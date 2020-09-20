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Another round / Druk

Еще по одной, 2020

2020 / Дания / Швеция / Нидерланды
7.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Четыре школьных учителя решают проверить теорию о нехватке алкоголя в крови в человеческом организме и провести соответствующий эксперимент. 

В центре повествования — 50-летний учитель Мартин и его коллеги Томми, Питер и Николай. Их жизнь протекает в стабильном ритме, но, кажется, немного потеряла былой блеск молодости. На первый взгляд, четверо друзей живут счастливой жизнью: у них успешная работа, семьи и уютные дома в красивом пригороде. Но друзей настигает настоящий экзистенциональный кризис — они все внутренне недовольны собой. Особенно это касается главного героя, Мартина. Он стал объектом шуток для своих учеников, в то время как его собственные дети не обращают на него особого внимания, а отношения с женой стали холодными. 

Во время ужина по случаю дня рождения Мартин и его друзья начинают обсуждать спорную теорию норвежского психолога Финна Скэрдеруда. Согласно этой теории человек рождается с недостаточностью алкоголя в крови. Алкоголь, по мнению психолога, способен открывать потайные стороны разума, делать проблемы менее серьезными и улучшать творческие способности. Мартин устал чувствовать себя старым и усталым, поэтому они с друзьями решают провести эксперимент: вся четверка соглашается выпивать понемногу каждый день, отслеживая последствия. Герои ссылаются на такие исторические личности, как Уинстон Черчилль и Эрнест Хемингуэй, которые не отказывали себе в алкоголе и добивались успехов. 

Так алкоголь становится частью повседневной жизни учителей среднего возраста. В начале он приносит только удовольствие. Благодаря ему друзья расслабляются, а их результаты на работе растут. Но как долго герои смогут держать все под контролем? 

Фильм «Еще по одной» входил в программу Каннского фестиваля 2020 года, который впоследствии был отменен из-за пандемии коронавируса. Именно поэтому премьера картины в конечном итоге состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2020 года.

Все четверо актеров, которые сыграли главные роли, получили награду за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне 2020 года.

В изначальном варианте сценария у героя Мартина должны были быть сын и дочь. Планировалось, что дочь сыграет Ида Мари, дочь режиссера Томаса Винтерберга. Однако за четыре дня до начала съемок Ида погибла в автокатастрофе в Бельгии. Винтерберг посвятил этот фильм ей.

Мадс Миккельсен, сыгравший роль Мартина, не в первый раз работает с режиссером Томасом Винтербергом. Восемь лет назад он также сыграл главную роль в его картине «Охота», за которую получил награду на Каннском фестивале. «Охота» была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучший фильм на иностранным языке. 

Сценарист Тобиас Линдхольм является постоянным соавтором Томаса Винтерберга.

В фильме упоминается психолог Финн Скэрдеруд, который и предложил теорию об уровне алкоголя в крови человека. Интересно, что позже он отказался от своих спорных заявлений, настаивая на том, что они были вырваны из контекста.

Заходят как-то в бар профессор истории, психолог, экономист и физрук… И решают проверить научную теорию: c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?

7.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера онлайн 18 декабря 2020
Премьера в мире 20 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Томас Винтерберг
Томас Винтерберг
В ролях
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Мария Бонневи
Мария Бонневи
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Суссе Вольд
Суссе Вольд
Ларс Ранте
Все актеры и съемочная группа
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
13:00 от 200 ₽
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Еще по одной смотреть онлайн

Еще по одной
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На экраны российских кинотеатров при правильной дистанции выходит новая картина Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном и еще одним любимчиком режиссера Томасом Бо Ларсеном. Рассказываем, какой получилась экзистенциальная драма и почему ее обязательно стоит смотреть в такой сложный период, в котором находится весь мир. В центре сюжета история про трех мужчин, потерявших смысл в жизни. Один – учитель истории и уже не получает удовольствия от предмета,…
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Misha Facer 18 ноября 2020, 22:58
Сходил с девушкой, фильм оставил что то после себя у меня в голове, я бы назвал что это трагикомедия, смысл фильма я если честно не допонял :(
kudyakov_a 3 января 2021, 12:43
Отличное кино. Понравилось всё: актёры, идея, воплощение.
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17 голосов
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14 февраля 2022 16:53
Мадс Миккельсен поделился мыслями о предстоящем ремейке «Еще по одной» с Леонардо ДиКаприо Актер надеется, что в Голливуде правильно отразят суть оригинала.
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14 мая 2021 15:17
10 веселых и трогательных фильмов про алкоголь «Ещё по одной», «Уитнэйл и я» и другие картины, герои которых не против заложить за воротник.
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5 мая 2021 11:16
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«Еще по одной» в кинотеатрах

пн 25
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
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