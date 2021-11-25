Марадона: Смерть бога, 2021

Картина придется по душе любителям документальных лент и спортивных фильмов. Это рассказ об одном из величайших футболистов в истории. Зрители получат возможность проследить его путь – от игр в дворовый футбол со сверстниками до участия в мировых чемпионатах.

Фильм понравится не только футбольным фанатам, но и тем, кто отдает предпочтение жанру «фильм-биография». В картине представлены интервью с легендарными спортсменами, а также теми, кого связывали с Марадоной личные отношения. Так, в съемках приняли участие агент звезды Гильермо Коппола, знаменитый бразильский футболист Пеле, венесуэльский политик Эдуардо Карпио и спортивный комментатор Хуан Карлос Пазман. Все они поделились своими воспоминаниями о легендарном футболисте.

Режиссером и продюсером картины стал наш соотечественник Иван Казанцев. Он получил известность в качестве соавтора американского многосерийного телепроекта «Республика Мундиалиста» (Republica Mundialista), появившегося на экране в 2014 году.

Съемки картины проходили на родине футболиста – в Аргентине, что позволяет погрузиться в атмосферу жизни кумира. За годы своей спортивной карьеры Марадона смог завоевать признание и любовь всего мира, однако прежде всего богом он стал для граждан родной страны.