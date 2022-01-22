Клон, 2022

Сюжет очередного триллера от режиссера и по совместительству сценариста Райли Стернса разворачивается вокруг отчаявшейся женщины, которая решается на клонирование.
Однажды женщина по имени Сара случайно узнает, что у нее есть неизлечимая болезнь, и ей осталось жить совсем недолго. В попытке уберечь своих родных и близких от невосполнимой боли утраты она соглашается на уникальную процедуру клонирования самой себя. Однако ее клон – это не просто полная внешняя копия женщины. Его также можно научить чувствам, воспоминаниям и полностью перенести в него свое сознание. Однако в скором времени Сара с удивлением обнаруживает, что она чудесным образом идет на поправку и здоровая жизнь уже на подходе. Радостная новость для нее омрачается появлением новой проблемы: в недалеком будущем общество запрещает людям существовать дольше, чем было отведено их клонам. Поэтому по законам этого мира Сара и ее клон теперь вынуждены сразиться друг с другом. Суд постановляет им решить вопрос, кто будет жить дальше, на смертельной дуэли.
Фильм был полностью снят во время пандемии COVID-19.
Съемки проходили в Финляндии. Они начались в октябре 2020 года и продлились около шести недель. Эта страна была выбрана не случайно: из-за строгих ограничений внутри США съемочная группа долго искала подходящие локации. В качестве вариантов рассматривались такие страны, как Новая Зеландия и Канада, однако создатели так и не смогли найти в них идеально подходящий вариант. В итоге авторы фильма были настолько впечатлены успехом финского правительства по ограничению случаев заражения коронавирусной инфекцией, что решили выбрать страну в качестве основной съемочной локации. Более того, фильм получил финансирование от крупной финской венчурной компании IPR VC.
О начале работы над фильмом стало известно в апреле 2020 года. В это же время к актерскому составу присоединились Карен Гиллан, Бела Коале, Аарон Пол и Джесси Айзенберг.
Актриса Карен Гиллан готовилась к своей роли при помощи тяжелых тренировок под руководством финских тренеров.
После успешных съемок фильма в городе Тампере компания Film Tampere согласилась на дальнейшее сотрудничество с кинокомпанией XYZ Films и подписала договоренность на съемки будущих проектов. Благодаря этому появилась идея организовать международный конкурс короткометражных фильмов, который назвали Generation XYZ. Он будет проходить во время кинофестиваля в Тампере в 2021 году.
Режиссер картины Райли Стернс занимался также продюсированием фильма совместно с компанией XYZ Films, которая занимается глобальными продажами на территории США и сотрудничает с кинокомпаниями CAA Media Finance и UTA Independent Film Group.
В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами.
Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом. Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. Ей нужно совершить невозможное, чтобы победить совершенное оружие для манипуляций и убийства – идеальную версию себя.