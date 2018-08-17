Грэйс и Джо. История любви, 2018

5 причин смотреть фильм «Грэйс и Джо. История любви»

«Грэйс и Джо. История любви» — сентиментальная картина, снятая еще два года назад, но только сейчас добравшаяся до российского проката. И, тем не менее, все же достойная просмотра. Идеально подойдет тем, кто соскучился по добрым и светлым фильмам о любви, которые дарят после просмотра приятное послевкусие.

Режиссером ленты выступил Дэвид Л. Каннингэм, независимый швейцарский постановщик, снявший драму «Последняя война» и исторический мини-сериал «Маленький домик в прериях». «Грэйс и Джо» стал его девятой работой в качестве постановщика.

Одну из главных ролей в фильме исполнил американский актер Мэтт Диллон, любимый многими киноманами по своим ролям в картинах «Столкновение», «Бойцовская рыбка», «Аптечный ковбой», «Дикость». Кроме того, Диллон является номинантом на «Оскар» за лучшую роль второго плана.

«Грэйс и Джо» был создан по оригинальному сценарию Кристиана Паркса. Сюжет фильма разворачивается в начале двадцатого века на Гавайских островах. Главные герои — простой парень из бедной семьи, который волей судьбы влюбляется в дочь богатых плантаторов. По ходу развития событий они пытаются доказать всему миру, что их любовь сильнее любых противоречий.

Главную женскую роль в ленте исполнила начинающая голливудская актриса Оливия Ричи. Для нее работа в «Грэйс и Джо» является всего лишь третьей в карьере. Несмотря на небольшой опыт, Оливия демонстрирует в картине незаурядный талант и эмоциональную открытость.