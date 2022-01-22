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Клон, 2022

2022 / США / Финляндия
7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Фантастический триллер о клонировании с Аароном Полом и Карен Гиллиан
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет очередного триллера от режиссера и по совместительству сценариста Райли Стернса разворачивается вокруг отчаявшейся женщины, которая решается на клонирование.

Однажды женщина по имени Сара случайно узнает, что у нее есть неизлечимая болезнь, и ей осталось жить совсем недолго. В попытке уберечь своих родных и близких от невосполнимой боли утраты она соглашается на уникальную процедуру клонирования самой себя. Однако ее клон – это не просто полная внешняя копия женщины. Его также можно научить чувствам, воспоминаниям и полностью перенести в него свое сознание. Однако в скором времени Сара с удивлением обнаруживает, что она чудесным образом идет на поправку и здоровая жизнь уже на подходе. Радостная новость для нее омрачается появлением новой проблемы: в недалеком будущем общество запрещает людям существовать дольше, чем было отведено их клонам. Поэтому по законам этого мира Сара и ее клон теперь вынуждены сразиться друг с другом. Суд постановляет им решить вопрос, кто будет жить дальше, на смертельной дуэли. 

Фильм был полностью снят во время пандемии COVID-19.

Съемки проходили в Финляндии. Они начались в октябре 2020 года и продлились около шести недель. Эта страна была выбрана не случайно: из-за строгих ограничений внутри США съемочная группа долго искала подходящие локации. В качестве вариантов рассматривались такие страны, как Новая Зеландия и Канада, однако создатели так и не смогли найти в них идеально подходящий вариант. В итоге авторы фильма были настолько впечатлены успехом финского правительства по ограничению случаев заражения коронавирусной инфекцией, что решили выбрать страну в качестве основной съемочной локации. Более того, фильм получил финансирование от крупной финской венчурной компании IPR VC.

О начале работы над фильмом стало известно в апреле 2020 года. В это же время к актерскому составу присоединились Карен Гиллан, Бела Коале, Аарон Пол и Джесси Айзенберг.  

Актриса Карен Гиллан готовилась к своей роли при помощи тяжелых тренировок под руководством финских тренеров.

После успешных съемок фильма в городе Тампере компания Film Tampere согласилась на дальнейшее сотрудничество с кинокомпанией XYZ Films и подписала договоренность на съемки будущих проектов. Благодаря этому появилась идея организовать международный конкурс короткометражных фильмов, который назвали Generation XYZ. Он будет проходить во время кинофестиваля в Тампере в 2021 году. 

Режиссер картины Райли Стернс занимался также продюсированием фильма совместно с компанией XYZ Films, которая занимается глобальными продажами на территории США и сотрудничает с кинокомпаниями CAA Media Finance и UTA Independent Film Group. 

В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами. 
Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом. Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. Ей нужно совершить невозможное, чтобы победить совершенное оружие для манипуляций и убийства – идеальную версию себя.

7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 19 мая 2022
Премьера онлайн 20 мая 2022
Премьера в мире 22 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Райли Стернс
Райли Стернс
В ролях
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Аарон Пол
Аарон Пол
Бела Коале
Бела Коале
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Реа Лест
Реа Лест
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клон 4 постера
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Клон
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В недалеком будущем узаконено клонирование. Таким образом смертельно больные и будущие самоубийцы могут заменить сами себя после ухода из этого мира, позволяя близким не переживать боль утраты. Воспользоваться этой услугой соглашается больная Сара, которой доктора отводят лишь пару месяцев. Она начинает передавать клону собственные знания, чтобы мама и парень не заметили подмены. Внезапно двойник оказывается лучше оригинала и быстро завоевывает любовь окружающих, задвигая Сару на второй…
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30 апреля 2022 09:38
Карен Гиллан собирается убить идеальную версию самой себя в трейлере триллера «Клон» В фильме будут присутствовать элементы черной комедии.
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21 апреля 2022 14:54
Карен Гиллан готовится убить своего двойника в трейлере фантастического триллера «Клон» Это будет черная комедия, действие которой разворачивается в футуристическом мире.
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30 марта 2022 13:44
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