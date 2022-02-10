Взаперти, 2022

Фильм был снят и выпущен политическим интернет-изданием The Daily Wire. Вся работа по производству велась командой СМИ во главе с Беном Шапиро с первого съемочного дня. Их первый фильм «Беги, прячься, бей» был выпущен в 2020 году, однако The Daily Wire лишь имела на него права и не участвовала в съемках.

С фильма «Взаперти» начался новый виток развития медиакомпании. В планах: создать развлекательный филиал в качестве альтернативы Голливуду. Фильмы, выпускаемые компанией, будут консервативными и рассчитанными на взрослую аудиторию.

Персонажи фильма не упоминают, где происходит действие сюжета. Основной съемочный процесс проходил в американском штате Теннесси, городах Нэшвилл и Уотертаун.

Бабушка Джессики в фильме была католичкой, хотя этого не упоминается. На принадлежность к католической церкви намекают её вещи: крест, четки, Библия.

Популярный американский актер Винсент Галло до картины «Взаперти» не снимался девять лет. В 2013 году он играл в фильме «Человеческое доверие», который не получил должного внимания в прокате. После этого Галло участвовал в небольших проектах в качестве режиссера и сценариста.