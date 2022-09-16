Корабль в Пусан, 2022

Жанр: боевик криминал фантастика Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.5 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 2 часа 2 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 16 сентября 2022 1 постер

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