Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Земля. Перезагрузка Земля. Перезагрузка
Киноафиша Фильмы Земля. Перезагрузка
Restart the Earth

Земля. Перезагрузка, 2021

2021 / Китай
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Китайский блокбастер о хищных растениях, захвативших нашу планету
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 3
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

Китайский режиссер Линь Чжэньчжао специализируется на жанрах фэнтези, хоррор и боевик. Фильмография Чжэньчжао насчитывает восемь картин, где он предстал в качестве постановщика и сценариста. Дебютной полнометражной работой стал фильм «Единство героев», который вышел на экраны в 2018 году.

Одну из главных ролей воплотил на экране Микки Хэ, также известный под именем Хо Шэн Мин. Китайский актер и исполнитель с 90-х занимался певческой карьерой. Вместе с Пэн Ляном и Ян Гуаном сформировал группу China Power в 1996 году, где стал главным вокалистом. Впоследствии отдал предпочтение актерскому ремеслу.

 

Из-за климатических изменений земля начинает превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы ведущие ученые разрабатывают препарат, способствующий ускоренному размножению растительных клеток, не подозревая что высвобождают стрессовую систему растений, превращая их в опасных хищников, захватывающих всю планету...

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 августа 2022
Премьера онлайн 3 сентября 2021
Премьера в мире 3 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Линь Чжэньчжао
В ролях
Мики Хэ
Ло Ми
Мишель Йе
Юй Жунгуан
Ли Нин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Земля. Перезагрузка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши