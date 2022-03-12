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Заклятье: Спуск к дьяволу Заклятье: Спуск к дьяволу
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The Cellar

Заклятье: Спуск к дьяволу, 2021

2021 / Ирландия
6.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Фильм ужасов о проклятом доме, похищающем своих жильцов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Страх у зрителя при просмотре фильма вызывает больше гнетущая атмосфера, темнота и неизвестность, с которой сталкивается главная героиня. Авторы решили не нагружать ленту скримерами и чудовищами.

Большое внимание в фильме уделено загадочности, тайне и мистическим элементам. Сюжет с первых же кадров начинает соответствовать жанру, не теряя времени в долгих диалогах между героями и раскрытии личности каждого действующего лица.

Фильм является своеобразным квестом, так как героиня по ходу сюжета решает различные загадки, математические задачи и другие проблемы, чтобы отыскать и спасти своего близкого человека, который находится в беде.

Новшеств с точки зрения сюжета в картине нет. Авторы решили не отходить от канонов жанра и для входа в повествование использовали неприлично дешевый дом с паранормальными явлениями, в котором происходят потусторонние явления.

Взрослые персонажи в фильме заняты в популярных в современном мире маркетинге и исследовательской сфере. Их работа напрямую связана с тем, что происходит в доме, так как для разгадки определенных заданий им требуется решать математические шифры.

Фильм основан на короткометражке «Десять шагов» 2004 года. Режиссером ленты выступил режиссер Брендан Малдауни, который также снял полный метр.

Постановщик использовал в ленте множество отсылок. К примеру, сцена в фильме, где мяч скачет по лестнице, обращается к фильму ужасов «Подмена» (The Changeling) 1980 года, в котором Джордж К. Скотт изображает композитора, борющегося с призраками в особняке, куда он переехал после смерти жены и ребенка.

Название фильма в оригинале The Cellar дословно переводится как «Подвал». Именно там исчезает дочь главной героини, которая впоследствии сталкивается с потусторонними явлениями.

Съемки фильма велись в Ирландии в период пандемии коронавируса. Режиссер был поставлен в определенные рамки из-за ограничений и частично отразил это в ленте.

Актриса Элиша Катберт, исполнившая главную роль в хорроре, является звездой комедийного жанра. Она снялась в фильме «Соседка» 2004 года, «Реальная любовь» 2003 года и других семейных лентах. При этом в ее фильмографии есть хорроры: «Предание» 2000 года, «Дом восковых фигур» 2005 года и другие.

Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре Кира обнаруживает, что дом контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души своей семьи.

 

6.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 12 мая 2022
Премьера онлайн 15 апреля 2022
Премьера в мире 12 марта 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Брендан Малдауни
Брендан Малдауни
В ролях
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен
Диллон Фицморис Брэйди
Диллон Фицморис Брэйди
Эбби Мэй Фицморис
Эбби Мэй Фицморис
Аарон Монахэн
Аарон Монахэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заклятье: Спуск к дьяволу 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро Sky 17 Авиапарк
17:20
Мираж Синема Отрадное
22:10 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 20 мая 2022, 23:56
Хороший фильм. Держит в напряженке с первых секунд… смотреть интересно без экзорцизма и святой воды. За последнее время лучшее
Алексей Беляков 22 мая 2022, 07:34
Такааая муть...к известной фрашизе не имеет никакого отношения...
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27 голосов
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«Заклятье: Спуск к дьяволу» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк Беговая
2D
17:20
Мираж Синема Отрадное Отрадное
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22:10 от 250 ₽
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