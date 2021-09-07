Цифровой солдат, 2021

Жанр: боевик фантастика Пойду 1 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 2021 Премьера в России 22 сентября 2022 Премьера онлайн 7 сентября 2021 Премьера в мире 7 сентября 2021 Возраст 12+ Прокатчик Кинологистика Режиссер Тан Цяоцзя В ролях Луис Фань Цзян Ии Диего Дати Ван Чжипэн Все актеры и съемочная группа 1 постер

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