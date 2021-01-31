Улей, 2021

Картина имеет яркий феминистский посыл, а правдивая основа сюжета добавляет ей остроты. Женщина вынуждена выживать в условиях войны без какой-либо поддержки, однако сталкивается с осуждением окружающих, когда находит выход из ситуации и решает заняться продовольственным бизнесом.

В ленте отражен целый спектр различных эмоций и чувств. Женщина остро переживает безысходность от одиночества, а также разрывается между зоной комфорта, общественным одобрением и желанием жить лучше и помогать другим.

Тема патриархального давления является одной из основных в фильме. На предприимчивую женщину злятся, кидают в ее машину камни и пытаются различными способами противостоять ее целеустремленности и втоптать в грязь. Буллинг и травля преследуют героиню на протяжении всего фильма, причем как от мужчин, так и от женщин.

Военная тема является важной составляющей картины. Бизнес главной героини помогает ей не только выжить в суровых условиях без поддержки, но и отвлечься от трагедии после потери мужа. Своим примером она также помогает другим вдовам и женщинам, которые пока не знают о судьбе своих супругов.