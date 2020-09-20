Еще по одной, 2020

Четыре школьных учителя решают проверить теорию о нехватке алкоголя в крови в человеческом организме и провести соответствующий эксперимент.

В центре повествования — 50-летний учитель Мартин и его коллеги Томми, Питер и Николай. Их жизнь протекает в стабильном ритме, но, кажется, немного потеряла былой блеск молодости. На первый взгляд, четверо друзей живут счастливой жизнью: у них успешная работа, семьи и уютные дома в красивом пригороде. Но друзей настигает настоящий экзистенциональный кризис — они все внутренне недовольны собой. Особенно это касается главного героя, Мартина. Он стал объектом шуток для своих учеников, в то время как его собственные дети не обращают на него особого внимания, а отношения с женой стали холодными.

Во время ужина по случаю дня рождения Мартин и его друзья начинают обсуждать спорную теорию норвежского психолога Финна Скэрдеруда. Согласно этой теории человек рождается с недостаточностью алкоголя в крови. Алкоголь, по мнению психолога, способен открывать потайные стороны разума, делать проблемы менее серьезными и улучшать творческие способности. Мартин устал чувствовать себя старым и усталым, поэтому они с друзьями решают провести эксперимент: вся четверка соглашается выпивать понемногу каждый день, отслеживая последствия. Герои ссылаются на такие исторические личности, как Уинстон Черчилль и Эрнест Хемингуэй, которые не отказывали себе в алкоголе и добивались успехов.

Так алкоголь становится частью повседневной жизни учителей среднего возраста. В начале он приносит только удовольствие. Благодаря ему друзья расслабляются, а их результаты на работе растут. Но как долго герои смогут держать все под контролем?