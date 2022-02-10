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Взаперти, 2022

2022 / США
6.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Хоррор о бывшей наркоманке, которая пытается спасти своих детей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм был снят и выпущен политическим интернет-изданием The Daily Wire. Вся работа по производству велась командой СМИ во главе с Беном Шапиро с первого съемочного дня. Их первый фильм «Беги, прячься, бей» был выпущен в 2020 году, однако The Daily Wire лишь имела на него права и не участвовала в съемках.

С фильма «Взаперти» начался новый виток развития медиакомпании. В планах: создать развлекательный филиал в качестве альтернативы Голливуду. Фильмы, выпускаемые компанией, будут консервативными и рассчитанными на взрослую аудиторию.

Персонажи фильма не упоминают, где происходит действие сюжета. Основной съемочный процесс проходил в американском штате Теннесси, городах Нэшвилл и Уотертаун.

Бабушка Джессики в фильме была католичкой, хотя этого не упоминается. На принадлежность к католической церкви намекают её вещи: крест, четки, Библия.

Популярный американский актер Винсент Галло до картины «Взаперти» не снимался девять лет. В 2013 году он играл в фильме «Человеческое доверие», который не получил должного внимания в прокате. После этого Галло участвовал в небольших проектах в качестве режиссера и сценариста.

Главная героиня становится на путь выздоровления после употребления запрещенных препаратов. Ради собственных детей ей придется не только выбраться из импровизированной тюрьмы, в которой она оказалась, но и побороться с соблазнами.

Фильм ставит зрителя в неудобное положение, рассказывая о непростой судьбе главной героини в бедности, с двумя детьми и неадекватным молодым человеком. Авторы фильма не ставили задачу развлечь зрителя, а наоборот – заставить задуматься о фундаментальных ценностях, ответственности и вере.

Условия жизни матери-одиночки без средств к существованию переданы очень правдоподобно, на что указывают полуразваленный дом в грязи и окружение с низкой социальной ответственностью.

В фильме также присутствует сильный религиозный аспект, что является смелым шагом в современной кинокультуре, которая склонна игнорировать христианские ценности.

Большую часть ленты зритель «заперт» в тесной кладовой вместе с главной героиней и с её позиции наблюдает за происходящим. Это создает ощущение внешней тесноты и намекает на безысходность положения персонажа.

Молодая наркоманка в завязке по имени Джессика с двумя маленькими детьми живёт в ветхом доме в сельской гуши. Даже такое жильё ей не по карману, поэтому девушка решает переехать, о чём и сообщает внезапно зашедшему в гости бывшему бойфренду. Тот, подстрекаемый дружком-наркоманом, выходит из себя и запирает Джессику в кладовке — теперь ей придётся проявить немалую изобретательность, чтобы выбраться из этой ситуации и спасти детей.

 

6.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Ди Джей Карузо
Ди Джей Карузо
В ролях
Винсент Галло
Винсент Галло
Джейк Хоровиц
Джейк Хоровиц
Рэйни Куэлли
Рэйни Куэлли
Лучиана ВанДетте
Лучиана ВанДетте
Пенелопа Мартоне
Пенелопа Мартоне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Взаперти 3 постера
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Взаперти
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Liz 28 марта 2022, 22:54
не самый плохой, но один раз посмотреть можно
Мишка Каньшин 25 марта 2022, 02:22
Не интересный вообще не ужастик
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