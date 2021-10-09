Венецияфрения, 2021

Вот уже много лет в европейских столицах нарастают общественные настроения, связанные с неприятием туризма. Это происходит из-за неконтролируемого наплыва людей в одни и те же места, исторические или культурные объекты. Для лиц, проживающих в этих городах, арендная плата становится обременительной из-за спроса на временное жилье. Алекс де ла Иглесиа решил исследовать эту тему и создал историю ужасов о популярном венецианском карнавале масок.

Фильм сочетает в себе элементы слэшера и джалло в стиле Дарио Ардженто. Поклонники творчества де ла Иглесиа обратят внимание на множество деталей, характерных для работ испанского режиссера. К атмосфере беззаботности и изобилию визуальных эффектов добавляются великолепные виды Венеции.

В сюжете представлены две модели сопротивления дикому туризму: образ шута, который, изображая уличное шоу, жестоко обращается с гостями города, избивает и даже убивает их средь бела дня на глазах у публики, уверенной, что смотрит постановочное шоу, и образ доктора с фотографией своего брата-близнеца, который планирует тщательную месть, чтобы посеять ужас. Этим двум персонажам противопоставлены туристы, полностью сконцентрированные на развлечениях и меньше всего думающие об ущербе, который наносят городу и его жителям.