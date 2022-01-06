Джигалоу, 2021

5 причин смотреть фильм «Джигалоу»

Новая российская комедия, повествующая о двух авантюристах — Вове и Эдике — которые пытаются влюбить в себя обеспеченных наследниц бизнесмена с явной целью наживы. Увы, их планы обречены на провал, ведь Оля и Рита далеко не такие простушки, какими пытаются показаться на первый взгляд. «Джигалоу» — идеальный вариант для всех поклонников отечественного кино, на фильм можно сходить как одному, так и в компании близкого человека.

Постановщиком «Джигалоу» выступил Руслан Бальтцер, режиссер нетленных российских комедий «Даже и не думай!» и «Даже и не думай 2». В последние годы Бальтцер был редким гостем в мире кино — «Джигалоу» стал его первым фильмом за последние восемь лет.

Одну из главных ролей в картине исполнил Павел Баршак, знакомый российским зрителям по своим работам в «Прогулке», «Кощей. Начало», «Питер FM», вторых «Елках», а также сериале «Достоевский». Известно, что Баршак не только актер, но и музыкант. Вместе со своим коллегой Евгением Цыгановым он играл в группе «Гренки».

В «Джигалоу» также можно заметить известного российского актера Максима Лагашкина, звезду фильмов «Географ глобус пропил», «Аритмия», сериалов «Хиромант» и «Есенин». Не так давно Лагашкина можно было увидеть в «Клинике счастья» на стриминге KION.

В прокат «Джигалоу» выходит в аккурат 30 декабря, буквально за день до главного российского праздника. Если у вас все еще нет планов на последний день 2021-го года, вы всегда можете провести его в кинотеатре, за просмотром прекрасного отечественного фильма.