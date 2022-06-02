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Модель, 2022

2022 / Россия
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Остросюжетный детектив о юной модели, обвиненной в убийстве
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Причины посмотреть Факты О фильме

На экране представлен великолепный актерский состав. В их числе известные российские актеры – Светлана Ефремова, Илья Волох, Екатерина Гусева, Игорь Жижикин и начинающая актриса Анна Дойникова.

Фильм в первую очередь стоит посмотреть любителям остросюжетных триллеров и детективных историй, где интрига сохраняется до самого конца. Главная героиня Аня едет по контракту в США для работы в модельном агентстве. Проснувшись после светского мероприятия, она видит в руках испачканный кровью нож. Девушка становится главной подозреваемой в преступлении.

Главные герои колоритны и характерны. Каждый выделяется по-своему – реакциями на происходящее, отношением к жизни и поведением в экстремальной ситуации. Благодаря этому, в картине не ощущается линейность, и зрители получают возможность рассмотреть сюжет с разных ракурсов, в связи с чем возникает объемное ощущение происходящего.

Создатели фильма потрудились над качеством картинки. Операторская работа заслуживает внимания. Динамичное развитие сюжета сопровождается усилением напряженной атмосферы и дополняется живописными панорамами Лос-Анджелеса.

Возрастное ограничение фильма 16+, что нехарактерно для жанра «триллер». Несмотря на то, что фильм посвящен модельному бизнесу, в картине практически нет физического насилия, а также отсутствуют сцены откровенного эротического содержания. Это является редкостью в современном кинематографе.

Режиссером и сценаристом картины выступила Ольга Ланд, известная по таким проектам как «Даешь молодежь!» (2009-2013), «Воскресенье в женской бане» (2005), «Одна за всех» (2009). Писала сценарии к фильмам: «Шутки ангела» (2013), «Зверобой» (2008), «Теория невероятности» (2001) и многим другим. Помимо сценарного мастерства, Ольга также пробовала себя и в качестве актрисы.

Главную роль исполнила молодая российская актриса Анна Дойникова. В ее фильмографии на сегодняшний день есть один большой кинопроект – российская мелодрама «Не в деньгах счастье», которая появилась на экранах в 2017 году.

Производством картины занимается компания Ten Letters. С 2018 года представители этой фирмы зарекомендовали себя как профессионалы кинодистрибуции. Они стояли у истоков кинобизнеса в нашей стране и принимали непосредственное участие в его становлении.

Аня отправляется по контракту в Лос-Анджелес для работы в модельном агентстве. Проснувшись после вечеринки, она обнаруживает в руках окровавленный нож. Ее подозревают в преступлении, но разгадать тайны юной модели окажется совсем не просто.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 2 июня 2022
Премьера в мире 2 июня 2022
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Ольга Ланд
Ольга Ланд
В ролях
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Анна Дойникова
Анна Дойникова
Светлана Ефремова
Светлана Ефремова
Илья Волох
Илья Волох
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Модель 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Игорь Ефимов 11 июля 2022, 14:42
Остросюжетный трилер с элементами драмы режиссера Ольги Ланд. Признаюсь честно, ни одну картинку с ней смотрел. А вот с Жижикиным пересматриваю… Читать дальше…
vladibburov 12 июля 2022, 14:01
Что стало с той самоуверенной девчонкой, которая у себя дома была такая смелая, ах да, она попала в рабство в США! Как это получилось? И как ее… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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