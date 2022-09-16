Корабль в Пусан, 2022

Несмотря на схожесть названий, картина никак не связана с южнокорейским фильмом ужасов «Поезд в Пусаан».

Премьера фильма состоялась 16 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто. Он показан в разделе «Полуночное безумие». 21 сентября 2022 года он был показан в кинотеатрах Южной Кореи.

Режиссерское кресло занял Ким Хон-сон, который также написал сценарий фильма. Он известен такими стилизованными жанровыми картинами, как «Преображение» (2019), «Преследование» (2017) и «Техники» (2014).

Оригинальное название фильма – The Wolf Hunting/Wolf Hunt/Neugdaesanyang, или «Охота на волков».