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Terror on the Prairie Terror on the Prairie
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Terror on the Prairie

Terror on the Prairie, 2022

2022 / США
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 июня 2022
Премьера в мире 9 июня 2022
Режиссер
Майкл Полиш
Майкл Полиш
В ролях
Джина Карано
Джина Карано
Samaire Armstrong
Ник Сирси
Ник Сирси
Маттиас Хьюз
Гэбриел-Кэйн Дэй Льюис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Terror on the Prairie 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вооруженная Джина Карано готова отбиваться от бандитов в трейлере вестерна «Ужас в прериях» Для актрисы это первый проект после увольнения из «Мандалорца».
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14 февраля 2022 10:31
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