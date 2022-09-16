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Корабль в Пусан
Project Wolf Hunting
Корабль в Пусан, 2022
2022
7.5
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
боевик
криминал
фантастика
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7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 сентября 2022
1 постер
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«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино»
С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2022».
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27 сентября 2022 13:30
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