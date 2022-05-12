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Тайна амулета, 2022

2022 / Россия
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6 голосов
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Семейное фэнтези о возвращении в детство
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это сказочная история о трех молодых людях, которым судьба предоставила шанс вернуться в ранние годы их жизни. Древнее волшебное существо помогает трем ребятам снова стать детьми. Так у них появляется шанс исправить ошибки, вспомнить о своих истинных мечтах и проложить к ним дорогу.

Этот фильм понравится не только подросткам, но и всем любителям увлекательных приключенческих историй. Ребята, которые при помощи мистического существа снова превратились в детей, должны отыскать загадочный артефакт — амулет желаний. Если он попадет в руки злодеев, те могут натворить немало бед с его помощью. Интрига в фильме сохраняется до самого конца и держит зрителей в напряжении.

Фильмы в жанре фэнтези отличаются ярким визуальным миром, вниманием к подробностям, тщательной прорисовкой деталей и спецэффектами, созданными при помощи инструментов современной компьютерной графики. Все это сполна присутствует в фильме «Тайна амулета».

Похожий сюжет был у детской кинокартины «Артек. Большое путешествие», который тоже появился на экранах весной 2022 года. Там персонажи совершают путешествие в прошлое, загадав желание возле магического дерева. Они встречают своих родителей, когда те сами были детьми и тоже проводили каникулы в лагере.

Для режиссера Елены Бычковой фантастическая картина «Тайна амулета» стала вторым полнометражным фильмом после комедийной ленты «Воин.com», которую зрители увидели в 2012 году. Кроме того, Бычкова сняла две короткометражные картины «Доступность» (2014) и «Экспресс-курс буддизма» (2009).

В картине снимается молодая актриса Анастасия Уколова. Ее любовь к кинематографу началась в раннем возрасте с фильма «Страна глухих». Однажды Анастасия даже написала Чулпан Хаматовой, сыгравшей в нем главную роль, восторженное письмо. Знаменитая актриса ответила на него. Впоследствии общение перешло в реальную жизнь.

В главной роли снялся молодой актер Александр Пацевич – начинающая звезда российского театра и кинематографа. Наибольшую известность он получил после выхода фантастической картины «Скиф» в начале 2018 года.

Сценарий фильма «Тайна амулета» написала Ксения Набойченко. В 2017 году она уже работала в тандеме с режиссером Еленой Бычковой над созданием сценария для мелодраматической картины «Машкин дом». Премьера многосерийного фильма состоялась 17 декабря 2017 года на телеканале ТВЦ.

Древнее мифическое существо возвращает трех молодых людей в их детские образы, чтобы те обрели истинный путь к своим мечтам.

мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 12 мая 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Елена Бычкова
Елена Бычкова
В ролях
Александр Пацевич
Александр Пацевич
Евгений Зарубин
Евгений Зарубин
Макар Пусторамов
Макар Пусторамов
Ирина Вилкова
Ирина Вилкова
Иван Агапов
Иван Агапов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна амулета 1 постер
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Тайна амулета смотреть онлайн

Тайна амулета
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Елена Малышева 14 мая 2022, 18:00
Очень скучный фильм, не смотря на пару-тройку спецэффектов и пару узнаваемых актёров. Сюжет вроде детский, но с намёком на взрослые проблемы. У… Читать дальше…
Павел Нестеренко 18 мая 2022, 18:56
Невероятно , кто даёт деньги на создание таких воплощений полёта фантазии безумца ,,, ни сюжета , ни игры актёров , не тратьте время дорогие зрители… Читать дальше…
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6 голосов
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