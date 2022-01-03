Шкатулка дьявола: Пробуждение зла, 2022

Действие фильма разворачивается вокруг тяжело больной женщины, которая решает заключить сделку со злым демоном из шкатулки. В обмен на выздоровление она должна отдать ему шесть невинных жизней. «Шкатулка дьявола: пробуждение» определенно понравится фанатам ужасов и всем людям, неравнодушным к жанровому кино.

Постановщиком и сценаристом картины выступил британец Лоуренс Фаулер, который также снял оригинальную «Шкатулку дьявола». Для Фаулера этот хоррор стал третьей режиссерской работой. Однако, по всей видимости, он не собирается останавливаться на достигнутом.

Главную роль в «Шкатулке дьявола» исполнил шотландский актер Мэтт МакКлюр, которого можно было увидеть в сериале-антологии «Страшные сказки». Кроме того, МакКлюр сыграл в сериале «Жители Ист-Энда», а также в картине «Адский бункер».

Компанию Мэтту МакКлюру на большом экране составила Николя Райт, знакомая многим российским зрителям по своим работам в комедийном шоу «Тед Лассо», а также криминальному сериалу «Безмолвный свидетель». Кроме того, она снялась в фильме «Совершенно секретно!».

«Шкатулка дьявола: Пробуждение зла» является прямым сиквелом одноименной ленты, которая в свое время продемонстрировала неплохие сборы для картины категории «Б». В целом, фильм будет интересен всем, кто хочет пощекотать себе нервы.