Джиперс Криперс: Возрожденный, 2021

5 причин посмотреть фильм «Джиперс Криперс: Возрожденный»

Новый взгляд на одну из наиболее успешных хоррор-франшиз за всю историю мирового кино. Оригинальная трилогия подарила миру узнаваемый образ монстра, напоминающего антропоморфную мышь и пробуждающегося раз в 23 года для поедания человеческих органов. Злодей из городских легенд вернулся на экраны в куда более пугающем обличье.

«Джиперс Криперс: Возрожденный» — картина от культового финского режиссера Тимо Вуоренсола. Кинематографист покорил весь мир своей научно-фантастической треш-дилогией «Железное небо», посвященной борьбе с нацистами в недалеком будущем.

Один из самых ожидаемых релизов в рамках жанра. Как и третья часть «Джиперса Криперса», ребут сопровождался производственными трудностями, на сей раз вызванными пандемией COVID-19. Несмотря на это, авторам удалось создать ужастик, не уступающий по качеству предыдущим фильмам.

В «Возрожденном» сохранены все атрибуты кинофраншизы, включая знаменитую джазовую композицию 30-х годов, в честь которой фильмы получили свое название, богатый набор оружия, включающий топор, сюрикены и копье, а также ретро-грузовик «Шевроле-Кэбовер» для перевозки туш.

Жуткая атмосфера, которая держит в напряжении от первого до последнего кадра.