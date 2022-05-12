Тайна амулета, 2022

Это сказочная история о трех молодых людях, которым судьба предоставила шанс вернуться в ранние годы их жизни. Древнее волшебное существо помогает трем ребятам снова стать детьми. Так у них появляется шанс исправить ошибки, вспомнить о своих истинных мечтах и проложить к ним дорогу.
Этот фильм понравится не только подросткам, но и всем любителям увлекательных приключенческих историй. Ребята, которые при помощи мистического существа снова превратились в детей, должны отыскать загадочный артефакт — амулет желаний. Если он попадет в руки злодеев, те могут натворить немало бед с его помощью. Интрига в фильме сохраняется до самого конца и держит зрителей в напряжении.
Фильмы в жанре фэнтези отличаются ярким визуальным миром, вниманием к подробностям, тщательной прорисовкой деталей и спецэффектами, созданными при помощи инструментов современной компьютерной графики. Все это сполна присутствует в фильме «Тайна амулета».
Похожий сюжет был у детской кинокартины «Артек. Большое путешествие», который тоже появился на экранах весной 2022 года. Там персонажи совершают путешествие в прошлое, загадав желание возле магического дерева. Они встречают своих родителей, когда те сами были детьми и тоже проводили каникулы в лагере.
Для режиссера Елены Бычковой фантастическая картина «Тайна амулета» стала вторым полнометражным фильмом после комедийной ленты «Воин.com», которую зрители увидели в 2012 году. Кроме того, Бычкова сняла две короткометражные картины «Доступность» (2014) и «Экспресс-курс буддизма» (2009).
В картине снимается молодая актриса Анастасия Уколова. Ее любовь к кинематографу началась в раннем возрасте с фильма «Страна глухих». Однажды Анастасия даже написала Чулпан Хаматовой, сыгравшей в нем главную роль, восторженное письмо. Знаменитая актриса ответила на него. Впоследствии общение перешло в реальную жизнь.
В главной роли снялся молодой актер Александр Пацевич – начинающая звезда российского театра и кинематографа. Наибольшую известность он получил после выхода фантастической картины «Скиф» в начале 2018 года.
Сценарий фильма «Тайна амулета» написала Ксения Набойченко. В 2017 году она уже работала в тандеме с режиссером Еленой Бычковой над созданием сценария для мелодраматической картины «Машкин дом». Премьера многосерийного фильма состоялась 17 декабря 2017 года на телеканале ТВЦ.
Древнее мифическое существо возвращает трех молодых людей в их детские образы, чтобы те обрели истинный путь к своим мечтам.