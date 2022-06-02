Модель, 2022

На экране представлен великолепный актерский состав. В их числе известные российские актеры – Светлана Ефремова, Илья Волох, Екатерина Гусева, Игорь Жижикин и начинающая актриса Анна Дойникова.
Фильм в первую очередь стоит посмотреть любителям остросюжетных триллеров и детективных историй, где интрига сохраняется до самого конца. Главная героиня Аня едет по контракту в США для работы в модельном агентстве. Проснувшись после светского мероприятия, она видит в руках испачканный кровью нож. Девушка становится главной подозреваемой в преступлении.
Главные герои колоритны и характерны. Каждый выделяется по-своему – реакциями на происходящее, отношением к жизни и поведением в экстремальной ситуации. Благодаря этому, в картине не ощущается линейность, и зрители получают возможность рассмотреть сюжет с разных ракурсов, в связи с чем возникает объемное ощущение происходящего.
Создатели фильма потрудились над качеством картинки. Операторская работа заслуживает внимания. Динамичное развитие сюжета сопровождается усилением напряженной атмосферы и дополняется живописными панорамами Лос-Анджелеса.
Возрастное ограничение фильма 16+, что нехарактерно для жанра «триллер». Несмотря на то, что фильм посвящен модельному бизнесу, в картине практически нет физического насилия, а также отсутствуют сцены откровенного эротического содержания. Это является редкостью в современном кинематографе.
Режиссером и сценаристом картины выступила Ольга Ланд, известная по таким проектам как «Даешь молодежь!» (2009-2013), «Воскресенье в женской бане» (2005), «Одна за всех» (2009). Писала сценарии к фильмам: «Шутки ангела» (2013), «Зверобой» (2008), «Теория невероятности» (2001) и многим другим. Помимо сценарного мастерства, Ольга также пробовала себя и в качестве актрисы.
Главную роль исполнила молодая российская актриса Анна Дойникова. В ее фильмографии на сегодняшний день есть один большой кинопроект – российская мелодрама «Не в деньгах счастье», которая появилась на экранах в 2017 году.
Производством картины занимается компания Ten Letters. С 2018 года представители этой фирмы зарекомендовали себя как профессионалы кинодистрибуции. Они стояли у истоков кинобизнеса в нашей стране и принимали непосредственное участие в его становлении.
Аня отправляется по контракту в Лос-Анджелес для работы в модельном агентстве. Проснувшись после вечеринки, она обнаруживает в руках окровавленный нож. Ее подозревают в преступлении, но разгадать тайны юной модели окажется совсем не просто.