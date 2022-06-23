Межсезонье, 2021

Тандем актеров Игоря Иванова и Евгении Виноградовой, воплотивших на экране главных героев, оказался на редкость органичен. Иванову 18 лет, Виноградовой 24 года, но им поразительно точно удалось изобразить несовершеннолетних детей, взбунтовавшихся против взрослого мира с его сомнительными для них ценностями.

Картина насыщена подробностями и деталями, благодаря которым к финальным сценам вымышленных персонажей зрители невольно начинают воспринимать как реальных людей, с которыми вместе прошли через множество событий и эмоциональных переживаний.

Отдельного внимания заслуживает операторская работа, воплощенная супругой режиссера Натальей Макаровой. Заключительные кадры, вставки, игра со светом и «кадры на пленку» производят сильное впечатление.

Режиссер Александр Хант использовал необычный ход, с помощью которого фильм с самого начала приобрел нужный тон и атмосферу. В сюжет включены личные откровения настоящих детей (в начале картины), небольшой эпизод в виде синема верите (в середине) и грозный марш нового поколения (в финальной сцене). Синема верите выглядит так: персонажи подходят к прохожим на улице и задают вопрос: зачем они вообще живут? Внятных ответов интервьюеры не получают.