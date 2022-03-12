Заклятье: Спуск к дьяволу, 2021

Страх у зрителя при просмотре фильма вызывает больше гнетущая атмосфера, темнота и неизвестность, с которой сталкивается главная героиня. Авторы решили не нагружать ленту скримерами и чудовищами.
Большое внимание в фильме уделено загадочности, тайне и мистическим элементам. Сюжет с первых же кадров начинает соответствовать жанру, не теряя времени в долгих диалогах между героями и раскрытии личности каждого действующего лица.
Фильм является своеобразным квестом, так как героиня по ходу сюжета решает различные загадки, математические задачи и другие проблемы, чтобы отыскать и спасти своего близкого человека, который находится в беде.
Новшеств с точки зрения сюжета в картине нет. Авторы решили не отходить от канонов жанра и для входа в повествование использовали неприлично дешевый дом с паранормальными явлениями, в котором происходят потусторонние явления.
Взрослые персонажи в фильме заняты в популярных в современном мире маркетинге и исследовательской сфере. Их работа напрямую связана с тем, что происходит в доме, так как для разгадки определенных заданий им требуется решать математические шифры.
Фильм основан на короткометражке «Десять шагов» 2004 года. Режиссером ленты выступил режиссер Брендан Малдауни, который также снял полный метр.
Постановщик использовал в ленте множество отсылок. К примеру, сцена в фильме, где мяч скачет по лестнице, обращается к фильму ужасов «Подмена» (The Changeling) 1980 года, в котором Джордж К. Скотт изображает композитора, борющегося с призраками в особняке, куда он переехал после смерти жены и ребенка.
Название фильма в оригинале The Cellar дословно переводится как «Подвал». Именно там исчезает дочь главной героини, которая впоследствии сталкивается с потусторонними явлениями.
Съемки фильма велись в Ирландии в период пандемии коронавируса. Режиссер был поставлен в определенные рамки из-за ограничений и частично отразил это в ленте.
Актриса Элиша Катберт, исполнившая главную роль в хорроре, является звездой комедийного жанра. Она снялась в фильме «Соседка» 2004 года, «Реальная любовь» 2003 года и других семейных лентах. При этом в ее фильмографии есть хорроры: «Предание» 2000 года, «Дом восковых фигур» 2005 года и другие.
Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре Кира обнаруживает, что дом контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души своей семьи.