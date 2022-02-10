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6.0

Взаперти

, 2022
Shut In
США / драма, ужасы, триллер / 18+
Хоррор о бывшей наркоманке, которая пытается спасти своих детей
Трейлеры
Постер фильма Взаперти
6.0
Взаперти - Дублированный трейлер
Взаперти  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм был снят и выпущен политическим интернет-изданием The Daily Wire. Вся работа по производству велась командой СМИ во главе с Беном Шапиро с первого съемочного дня. Их первый фильм «Беги, прячься, бей» был выпущен в 2020 году, однако The Daily Wire лишь имела на него права и не участвовала в съемках.

С фильма «Взаперти» начался новый виток развития медиакомпании. В планах: создать развлекательный филиал в качестве альтернативы Голливуду. Фильмы, выпускаемые компанией, будут консервативными и рассчитанными на взрослую аудиторию.

Персонажи фильма не упоминают, где происходит действие сюжета. Основной съемочный процесс проходил в американском штате Теннесси, городах Нэшвилл и Уотертаун.

Бабушка Джессики в фильме была католичкой, хотя этого не упоминается. На принадлежность к католической церкви намекают её вещи: крест, четки, Библия.

Популярный американский актер Винсент Галло до картины «Взаперти» не снимался девять лет. В 2013 году он играл в фильме «Человеческое доверие», который не получил должного внимания в прокате. После этого Галло участвовал в небольших проектах в качестве режиссера и сценариста.

Главная героиня становится на путь выздоровления после употребления запрещенных препаратов. Ради собственных детей ей придется не только выбраться из импровизированной тюрьмы, в которой она оказалась, но и побороться с соблазнами.

Фильм ставит зрителя в неудобное положение, рассказывая о непростой судьбе главной героини в бедности, с двумя детьми и неадекватным молодым человеком. Авторы фильма не ставили задачу развлечь зрителя, а наоборот – заставить задуматься о фундаментальных ценностях, ответственности и вере.

Условия жизни матери-одиночки без средств к существованию переданы очень правдоподобно, на что указывают полуразваленный дом в грязи и окружение с низкой социальной ответственностью.

В фильме также присутствует сильный религиозный аспект, что является смелым шагом в современной кинокультуре, которая склонна игнорировать христианские ценности.

Большую часть ленты зритель «заперт» в тесной кладовой вместе с главной героиней и с её позиции наблюдает за происходящим. Это создает ощущение внешней тесноты и намекает на безысходность положения персонажа.

Молодая наркоманка в завязке по имени Джессика с двумя маленькими детьми живёт в ветхом доме в сельской гуши. Даже такое жильё ей не по карману, поэтому девушка решает переехать, о чём и сообщает внезапно зашедшему в гости бывшему бойфренду. Тот, подстрекаемый дружком-наркоманом, выходит из себя и запирает Джессику в кладовке — теперь ей придётся проявить немалую изобретательность, чтобы выбраться из этой ситуации и спасти детей.

 

В ролях

Винсент Галло
Винсент Галло
Сэмми
Джейк Хоровиц
Джейк Хоровиц
Роб
Рэйни Куэлли
Рэйни Куэлли
Jessica Nash
Лучиана ВанДетте
Лучиана ВанДетте
Lainey Nash
Пенелопа Мартоне
Пенелопа Мартоне
Aidan Steimer
Mason Nash
Режиссер Ди Джей Карузо
Сценарист Melanie Toast
Композитор Mondo Boys
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Дата выхода
24 марта 2022 Россия World Pictures 16+
17 ноября 2022 Аргентина +16
4 августа 2022 Венгрия 16
25 мая 2022 Египет
7 апреля 2022 Казахстан 18+
16 июня 2022 Кувейт
21 июля 2022 Мексика
26 мая 2022 ОАЭ
8 декабря 2022 Перу
26 мая 2022 Южная Корея 15
15 июля 2022 Япония PG12
Сборы в мире $714 373
Производство Bonfire Legend, Movie Trailer House, The Daily Wire
Другие названия
Shut In, Atrapada, Alarido, Barricada, Bezárva, Intrusul, Shut in (Encerrada), The Terror Room, Trancada, Ujeta, W pułapce, Zaključana, Φυλακισμένη, Взаперти, Заточена/Zatočena, トジコメ, Encerrada

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 22 голоса
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3292 В жанре «драма»  1246 В жанре «ужасы»  355 В жанре «триллер»  679 В фильмах США  1972 В фильмах 2022 года  148
Обновлено 13 сентября 2024

Трейлеры фильма

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Взаперти - Дублированный трейлер
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Новости о фильме

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