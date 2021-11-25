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Постер фильма Марадона: Смерть бога
6.6
Марадона: Смерть бога - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Марадона: Смерть бога
6.6

Марадона: Смерть бога

, 2021
La Muerte De Dios
Аргентина / документальный / 18+
Документальный фильм о величайшем футболисте в истории
Трейлеры
Постер фильма Марадона: Смерть бога
6.6
Марадона: Смерть бога - Дублированный трейлер
Марадона: Смерть бога  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Картина придется по душе любителям документальных лент и спортивных фильмов. Это рассказ об одном из величайших футболистов в истории. Зрители получат возможность проследить его путь – от игр в дворовый футбол со сверстниками до участия в мировых чемпионатах.

Фильм понравится не только футбольным фанатам, но и тем, кто отдает предпочтение жанру «фильм-биография». В картине представлены интервью с легендарными спортсменами, а также теми, кого связывали с Марадоной личные отношения. Так, в съемках приняли участие агент звезды Гильермо Коппола, знаменитый бразильский футболист Пеле, венесуэльский политик Эдуардо Карпио и спортивный комментатор Хуан Карлос Пазман. Все они поделились своими воспоминаниями о легендарном футболисте.

Режиссером и продюсером картины стал наш соотечественник Иван Казанцев. Он получил известность в качестве соавтора американского многосерийного телепроекта «Республика Мундиалиста» (Republica Mundialista), появившегося на экране в 2014 году.

Съемки картины проходили на родине футболиста – в Аргентине, что позволяет погрузиться в атмосферу жизни кумира. За годы своей спортивной карьеры Марадона смог завоевать признание и любовь всего мира, однако прежде всего богом он стал для граждан родной страны.

В картине использованы фрагменты из интервью Диего Марадоны разных лет, что позволяет напрямую соприкоснуться с героем фильма, ушедшим из жизни в 2020 году.

Мировая премьера ленты состоялась 25 ноября 2021 года – в первую годовщину смерти Диего Армандо Марадоны.

За годы футбольной карьеры Диего часто сравнивали с другим не менее знаменитым спортсменом — бразильцем Пеле. Он принял участие в съемочном процессе. Однажды Марадоне и Пеле даже боролись за награду лучшего футболиста XX века. Голосование среди интернет-пользователей, проводимое ФИФА, показало, что лучшим стал Диего, а чиновники выбрали Пеле. В результате было принято решение наградить обоих, но Марадона оказался недоволен.

В фильме приняли участие известные футбольные репортеры. Закончив свою карьеру в большом спорте, Диего и сам комментировал матчи для аргентинских, мексиканских и итальянских спортивных телеканалов.

В октябре 2020 года Диего отметил свое 60-летие, а через месяц был доставлен в больницу Ипенса в Ла-Плате, где перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Сначала легенде мирового футбола стало лучше, но 25 ноября 2020 года он ушел из жизни. По словам Пеле, он потерял друга, но однажды они сыграют вместе на небесах.

Эта история о том, как жизнь одного из самых величайших футболистов всех времен превратилась в полнейшее безумие: пристрастие к наркотикам; насилие, которое он сам провоцировал; реабилитация на Кубе; публичные срывы; измены; внебрачные дети. Всё это окончательно испортило его отношения со своей семьей и подорвало его собственную жизнь. Так кто же тут главный виновник, он сам или бесчисленные толпы поклонников и журналистов, без конца его преследовавших?

 

 

В ролях

Диего Марадона
Self
Пеле
Carlos Bilardo
Self
Йозеф Блаттер
Self - FIFA President
Daniel Bolotnicoff
Self - Maradona's Lawyer
Eduardo Carpio
Self - Maradona's Friend #2
Фидель Кастро
Self
Guillermo Cañedo
Self - FIFA Vice President
Daniel Cerrini
Self - Maradona's Fitness Trainer
Уго Чавес
Self
Guillermo Coppola
Self - El Socio del Silencio
Режиссер Иван Казанцев
Сценарист Иван Казанцев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 25 ноября 2021
Дата выхода
19 мая 2022 Россия Ракета Релизинг
25 ноября 2021 Италия
Бюджет 1 000 000 ARS
Сборы в мире $1 981
Производство FilmSharks International
Другие названия
La Muerte De Dios, Maradona - La morte di un D10, Maradona - Morte di un D10, The Death of God, The Death of God (Maradona's Untold Story), Марадона. Смерть бога

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 16 мая 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Марадона: Смерть бога - Дублированный трейлер
Марадона: Смерть бога Дублированный трейлер
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