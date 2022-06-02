Модель, 2022

Возрастное ограничение фильма 16+, что нехарактерно для жанра «триллер». Несмотря на то, что фильм посвящен модельному бизнесу, в картине практически нет физического насилия, а также отсутствуют сцены откровенного эротического содержания. Это является редкостью в современном кинематографе.

Режиссером и сценаристом картины выступила Ольга Ланд, известная по таким проектам как «Даешь молодежь!» (2009-2013), «Воскресенье в женской бане» (2005), «Одна за всех» (2009). Писала сценарии к фильмам: «Шутки ангела» (2013), «Зверобой» (2008), «Теория невероятности» (2001) и многим другим. Помимо сценарного мастерства, Ольга также пробовала себя и в качестве актрисы.

Главную роль исполнила молодая российская актриса Анна Дойникова. В ее фильмографии на сегодняшний день есть один большой кинопроект – российская мелодрама «Не в деньгах счастье», которая появилась на экранах в 2017 году.

Производством картины занимается компания Ten Letters. С 2018 года представители этой фирмы зарекомендовали себя как профессионалы кинодистрибуции. Они стояли у истоков кинобизнеса в нашей стране и принимали непосредственное участие в его становлении.