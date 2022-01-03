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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла, 2022

2022 / Великобритания
6.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Фильм ужасов о демоне, заключившим кровожадную сделку с больной женщиной
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается вокруг тяжело больной женщины, которая решает заключить сделку со злым демоном из шкатулки. В обмен на выздоровление она должна отдать ему шесть невинных жизней. «Шкатулка дьявола: пробуждение» определенно понравится фанатам ужасов и всем людям, неравнодушным к жанровому кино.

Постановщиком и сценаристом картины выступил британец Лоуренс Фаулер, который также снял оригинальную «Шкатулку дьявола». Для Фаулера этот хоррор стал третьей режиссерской работой. Однако, по всей видимости, он не собирается останавливаться на достигнутом.

Главную роль в «Шкатулке дьявола» исполнил шотландский актер Мэтт МакКлюр, которого можно было увидеть в сериале-антологии «Страшные сказки». Кроме того, МакКлюр сыграл в сериале «Жители Ист-Энда», а также в картине «Адский бункер».

Компанию Мэтту МакКлюру на большом экране составила Николя Райт, знакомая многим российским зрителям по своим работам в комедийном шоу «Тед Лассо», а также криминальному сериалу «Безмолвный свидетель». Кроме того, она снялась в фильме «Совершенно секретно!».

«Шкатулка дьявола: Пробуждение зла» является прямым сиквелом одноименной ленты, которая в свое время продемонстрировала неплохие сборы для картины категории «Б». В целом, фильм будет интересен всем, кто хочет пощекотать себе нервы.

Первая часть дилогии была довольно холодно принята мировыми критиками. В данный момент рейтинг «Шкатулки дьявола» на сайте Rotten Tomatoes составляет его всего 20%, что значит, что картина в большей степени не удовлетворила возложенных на нее ожиданий.

Зрительский рейтинг оригинальной части также не особо радует. Он составляет всего 37%. По всей видимости, обычная аудитория также осталась очень недовольна «Шкатулкой дьявола». Это тот самый редкий случай, когда мнения критиков и зрителей неожиданно сошлись.

В нашей стране картины прокатывает компания «Ракета Релизинг», которая в разное время выпускала такие фильмы, как «Человек божий», «Зачетный препод», «Ван Гог. С любовью, Винсент» и многие другие.

При этом мировой прокат второй части «Шкатулки дьявола» стартовал немногим раньше российского. Официальная премьера фильма состоялась 3 января 2021 года. Неизвестно, насколько хорошо картина идет в прокате, однако предыдущая часть собрала чуть больше миллиона долларов.

Хронометраж картины составил всего полтора часа, что считается небольшим временем для современного кинематографа, когда среднестатистическая картина обычно идет по два или даже три часа.

Тяжело больная женщина открывает старинную шкатулку и высвобождает демона. Женщина заключает с ним договор: в обмен на своё исцеление она поможет ему заполучить шесть невинных жертв.

6.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 февраля 2022
Премьера онлайн 3 января 2022
Премьера в мире 3 января 2022
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Лоуренс Фаулер
Лоуренс Фаулер
В ролях
Мэтт МакКлюр
Мэтт МакКлюр
Молли Хиндл
Молли Хиндл
Николя Райт
Николя Райт
Николас Энскомб
Николас Энскомб
Джеймс Суонтон
Джеймс Суонтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шкатулка дьявола: Пробуждение зла 3 постера
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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла смотреть онлайн

Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
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за 1 рубль
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Наша рецензия
К своей почтенной старости Ольга (Никола Райт) смогла накопить не только на особняк в Англии, но и собрать солидную коллекцию антикварных игрушек. Одна проблема: ничего из этого не радует, когда ты прикован к постели болезнью. В поисках спасения она заказывает последний коллекционный экземпляр — шкатулку, которая исполняет желания. Конечно же, не бесплатно. Но что значат шесть человеческих жизней, если на кону твоя собственная? Тем более что в английской глуши никто не услышит криков…
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User 27 февраля 2022, 13:47
Я не пойму, он будет в кино или это старый фильм и какой-то глюк?
Киноафиша.инфо 28 февраля 2022, 09:37
Здравствуйте, фильм вышел в прокат 24 февраля.
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саундтрек фильма Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
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