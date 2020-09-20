Еще по одной, 2020

Четыре школьных учителя решают проверить теорию о нехватке алкоголя в крови в человеческом организме и провести соответствующий эксперимент.
В центре повествования — 50-летний учитель Мартин и его коллеги Томми, Питер и Николай. Их жизнь протекает в стабильном ритме, но, кажется, немного потеряла былой блеск молодости. На первый взгляд, четверо друзей живут счастливой жизнью: у них успешная работа, семьи и уютные дома в красивом пригороде. Но друзей настигает настоящий экзистенциональный кризис — они все внутренне недовольны собой. Особенно это касается главного героя, Мартина. Он стал объектом шуток для своих учеников, в то время как его собственные дети не обращают на него особого внимания, а отношения с женой стали холодными.
Во время ужина по случаю дня рождения Мартин и его друзья начинают обсуждать спорную теорию норвежского психолога Финна Скэрдеруда. Согласно этой теории человек рождается с недостаточностью алкоголя в крови. Алкоголь, по мнению психолога, способен открывать потайные стороны разума, делать проблемы менее серьезными и улучшать творческие способности. Мартин устал чувствовать себя старым и усталым, поэтому они с друзьями решают провести эксперимент: вся четверка соглашается выпивать понемногу каждый день, отслеживая последствия. Герои ссылаются на такие исторические личности, как Уинстон Черчилль и Эрнест Хемингуэй, которые не отказывали себе в алкоголе и добивались успехов.
Так алкоголь становится частью повседневной жизни учителей среднего возраста. В начале он приносит только удовольствие. Благодаря ему друзья расслабляются, а их результаты на работе растут. Но как долго герои смогут держать все под контролем?
Фильм «Еще по одной» входил в программу Каннского фестиваля 2020 года, который впоследствии был отменен из-за пандемии коронавируса. Именно поэтому премьера картины в конечном итоге состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2020 года.
Все четверо актеров, которые сыграли главные роли, получили награду за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне 2020 года.
В изначальном варианте сценария у героя Мартина должны были быть сын и дочь. Планировалось, что дочь сыграет Ида Мари, дочь режиссера Томаса Винтерберга. Однако за четыре дня до начала съемок Ида погибла в автокатастрофе в Бельгии. Винтерберг посвятил этот фильм ей.
Мадс Миккельсен, сыгравший роль Мартина, не в первый раз работает с режиссером Томасом Винтербергом. Восемь лет назад он также сыграл главную роль в его картине «Охота», за которую получил награду на Каннском фестивале. «Охота» была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучший фильм на иностранным языке.
Сценарист Тобиас Линдхольм является постоянным соавтором Томаса Винтерберга.
В фильме упоминается психолог Финн Скэрдеруд, который и предложил теорию об уровне алкоголя в крови человека. Интересно, что позже он отказался от своих спорных заявлений, настаивая на том, что они были вырваны из контекста.
Заходят как-то в бар профессор истории, психолог, экономист и физрук… И решают проверить научную теорию: c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?