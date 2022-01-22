Клон, 2022

Фильм был полностью снят во время пандемии COVID-19.

Съемки проходили в Финляндии. Они начались в октябре 2020 года и продлились около шести недель. Эта страна была выбрана не случайно: из-за строгих ограничений внутри США съемочная группа долго искала подходящие локации. В качестве вариантов рассматривались такие страны, как Новая Зеландия и Канада, однако создатели так и не смогли найти в них идеально подходящий вариант. В итоге авторы фильма были настолько впечатлены успехом финского правительства по ограничению случаев заражения коронавирусной инфекцией, что решили выбрать страну в качестве основной съемочной локации. Более того, фильм получил финансирование от крупной финской венчурной компании IPR VC.

О начале работы над фильмом стало известно в апреле 2020 года. В это же время к актерскому составу присоединились Карен Гиллан, Бела Коале, Аарон Пол и Джесси Айзенберг.

Актриса Карен Гиллан готовилась к своей роли при помощи тяжелых тренировок под руководством финских тренеров.

После успешных съемок фильма в городе Тампере компания Film Tampere согласилась на дальнейшее сотрудничество с кинокомпанией XYZ Films и подписала договоренность на съемки будущих проектов. Благодаря этому появилась идея организовать международный конкурс короткометражных фильмов, который назвали Generation XYZ. Он будет проходить во время кинофестиваля в Тампере в 2021 году.

Режиссер картины Райли Стернс занимался также продюсированием фильма совместно с компанией XYZ Films, которая занимается глобальными продажами на территории США и сотрудничает с кинокомпаниями CAA Media Finance и UTA Independent Film Group.