Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Улей
6.9
Улей - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Улей
6.9

Улей

, 2021
Hive
Швейцария, Албания / драма / 18+
Мать-одиночка пытается строить собственный бизнес, но сталкивается с тотальным непониманием
Трейлеры
Постер фильма Улей
6.9
Улей - Дублированный трейлер
Улей  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Картина имеет яркий феминистский посыл, а правдивая основа сюжета добавляет ей остроты. Женщина вынуждена выживать в условиях войны без какой-либо поддержки, однако сталкивается с осуждением окружающих, когда находит выход из ситуации и решает заняться продовольственным бизнесом.

В ленте отражен целый спектр различных эмоций и чувств. Женщина остро переживает безысходность от одиночества, а также разрывается между зоной комфорта, общественным одобрением и желанием жить лучше и помогать другим.

Тема патриархального давления является одной из основных в фильме. На предприимчивую женщину злятся, кидают в ее машину камни и пытаются различными способами противостоять ее целеустремленности и втоптать в грязь. Буллинг и травля преследуют героиню на протяжении всего фильма, причем как от мужчин, так и от женщин.

Военная тема является важной составляющей картины. Бизнес главной героини помогает ей не только выжить в суровых условиях без поддержки, но и отвлечься от трагедии после потери мужа. Своим примером она также помогает другим вдовам и женщинам, которые пока не знают о судьбе своих супругов.

Премьера фильма состоялась в США на кинофестивале «Сандэнс» 31 января 2021 года. Проект был показан в рамках секции «Мировое драматическое кино». Лента стала первым фильмом в истории смотра, получившим все три главные награды – приз Большого жюри, приз зрительских симпатий и режиссерскую премию.

Проект стал первой сценарной и режиссерской работой Блерты Басхолли. В общей сложности на мировых кинофестивалях фильм забрал 19 наград. Работа также была выбрана Косово в качестве лучшего международного художественного фильма на 94-й церемонии вручения премии «Оскар».

Проект основан на реальных событиях и рассказывает о женщине Фахрие, которая пошла наперекор женоненавистническим настроениям общества, чтобы стать предпринимателем, после того как ее муж исчез во время Косовской войны 1998-1999 годов.

На крупнейшем сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes все 43 отзыва критиков оказались положительными со средней оценкой 7,8/10.

Фильм вышел в ограниченный прокат сначала в США, а после и в других странах. Мировые сборы, без учета проката в РФ, составили чуть больше 60 тысяч долларов.

Муж Фахри пропал без вести на войне в Косово. Женщина начинает небольшой бизнес, чтобы обеспечить детей, но ей приходится бороться с патриархальным обществом, которое не поддерживает её решения.

В ролях

Квун Лайчи
Квун Лайчи
Haxhi
Иллка Гаши
Иллка Гаши
Fahrije
Аурита Агуши
Аурита Агуши
Zamira
Кумрие Ходжа
Кумрие Ходжа
Nazmije
Адриана Матоши
Адриана Матоши
Lume
Molikë Maxhuni
Emine
Kaona Sylejmani
Zana
Mal Noah Safqiu
Edon
Xhejlane Terbunja
Melisa
Ilir Prapashtica
Instructor
Режиссер Блерта Басхолли
Сценарист Блерта Басхолли
Композитор Julien Painot
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария / Албания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 8 февраля 2022
Премьера в мире 31 января 2021
Дата выхода
12 мая 2022 Россия Капелла Фильм
24 февраля 2022 Австралия M
18 марта 2022 Великобритания 15
24 марта 2022 Греция
3 февраля 2022 Дания
30 июня 2022 Казахстан 16+
20 апреля 2022 Франция
26 ноября 2021 Швеция
Сборы в мире $78 460
Производство Ikone Studio, Industria Film, Alva Film
Другие названия
Zgjoi, Hive, Colmena, Košnica, Colmeia, Colméia, Hive (Colmena), I koltrastens land, I solsortens land, Kaptár, Kovan, La ruche, Panj, Ruche, Rusc, Stupul, Ul, Úl, Η βασίλισσα της κυψέλης, Вулик, Кошерът, Улей, Улиште, 紅椒醬的滋味, 蜂箱, A Colmeia

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 25 июля 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Улей - Дублированный трейлер
Улей Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

От всего перца: косовская драма о женской солидарности, покорившая фестиваль &laquo;Сандэнс&raquo;.
От всего перца: косовская драма о женской солидарности, покорившая фестиваль «Сандэнс». Муж Фахрие без вести пропал на Косовской войне, вспыхнувшей в конце 90-х. С тех пор прошли годы, их совместные дети успели подрасти. Дочь-подросток еще помнит отца, а вот сын, который по возрасту младше, – уже не очень. Где-то в глубине души Фахрие (Иллка Гаши), как и многие ее соотечественницы из маленькой косовской деревушки, оставляет себе хрупкую надежду на то, что муж остался в живых. Но родных этой надеждой не прокормишь. Помимо детей, героиня вынуждена заботиться еще и о…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя
25 июля 2022 11:39 Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Пока коучи личностного роста направо и налево раздают бесполезные советы, мы учимся познавать себя, смотря интересное кино.
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
30 апреля 2022 09:38 Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца Традиционная карта навигации по кинотеатральным премьерам, которые не стоит упускать из виду.

Фильмы похожие на Улей

Ася
Ася драма
2020, Израиль
6.0
Голоса за кадром
Голоса за кадром драма, мелодрама, комедия
2019, Израиль
7.0
Едва я открою глаза
Едва я открою глаза драма
2015, Тунис / Франция / Бельгия / ОАЭ
6.0
Анклав
Анклав драма
2015, Германия / Сербия
7.0
Отец
Отец драма
2015, Германия / Косово / Македония / Франция
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше