлении Гитлера.

Несмотря на то что фильм не является комедией, в нем немало запоминающихся шуток, ставших цитатами. Чего стоит одна из заключительных фраз Мэтрикса в финале: «Выпусти пар, Беннетт». Поклонники картины даже выдвинули забавную версию о том, что Беннетт – гомосексуал, влюбленный в Мэтрикса и ненавидящий его за то, что не может добиться взаимности.

Микки Рурк в фильме "Коммандо". Элитный агент управления по борьбе с наркотиками возвращается домой после миссии, где по его вине погибли невинные люди. Ему сложно свыкнуться с обычной жизнью и отвлечься от преследующих его кошмаров. Внезапно в его дом вламываются грабители и теперь он снова должен проявить все свои навыки, чтобы защитить свою семью.

3.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера онлайн 7 января 2022
Премьера в мире 7 января 2022
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Азиф Акбар
Азиф Акбар
В ролях
Микки Рурк
Микки Рурк
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Брендан Фер
Брендан Фер
Джанни Капальди
Джанни Капальди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Коммандо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Захаров Евгений 8 июля 2022, 08:02
фильм такой был 80 х Шварценеггер там снимался
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11 голосов
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