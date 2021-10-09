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Венецияфрения Венецияфрения
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Veneciafrenia

Венецияфрения, 2021

2021 / Испания
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Хоррор о группе испанских туристов, чье путешествие в Венецию оборачивается кровавой расправой
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Вот уже много лет в европейских столицах нарастают общественные настроения, связанные с неприятием туризма. Это происходит из-за неконтролируемого наплыва людей в одни и те же места, исторические или культурные объекты. Для лиц, проживающих в этих городах, арендная плата становится обременительной из-за спроса на временное жилье. Алекс де ла Иглесиа решил исследовать эту тему и создал историю ужасов о популярном венецианском карнавале масок.

Фильм сочетает в себе элементы слэшера и джалло в стиле Дарио Ардженто. Поклонники творчества де ла Иглесиа обратят внимание на множество деталей, характерных для работ испанского режиссера. К атмосфере беззаботности и изобилию визуальных эффектов добавляются великолепные виды Венеции.

В сюжете представлены две модели сопротивления дикому туризму: образ шута, который, изображая уличное шоу, жестоко обращается с гостями города, избивает и даже убивает их средь бела дня на глазах у публики, уверенной, что смотрит постановочное шоу, и образ доктора с фотографией своего брата-близнеца, который планирует тщательную месть, чтобы посеять ужас. Этим двум персонажам противопоставлены туристы, полностью сконцентрированные на развлечениях и меньше всего думающие об ущербе, который наносят городу и его жителям.

Мировая премьера фильма состоялась 9 октября 2021 года. К началу лета 2022 года кассовые сборы общемирового проката составили 475 499 долларов.

Режиссером и продюсером картины выступил испанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Алекс де ла Иглесиа. Широкому зрителю он известен благодаря таким киноработам, как «Идеальные незнакомцы», «Печальная баллада для трубы» и «Месси». В свободное от режиссуры время де ла Иглесиа занимается дубляжом американских мультфильмов для испаноязычных зрителей. Его голосом говорит один из героев «Суперсемейки».

Сценарий картины написал Хорхе Геррикаэчеварриа в соавторстве с режиссером. Алекс де ла Иглесиа и Геррикаэчеварриа уже работали в тандеме над картиной «Идеальные незнакомцы».

Картина представляет собой первую часть будущей серии фильмов ужасов «Коллекция страха», в которую входят уже известные «Истории для тех, кто не спит» сына выдающегося испанского актера Нарсисо Ибаньеса Мента – Нарсисо Ибаньеса Серрадора.

За музыкальное оформление фильма отвечает еще один соратник режиссера – композитор Роке Баньос. С 1995 года он пишет музыку как для испанских, так и англоязычных картин. Произведения Баньоса можно услышать в фильмах «Машинист», «Печальная баллада для трубы» и многих других. В данной картине композиции его авторства усиливают ощущение анархии, которое передает вся работа.

В природе существует неразрывная связь между красотой и смертью. Туристы неустанно стремятся в Венецию - самый красивый город мира. Группа испанских туристов в Венеции борется за свою жизнь с местными жителями, которых приводит в ярость бесконечное нашествие иностранцев. 

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера в мире 9 октября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Алекс де ла Иглесиа
Алекс де ла Иглесиа
В ролях
Катерина Мурино
Катерина Мурино
Сильвия Алонсо
Сильвия Алонсо
Ингрид Гарсия Йонсон
Ингрид Гарсия Йонсон
Нико Ромеро
Нико Ромеро
Альберто Банг
Альберто Банг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Венецияфрения 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
22:20 от 250 ₽
Pushka
22:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Comon 14 июля 2022, 22:10
Очень неплохо, ну и Венеция еще
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16 голосов
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«Венецияфрения» в кинотеатрах

Сегодня 20 пн 25
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
22:20 от 250 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
22:15 от 300 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
13:35 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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