Взаперти, 2022

Фильм был снят и выпущен политическим интернет-изданием The Daily Wire. Вся работа по производству велась командой СМИ во главе с Беном Шапиро с первого съемочного дня. Их первый фильм «Беги, прячься, бей» был выпущен в 2020 году, однако The Daily Wire лишь имела на него права и не участвовала в съемках.
С фильма «Взаперти» начался новый виток развития медиакомпании. В планах: создать развлекательный филиал в качестве альтернативы Голливуду. Фильмы, выпускаемые компанией, будут консервативными и рассчитанными на взрослую аудиторию.
Персонажи фильма не упоминают, где происходит действие сюжета. Основной съемочный процесс проходил в американском штате Теннесси, городах Нэшвилл и Уотертаун.
Бабушка Джессики в фильме была католичкой, хотя этого не упоминается. На принадлежность к католической церкви намекают её вещи: крест, четки, Библия.
Популярный американский актер Винсент Галло до картины «Взаперти» не снимался девять лет. В 2013 году он играл в фильме «Человеческое доверие», который не получил должного внимания в прокате. После этого Галло участвовал в небольших проектах в качестве режиссера и сценариста.
Главная героиня становится на путь выздоровления после употребления запрещенных препаратов. Ради собственных детей ей придется не только выбраться из импровизированной тюрьмы, в которой она оказалась, но и побороться с соблазнами.
Фильм ставит зрителя в неудобное положение, рассказывая о непростой судьбе главной героини в бедности, с двумя детьми и неадекватным молодым человеком. Авторы фильма не ставили задачу развлечь зрителя, а наоборот – заставить задуматься о фундаментальных ценностях, ответственности и вере.
Условия жизни матери-одиночки без средств к существованию переданы очень правдоподобно, на что указывают полуразваленный дом в грязи и окружение с низкой социальной ответственностью.
В фильме также присутствует сильный религиозный аспект, что является смелым шагом в современной кинокультуре, которая склонна игнорировать христианские ценности.
Большую часть ленты зритель «заперт» в тесной кладовой вместе с главной героиней и с её позиции наблюдает за происходящим. Это создает ощущение внешней тесноты и намекает на безысходность положения персонажа.
Молодая наркоманка в завязке по имени Джессика с двумя маленькими детьми живёт в ветхом доме в сельской гуши. Даже такое жильё ей не по карману, поэтому девушка решает переехать, о чём и сообщает внезапно зашедшему в гости бывшему бойфренду. Тот, подстрекаемый дружком-наркоманом, выходит из себя и запирает Джессику в кладовке — теперь ей придётся проявить немалую изобретательность, чтобы выбраться из этой ситуации и спасти детей.
|24 марта 2022
|Россия
|World Pictures
|16+
|17 ноября 2022
|Аргентина
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|4 августа 2022
|Венгрия
|16
|25 мая 2022
|Египет
|7 апреля 2022
|Казахстан
|18+
|16 июня 2022
|Кувейт
|21 июля 2022
|Мексика
|26 мая 2022
|ОАЭ
|8 декабря 2022
|Перу
|26 мая 2022
|Южная Корея
|15
|15 июля 2022
|Япония
|PG12