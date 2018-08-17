Грэйс и Джо. История любви, 2018

5 причин смотреть фильм «Грэйс и Джо. История любви»
«Грэйс и Джо. История любви» — сентиментальная картина, снятая еще два года назад, но только сейчас добравшаяся до российского проката. И, тем не менее, все же достойная просмотра. Идеально подойдет тем, кто соскучился по добрым и светлым фильмам о любви, которые дарят после просмотра приятное послевкусие.
Режиссером ленты выступил Дэвид Л. Каннингэм, независимый швейцарский постановщик, снявший драму «Последняя война» и исторический мини-сериал «Маленький домик в прериях». «Грэйс и Джо» стал его девятой работой в качестве постановщика.
Одну из главных ролей в фильме исполнил американский актер Мэтт Диллон, любимый многими киноманами по своим ролям в картинах «Столкновение», «Бойцовская рыбка», «Аптечный ковбой», «Дикость». Кроме того, Диллон является номинантом на «Оскар» за лучшую роль второго плана.
«Грэйс и Джо» был создан по оригинальному сценарию Кристиана Паркса. Сюжет фильма разворачивается в начале двадцатого века на Гавайских островах. Главные герои — простой парень из бедной семьи, который волей судьбы влюбляется в дочь богатых плантаторов. По ходу развития событий они пытаются доказать всему миру, что их любовь сильнее любых противоречий.
Главную женскую роль в ленте исполнила начинающая голливудская актриса Оливия Ричи. Для нее работа в «Грэйс и Джо» является всего лишь третьей в карьере. Несмотря на небольшой опыт, Оливия демонстрирует в картине незаурядный талант и эмоциональную открытость.
Одну из второстепенных ролей в фильме «Грэйс и Джо. История любви» исполнил известный голливудский актер Джеймс Кэвизел, прославившийся ролью Иисуса в драматическом фильме, постановщиком которого выступил Мэл Гибсон. Для Кэвизела работа в «Грэйс и Джо» стала одной из немногих за последние десять лет.
Изначально у ленты было совершенно другое название. Оригинальный сценарий получил подзаголовок «Джо, бегущий за лекарством». Однако по ходу производства мелодрамы создатели решили немного подкорректировать ее название, сделав его более лаконичным.
Известно также, что картина Дэвида Л. Каннингэма снималась на Гавайских островах в течение нескольких недель. Съемки проходили в отдельной студии с привлечением некоторых специальных локаций.
Показ «Грэйс и Джо» на Гавайях прошел на две недели раньше официального проката картины в мире. По официальным данным, фильм показали в трех кинотеатрах, расположенных на американских островах. В середине августа прошла долгожданная премьера в США.
Оригинальный сценарий фильма, написанный Кристианом Парксом, стал полуфиналистом литературного конкурса в 2013 году. Лишь через пять лет скриптом заинтересовались большие кинокомпании.
Гавайи 20-х годов пропитаны сладким запахом тропических фруктов и страшной эпидемией вокруг райского острова. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей. Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лекарства в дома. Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неё. Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком. Но Джо не намерен отступать, он докажет отцу Грэйс, что достоин его дочери… Любовь стоит того, чтобы за нее бороться!