Корабль в Пусан, 2022

Несмотря на схожесть названий, картина никак не связана с южнокорейским фильмом ужасов «Поезд в Пусаан».
Премьера фильма состоялась 16 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто. Он показан в разделе «Полуночное безумие». 21 сентября 2022 года он был показан в кинотеатрах Южной Кореи.
Режиссерское кресло занял Ким Хон-сон, который также написал сценарий фильма. Он известен такими стилизованными жанровыми картинами, как «Преображение» (2019), «Преследование» (2017) и «Техники» (2014).
Оригинальное название фильма – The Wolf Hunting/Wolf Hunt/Neugdaesanyang, или «Охота на волков».
Под прикрытием перевозки особо опасных преступников в порт Пусана должны доставить секретный груз. Безопасность его транспортировки обеспечивает элитный спецназ. Когда заключенные захватывают судно, пытаясь добраться до ценного груза, оказывается, что на корабле есть сила пострашнее их. Чтобы попасть в Пусан, охранникам и особо опасным преступникам придется пройти через настоящий ад.
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