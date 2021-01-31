Улей, 2021

Картина имеет яркий феминистский посыл, а правдивая основа сюжета добавляет ей остроты. Женщина вынуждена выживать в условиях войны без какой-либо поддержки, однако сталкивается с осуждением окружающих, когда находит выход из ситуации и решает заняться продовольственным бизнесом.
В ленте отражен целый спектр различных эмоций и чувств. Женщина остро переживает безысходность от одиночества, а также разрывается между зоной комфорта, общественным одобрением и желанием жить лучше и помогать другим.
Тема патриархального давления является одной из основных в фильме. На предприимчивую женщину злятся, кидают в ее машину камни и пытаются различными способами противостоять ее целеустремленности и втоптать в грязь. Буллинг и травля преследуют героиню на протяжении всего фильма, причем как от мужчин, так и от женщин.
Военная тема является важной составляющей картины. Бизнес главной героини помогает ей не только выжить в суровых условиях без поддержки, но и отвлечься от трагедии после потери мужа. Своим примером она также помогает другим вдовам и женщинам, которые пока не знают о судьбе своих супругов.
Премьера фильма состоялась в США на кинофестивале «Сандэнс» 31 января 2021 года. Проект был показан в рамках секции «Мировое драматическое кино». Лента стала первым фильмом в истории смотра, получившим все три главные награды – приз Большого жюри, приз зрительских симпатий и режиссерскую премию.
Проект стал первой сценарной и режиссерской работой Блерты Басхолли. В общей сложности на мировых кинофестивалях фильм забрал 19 наград. Работа также была выбрана Косово в качестве лучшего международного художественного фильма на 94-й церемонии вручения премии «Оскар».
Проект основан на реальных событиях и рассказывает о женщине Фахрие, которая пошла наперекор женоненавистническим настроениям общества, чтобы стать предпринимателем, после того как ее муж исчез во время Косовской войны 1998-1999 годов.
На крупнейшем сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes все 43 отзыва критиков оказались положительными со средней оценкой 7,8/10.
Фильм вышел в ограниченный прокат сначала в США, а после и в других странах. Мировые сборы, без учета проката в РФ, составили чуть больше 60 тысяч долларов.
Муж Фахри пропал без вести на войне в Косово. Женщина начинает небольшой бизнес, чтобы обеспечить детей, но ей приходится бороться с патриархальным обществом, которое не поддерживает её решения.
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