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Цифровой солдат
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Shen bing te gong

Цифровой солдат, 2021

2021 / Китай
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 сентября 2022
Премьера онлайн 7 сентября 2021
Премьера в мире 7 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Тан Цяоцзя
В ролях
Луис Фань
Цзян Ии
Диего Дати
Ван Чжипэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цифровой солдат 1 постер
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