Марадона: Смерть бога, 2021

Картина придется по душе любителям документальных лент и спортивных фильмов. Это рассказ об одном из величайших футболистов в истории. Зрители получат возможность проследить его путь – от игр в дворовый футбол со сверстниками до участия в мировых чемпионатах.
Фильм понравится не только футбольным фанатам, но и тем, кто отдает предпочтение жанру «фильм-биография». В картине представлены интервью с легендарными спортсменами, а также теми, кого связывали с Марадоной личные отношения. Так, в съемках приняли участие агент звезды Гильермо Коппола, знаменитый бразильский футболист Пеле, венесуэльский политик Эдуардо Карпио и спортивный комментатор Хуан Карлос Пазман. Все они поделились своими воспоминаниями о легендарном футболисте.
Режиссером и продюсером картины стал наш соотечественник Иван Казанцев. Он получил известность в качестве соавтора американского многосерийного телепроекта «Республика Мундиалиста» (Republica Mundialista), появившегося на экране в 2014 году.
Съемки картины проходили на родине футболиста – в Аргентине, что позволяет погрузиться в атмосферу жизни кумира. За годы своей спортивной карьеры Марадона смог завоевать признание и любовь всего мира, однако прежде всего богом он стал для граждан родной страны.
В картине использованы фрагменты из интервью Диего Марадоны разных лет, что позволяет напрямую соприкоснуться с героем фильма, ушедшим из жизни в 2020 году.
Мировая премьера ленты состоялась 25 ноября 2021 года – в первую годовщину смерти Диего Армандо Марадоны.
За годы футбольной карьеры Диего часто сравнивали с другим не менее знаменитым спортсменом — бразильцем Пеле. Он принял участие в съемочном процессе. Однажды Марадоне и Пеле даже боролись за награду лучшего футболиста XX века. Голосование среди интернет-пользователей, проводимое ФИФА, показало, что лучшим стал Диего, а чиновники выбрали Пеле. В результате было принято решение наградить обоих, но Марадона оказался недоволен.
В фильме приняли участие известные футбольные репортеры. Закончив свою карьеру в большом спорте, Диего и сам комментировал матчи для аргентинских, мексиканских и итальянских спортивных телеканалов.
В октябре 2020 года Диего отметил свое 60-летие, а через месяц был доставлен в больницу Ипенса в Ла-Плате, где перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Сначала легенде мирового футбола стало лучше, но 25 ноября 2020 года он ушел из жизни. По словам Пеле, он потерял друга, но однажды они сыграют вместе на небесах.
Эта история о том, как жизнь одного из самых величайших футболистов всех времен превратилась в полнейшее безумие: пристрастие к наркотикам; насилие, которое он сам провоцировал; реабилитация на Кубе; публичные срывы; измены; внебрачные дети. Всё это окончательно испортило его отношения со своей семьей и подорвало его собственную жизнь. Так кто же тут главный виновник, он сам или бесчисленные толпы поклонников и журналистов, без конца его преследовавших?
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