Венецияфрения, 2021

Вот уже много лет в европейских столицах нарастают общественные настроения, связанные с неприятием туризма. Это происходит из-за неконтролируемого наплыва людей в одни и те же места, исторические или культурные объекты. Для лиц, проживающих в этих городах, арендная плата становится обременительной из-за спроса на временное жилье. Алекс де ла Иглесиа решил исследовать эту тему и создал историю ужасов о популярном венецианском карнавале масок.
Фильм сочетает в себе элементы слэшера и джалло в стиле Дарио Ардженто. Поклонники творчества де ла Иглесиа обратят внимание на множество деталей, характерных для работ испанского режиссера. К атмосфере беззаботности и изобилию визуальных эффектов добавляются великолепные виды Венеции.
В сюжете представлены две модели сопротивления дикому туризму: образ шута, который, изображая уличное шоу, жестоко обращается с гостями города, избивает и даже убивает их средь бела дня на глазах у публики, уверенной, что смотрит постановочное шоу, и образ доктора с фотографией своего брата-близнеца, который планирует тщательную месть, чтобы посеять ужас. Этим двум персонажам противопоставлены туристы, полностью сконцентрированные на развлечениях и меньше всего думающие об ущербе, который наносят городу и его жителям.
Мировая премьера фильма состоялась 9 октября 2021 года. К началу лета 2022 года кассовые сборы общемирового проката составили 475 499 долларов.
Режиссером и продюсером картины выступил испанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Алекс де ла Иглесиа. Широкому зрителю он известен благодаря таким киноработам, как «Идеальные незнакомцы», «Печальная баллада для трубы» и «Месси». В свободное от режиссуры время де ла Иглесиа занимается дубляжом американских мультфильмов для испаноязычных зрителей. Его голосом говорит один из героев «Суперсемейки».
Сценарий картины написал Хорхе Геррикаэчеварриа в соавторстве с режиссером. Алекс де ла Иглесиа и Геррикаэчеварриа уже работали в тандеме над картиной «Идеальные незнакомцы».
Картина представляет собой первую часть будущей серии фильмов ужасов «Коллекция страха», в которую входят уже известные «Истории для тех, кто не спит» сына выдающегося испанского актера Нарсисо Ибаньеса Мента – Нарсисо Ибаньеса Серрадора.
За музыкальное оформление фильма отвечает еще один соратник режиссера – композитор Роке Баньос. С 1995 года он пишет музыку как для испанских, так и англоязычных картин. Произведения Баньоса можно услышать в фильмах «Машинист», «Печальная баллада для трубы» и многих других. В данной картине композиции его авторства усиливают ощущение анархии, которое передает вся работа.
В природе существует неразрывная связь между красотой и смертью. Туристы неустанно стремятся в Венецию - самый красивый город мира. Группа испанских туристов в Венеции борется за свою жизнь с местными жителями, которых приводит в ярость бесконечное нашествие иностранцев.