Джигалоу, 2021

5 причин смотреть фильм «Джигалоу»
Новая российская комедия, повествующая о двух авантюристах — Вове и Эдике — которые пытаются влюбить в себя обеспеченных наследниц бизнесмена с явной целью наживы. Увы, их планы обречены на провал, ведь Оля и Рита далеко не такие простушки, какими пытаются показаться на первый взгляд. «Джигалоу» — идеальный вариант для всех поклонников отечественного кино, на фильм можно сходить как одному, так и в компании близкого человека.
Постановщиком «Джигалоу» выступил Руслан Бальтцер, режиссер нетленных российских комедий «Даже и не думай!» и «Даже и не думай 2». В последние годы Бальтцер был редким гостем в мире кино — «Джигалоу» стал его первым фильмом за последние восемь лет.
Одну из главных ролей в картине исполнил Павел Баршак, знакомый российским зрителям по своим работам в «Прогулке», «Кощей. Начало», «Питер FM», вторых «Елках», а также сериале «Достоевский». Известно, что Баршак не только актер, но и музыкант. Вместе со своим коллегой Евгением Цыгановым он играл в группе «Гренки».
В «Джигалоу» также можно заметить известного российского актера Максима Лагашкина, звезду фильмов «Географ глобус пропил», «Аритмия», сериалов «Хиромант» и «Есенин». Не так давно Лагашкина можно было увидеть в «Клинике счастья» на стриминге KION.
В прокат «Джигалоу» выходит в аккурат 30 декабря, буквально за день до главного российского праздника. Если у вас все еще нет планов на последний день 2021-го года, вы всегда можете провести его в кинотеатре, за просмотром прекрасного отечественного фильма.
Автором идеи фильма «Джигалоу» стал Матвей Зубалевич, который в свое время получил широкую известность по ролям в многосерийных проектах «Психологини», «Корабль», а также скетч-шоу «Молодежка». Комедия «Джигалоу» стала его первым проектом в качестве продюсера и сценариста.
Генеральным продюсером фильма «Джигалоу» стал Дмитрий Рудовский, который в свое время работал над производством таких лент, как «Батальонъ», «Выжить после», и также «Лед». По словам Рудовского, он очень хотел взять на главные роли в «Джигалоу» малоизвестных артистов, чтобы дать им возможность показать себя.
Одну из главных мужских ролей в «Джигалоу» сыграл Михаил Кремер. Не так давно его можно было увидеть в мини-сериале «Перевал Дятлова», он также снялся в фильмах «Волк» и «Улица».
Главную женскую роль в «Джигалоу» исполнила Анна Глаубэ, знакомая зрителям по комедии «Неадекватные люди», сериалам «По законам нашего времени» и «Бывшие».
Съемки проекта проходили в максимально безопасных условиях, которые позволили всей съемочной группе работать над проектом без какого-либо вреда здоровью. Известно, что пандемия коронавируса никак не повлияла на выход «Джигалоу». По всей видимости, создатели успели все сделать в срок.
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