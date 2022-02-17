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Джиперс Криперс: Возрожденный Джиперс Криперс: Возрожденный
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Джиперс Криперс: Возрожденный, 2021

2021 / США / Финляндия
7.5 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Джиперс Криперс: Возрожденный»

Новый взгляд на одну из наиболее успешных хоррор-франшиз за всю историю мирового кино. Оригинальная трилогия подарила миру узнаваемый образ монстра, напоминающего антропоморфную мышь и пробуждающегося раз в 23 года для поедания человеческих органов. Злодей из городских легенд вернулся на экраны в куда более пугающем обличье.

«Джиперс Криперс: Возрожденный» — картина от культового финского режиссера Тимо Вуоренсола. Кинематографист покорил весь мир своей научно-фантастической треш-дилогией «Железное небо», посвященной борьбе с нацистами в недалеком будущем.

Один из самых ожидаемых релизов в рамках жанра. Как и третья часть «Джиперса Криперса», ребут сопровождался производственными трудностями, на сей раз вызванными пандемией COVID-19. Несмотря на это, авторам удалось создать ужастик, не уступающий по качеству предыдущим фильмам.

В «Возрожденном» сохранены все атрибуты кинофраншизы, включая знаменитую джазовую композицию 30-х годов, в честь которой фильмы получили свое название, богатый набор оружия, включающий топор, сюрикены и копье, а также ретро-грузовик «Шевроле-Кэбовер» для перевозки туш.

Жуткая атмосфера, которая держит в напряжении от первого до последнего кадра.

Четвертый фильм серии «Джиперс Криперс», стартовавшей в 2001 году.

Создателем оригинальной трилогии является Виктор Сальва, карьера которого была разрушена в 2010-х после секс-скандалов. В 1988 году режиссера осудили за педофилию, обвинив в насилии над несовершеннолетним актером из хоррора «Дом клоунов». При обыске у Сальвы были обнаружены видеокассеты с детской порнографией. Он признал вину и отсидел в тюрьме пятнадцать месяцев, после чего не только благополучно вернулся к работе в кино, но и снял ряд крупных студийных фильмов, включая «Пудру» и «Мирного воина». Кинематографист с неоднозначной репутацией столкнулся с проблемами лишь в 2015 году, когда активисты устроили его третьей части «Джиперса Криперса» бойкот, из-за чего производство растянулось на несколько лет.

Первая часть франшизы, в создании которой Виктор Сальва не принимал никакого участия.

Сценарий, базирующийся на оригинальном фильме, написал Шон-Майкл Арго, прежде работавший над нишевыми фильмами ужасов, не достигавшими широкого проката. Предполагается, что «Возрожденный» положит старт для новой трилогии, напрямую не связанной с творениями Сальвы.

Съемки начались 19 октября 2020 года в Джексоне, штат Луизиана.

Вынужденная отправиться со своим бойфрендом на Horror Hound festival, Лейн не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить необъяснимые предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в центре всего этого.

7.5 Оцените
13 голосов
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 октября 2022
Премьера в мире 17 февраля 2022
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Тимо Вуоренсола
Тимо Вуоренсола
В ролях
Сидни Крэйвен
Сидни Крэйвен
Оушен Наварро
Оушен Наварро
Питер Брук
Питер Брук
Джорджия Гудман
Джорджия Гудман
Гэбриел Фрейлих
Гэбриел Фрейлих
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джиперс Криперс: Возрожденный 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
diablopkd 19 декабря 2021, 23:10
Этой зимой... 3го марта.. Классно пошутили)
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