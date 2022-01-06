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Джигалоу Джигалоу
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Джигалоу, 2021

2021 / Россия
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Авантюрная комедия о московских альфонсах
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Джигалоу»

Новая российская комедия, повествующая о двух авантюристах — Вове и Эдике — которые пытаются влюбить в себя обеспеченных наследниц бизнесмена с явной целью наживы. Увы, их планы обречены на провал, ведь Оля и Рита далеко не такие простушки, какими пытаются показаться на первый взгляд. «Джигалоу» — идеальный вариант для всех поклонников отечественного кино, на фильм можно сходить как одному, так и в компании близкого человека.

Постановщиком «Джигалоу» выступил Руслан Бальтцер, режиссер нетленных российских комедий «Даже и не думай!» и «Даже и не думай 2». В последние годы Бальтцер был редким гостем в мире кино — «Джигалоу» стал его первым фильмом за последние восемь лет.

Одну из главных ролей в картине исполнил Павел Баршак, знакомый российским зрителям по своим работам в «Прогулке», «Кощей. Начало», «Питер FM», вторых «Елках», а также сериале «Достоевский». Известно, что Баршак не только актер, но и музыкант. Вместе со своим коллегой Евгением Цыгановым он играл в группе «Гренки».

В «Джигалоу» также можно заметить известного российского актера Максима Лагашкина, звезду фильмов «Географ глобус пропил», «Аритмия», сериалов «Хиромант» и «Есенин». Не так давно Лагашкина можно было увидеть в «Клинике счастья» на стриминге KION.

 

В прокат «Джигалоу» выходит в аккурат 30 декабря, буквально за день до главного российского праздника. Если у вас все еще нет планов на последний день 2021-го года, вы всегда можете провести его в кинотеатре, за просмотром прекрасного отечественного фильма.

Автором идеи фильма «Джигалоу» стал Матвей Зубалевич, который в свое время получил широкую известность по ролям в многосерийных проектах «Психологини», «Корабль», а также скетч-шоу «Молодежка». Комедия «Джигалоу» стала его первым проектом в качестве продюсера и сценариста.

Генеральным продюсером фильма «Джигалоу» стал Дмитрий Рудовский, который в свое время работал над производством таких лент, как «Батальонъ», «Выжить после», и также «Лед». По словам Рудовского, он очень хотел взять на главные роли в «Джигалоу» малоизвестных артистов, чтобы дать им возможность показать себя.

Одну из главных мужских ролей в «Джигалоу» сыграл Михаил Кремер. Не так давно его можно было увидеть в мини-сериале «Перевал Дятлова», он также снялся в фильмах «Волк» и «Улица».

Главную женскую роль в «Джигалоу» исполнила Анна Глаубэ, знакомая зрителям по комедии «Неадекватные люди», сериалам «По законам нашего времени» и «Бывшие».

Съемки проекта проходили в максимально безопасных условиях, которые позволили всей съемочной группе работать над проектом без какого-либо вреда здоровью. Известно, что пандемия коронавируса никак не повлияла на выход «Джигалоу». По всей видимости, создатели успели все сделать в срок.

Москва - город женщин! Здесь в огромном количестве обитают как роковые, корыстолюбивые красотки, так и наивные, жаждущие отношений, материально благополучные девы. Именно вторых используют Вова и Эдик в своих коммерческих целях.

Однажды парни знакомятся с Олей и Ритой, вдовой и дочерью почившего не так давно крупного бизнесмена. Девушки богаты и наивны, их сердца и кошельки открыты. Эдик и Вова в предвкушении обогащения. Но неожиданные события заставляют героев задуматься, что с Олей и Ритой не все так просто…

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3 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера в мире 6 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Руслан Бальтцер
Руслан Бальтцер
В ролях
Павел Баршак
Павел Баршак
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Ангелина Миримская
Ангелина Миримская
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джигалоу 1 постер
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Джигалоу
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Эдик (Павел Баршак) — профессиональный жиголо. Он даже состоит в профсоюзе, который возглавляет таинственный Нежный Феликс (Никита Джигурда) и исправно вносит членские взносы. Как-то раз Эдик неаккуратно обводит вокруг пальца прокуроршу, избавив ее от лишней наличности, но он еще не знает, что это были деньги ее мужа — генерала полиции — на которых осталась неприятная печать «взятка». Генерал отправляет своих подручных, одного из которых сыграл Алексей Панин,…
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yulia-yulia77 8 января 2022, 02:08
Супер комедия!!! Рекомендую!!!
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3 голоса
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