Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Корабль в Пусан
6.6
Корабль в Пусан - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Корабль в Пусан
6.6

Корабль в Пусан

, 2022
Project Wolf Hunting
Южная Корея / боевик, криминал, фантастика / 18+
Опасные заключенные и элитный спецназ объединяются перед лицом наивысшего зла
Трейлеры
Постер фильма Корабль в Пусан
6.6
Корабль в Пусан - Дублированный трейлер
Корабль в Пусан  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Несмотря на схожесть названий, картина никак не связана с южнокорейским фильмом ужасов «Поезд в Пусаан».

Премьера фильма состоялась 16 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто. Он показан в разделе «Полуночное безумие». 21 сентября 2022 года он был показан в кинотеатрах Южной Кореи.

Режиссерское кресло занял Ким Хон-сон, который также написал сценарий фильма. Он известен такими стилизованными жанровыми картинами, как «Преображение» (2019), «Преследование» (2017) и «Техники» (2014).

Оригинальное название фильма – The Wolf Hunting/Wolf Hunt/Neugdaesanyang, или «Охота на волков». 

Под прикрытием перевозки особо опасных преступников в порт Пусана должны доставить секретный груз. Безопасность его транспортировки обеспечивает элитный спецназ. Когда заключенные захватывают судно, пытаясь добраться до ценного груза, оказывается, что на корабле есть сила пострашнее их. Чтобы попасть в Пусан, охранникам и особо опасным преступникам придется пройти через настоящий ад.

В ролях

Со Ин-гук
Со Ин-гук
Park Jong-doo
Сон Дон-иль
Сон Дон-иль
Oh Dae-woong
Пак Хо-сан
Пак Хо-сан
Lee Seok-woo
Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок
Go Geon-bae
Чан Ён-нам
Чан Ён-нам
Choi Myeong-joo
Чан Дон-юн
Чан Дон-юн
Lee Do-il
Чон Со-мин
Чон Со-мин
Lee Da-yeon
Чхве Гви-хва
Чхве Гви-хва
Alpha
Сон Джон-хак
Son Soo-cheol
Ли Сон-ук
Lee Kyeong-ho
Режиссер Ким Хон-сон
Сценарист Ким Хон-сон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 октября 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия Экспонента
13 октября 2022 Австралия
2 марта 2023 Германия
17 февраля 2023 Испания
24 ноября 2022 Казахстан 16+
21 ноября 2024 Колумбия
24 ноября 2022 Кыргызстан 16+
26 мая 2023 Норвегия 15
10 октября 2024 Перу
7 октября 2022 США
3 ноября 2022 Таиланд ฉ20+
30 сентября 2022 Тайвань 18+
24 ноября 2022 Узбекистан 18+
18 августа 2023 Финляндия K-18
15 февраля 2023 Франция
12 мая 2023 Швеция 15
28 сентября 2022 Южная Корея 18

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 12 000 000 000 KRW
Сборы в мире $3 872 374
Производство Cheum Film, Contents G
Другие названия
Neukdaesanyang, Project Wolf Hunting, Neugdaesanyang, Proyecto Wolf Hunting, Корабль в Пусан, Az emberállat-projekt, Hundijaht, Infierno en altamar, Kế Hoạch Săn Sói, Navă la Busan, Projet Wolf Hunting, Projeto Caça ao Lobo, Vlčí lov, Wilcze stado, Корабель в Пусан, 늑대사냥, オオカミ狩り, 狼狩獵, 獵狼行動：屍殺號, 行動代號：狼狩獵, The Wolf Hunt, پروژه شکار گرگ, Projekt Lidské bestie, The Wolf Hunting

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 49 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2571 В жанре «боевик»  585 В жанре «криминал»  212 В жанре «фантастика»  333 В фильмах Южной Кореи  46 В фильмах 2022 года  87
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Корабль в Пусан - Дублированный трейлер
Корабль в Пусан Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Корабль в Пусан

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделились: сильные стороны — напряжение, непредсказуемость сюжета, сочетание триллера и боевика, а также качественные визуальные эффекты и мысль о совести. Слабые стороны — избыточная жестокость и слабая проработка сюжета; часть зрителей называет фильм трешем. Общая оценка неоднозначна: подходит тем, кому важны динамика и моральные вопросы, поклонникам корейских триллеров.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Корабль в Пусан - смотреть в онлайн-кинотеатре

Корабль в Пусан

Похожие фильмы онлайн

Призрачный дом
 
Онлайн кинотеатр

Новости о фильме

Выжить в аду: вышел трейлер корейского боевика «Корабль в Пусан»
4 октября 2022 16:12 Выжить в аду: вышел трейлер корейского боевика «Корабль в Пусан» Главную роль исполнил знаменитый корейский поп-идол.
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино»
27 сентября 2022 13:30 «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2022».

Фильмы похожие на Корабль в Пусан

Призрачный дом
Призрачный дом ужасы, мистика, триллер
2021, Южная Корея
6.0
Ведьма
Ведьма боевик, триллер, фантастика
2018, Южная Корея
7.0
Опасный Бангкок
Опасный Бангкок боевик
2010, Таиланд
5.0
Нечестивый
Нечестивый криминал, ужасы, триллер
2007, Испания
5.0
Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление боевик, криминал
2021, Южная Корея
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше