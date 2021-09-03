Земля. Перезагрузка, 2021

Китайский режиссер Линь Чжэньчжао специализируется на жанрах фэнтези, хоррор и боевик. Фильмография Чжэньчжао насчитывает восемь картин, где он предстал в качестве постановщика и сценариста. Дебютной полнометражной работой стал фильм «Единство героев», который вышел на экраны в 2018 году.

Одну из главных ролей воплотил на экране Микки Хэ, также известный под именем Хо Шэн Мин. Китайский актер и исполнитель с 90-х занимался певческой карьерой. Вместе с Пэн Ляном и Ян Гуаном сформировал группу China Power в 1996 году, где стал главным вокалистом. Впоследствии отдал предпочтение актерскому ремеслу.