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Улей, 2021

2021 / Швейцария / Албания
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Мать-одиночка пытается строить собственный бизнес, но сталкивается с тотальным непониманием
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина имеет яркий феминистский посыл, а правдивая основа сюжета добавляет ей остроты. Женщина вынуждена выживать в условиях войны без какой-либо поддержки, однако сталкивается с осуждением окружающих, когда находит выход из ситуации и решает заняться продовольственным бизнесом.

В ленте отражен целый спектр различных эмоций и чувств. Женщина остро переживает безысходность от одиночества, а также разрывается между зоной комфорта, общественным одобрением и желанием жить лучше и помогать другим.

Тема патриархального давления является одной из основных в фильме. На предприимчивую женщину злятся, кидают в ее машину камни и пытаются различными способами противостоять ее целеустремленности и втоптать в грязь. Буллинг и травля преследуют героиню на протяжении всего фильма, причем как от мужчин, так и от женщин.

Военная тема является важной составляющей картины. Бизнес главной героини помогает ей не только выжить в суровых условиях без поддержки, но и отвлечься от трагедии после потери мужа. Своим примером она также помогает другим вдовам и женщинам, которые пока не знают о судьбе своих супругов.

Премьера фильма состоялась в США на кинофестивале «Сандэнс» 31 января 2021 года. Проект был показан в рамках секции «Мировое драматическое кино». Лента стала первым фильмом в истории смотра, получившим все три главные награды – приз Большого жюри, приз зрительских симпатий и режиссерскую премию.

Проект стал первой сценарной и режиссерской работой Блерты Басхолли. В общей сложности на мировых кинофестивалях фильм забрал 19 наград. Работа также была выбрана Косово в качестве лучшего международного художественного фильма на 94-й церемонии вручения премии «Оскар».

Проект основан на реальных событиях и рассказывает о женщине Фахрие, которая пошла наперекор женоненавистническим настроениям общества, чтобы стать предпринимателем, после того как ее муж исчез во время Косовской войны 1998-1999 годов.

На крупнейшем сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes все 43 отзыва критиков оказались положительными со средней оценкой 7,8/10.

Фильм вышел в ограниченный прокат сначала в США, а после и в других странах. Мировые сборы, без учета проката в РФ, составили чуть больше 60 тысяч долларов.

Муж Фахри пропал без вести на войне в Косово. Женщина начинает небольшой бизнес, чтобы обеспечить детей, но ей приходится бороться с патриархальным обществом, которое не поддерживает её решения.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 12 мая 2022
Премьера онлайн 8 февраля 2022
Премьера в мире 31 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Блерта Басхолли
Блерта Басхолли
В ролях
Квун Лайчи
Квун Лайчи
Иллка Гаши
Иллка Гаши
Аурита Агуши
Аурита Агуши
Кумрие Ходжа
Кумрие Ходжа
Адриана Матоши
Адриана Матоши
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Улей 4 постера
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Муж Фахрие без вести пропал на Косовской войне, вспыхнувшей в конце 90-х. С тех пор прошли годы, их совместные дети успели подрасти. Дочь-подросток еще помнит отца, а вот сын, который по возрасту младше, – уже не очень. Где-то в глубине души Фахрие (Иллка Гаши), как и многие ее соотечественницы из маленькой косовской деревушки, оставляет себе хрупкую надежду на то, что муж остался в живых. Но родных этой надеждой не прокормишь. Помимо детей, героиня вынуждена заботиться еще и о…
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30 апреля 2022 09:38
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