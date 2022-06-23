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Межсезонье, 2021

2021 / Россия
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9 голосов
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Криминальная драма о подростках, чей бунт против взрослых оборачивается трагедией
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тандем актеров Игоря Иванова и Евгении Виноградовой, воплотивших на экране главных героев, оказался на редкость органичен. Иванову 18 лет, Виноградовой 24 года, но им поразительно точно удалось изобразить несовершеннолетних детей, взбунтовавшихся против взрослого мира с его сомнительными для них ценностями.

Картина насыщена подробностями и деталями, благодаря которым к финальным сценам вымышленных персонажей зрители невольно начинают воспринимать как реальных людей, с которыми вместе прошли через множество событий и эмоциональных переживаний.

Отдельного внимания заслуживает операторская работа, воплощенная супругой режиссера Натальей Макаровой. Заключительные кадры, вставки, игра со светом и «кадры на пленку» производят сильное впечатление.

Режиссер Александр Хант использовал необычный ход, с помощью которого фильм с самого начала приобрел нужный тон и атмосферу. В сюжет включены личные откровения настоящих детей (в начале картины), небольшой эпизод в виде синема верите (в середине) и грозный марш нового поколения (в финальной сцене). Синема верите выглядит так: персонажи подходят к прохожим на улице и задают вопрос: зачем они вообще живут? Внятных ответов интервьюеры не получают.

Фильм получил Гран-при первого Открытого фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора», который состоялся в Тобольске с 23 по 27 марта 2022 года. Кроме того, Евгения Виноградова получила награду за лучшую женскую роль, а Наталья Макарова – за операторскую работу.

У картины Александра Ханта есть документальный бэкграунд. В Псковской области двое 15-летних подростков после скандала с родителями закрылись в доме и совершили самоубийство, включив перед этим прямой эфир в социальной сети. Режиссер решил перенести эту историю на экран. Он беседовал со старшеклассниками и даже некоторое время работал в детском лагере, чтобы лучше понять представителей современного поколения.

После премьеры, состоявшейся на Открытом фестивале, разгорелись настоящие страсти: несколько женщин ушли из зала, обвинив создателей картины в «аморальности» и в преступном «потакании» безнравственному поведению подростков. В защиту высказались молодые родители, которые единогласно отметили, что после просмотра ленты им как никогда захотелось вернуться домой, откровенно поговорить со своими детьми и узнать об их личных переживаниях.

Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме – уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

мало голосов Оцените
9 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 июня 2022
Премьера в мире 23 июня 2022
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Хант
Александр Хант
В ролях
Женя Виноградова
Женя Виноградова
Константин Гацалов
Константин Гацалов
Ольга Саханова
Ольга Саханова
Жанна Пугачева
Жанна Пугачева
Игорь Иванов
Игорь Иванов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Межсезонье 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Алмаз Синема Азовский
13:10 от 170 ₽
Иллюзион
11:35 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Юную Сашу Макарову (Женя Виноградова) забирают с ночной вечеринки строгие родители Снежана и Виктор (Жанна Пугачева и Константин Гацалов). Отношения в семье уже на той стадии, когда в силу слова никто не верит. «Вот здесь она у меня будет сидеть!» — грозно заявляет Виктор в автомобиле, демонстрируя супруге сжатый кулак. Мало того, что девочка в четыре часа утра не отвечает на звонки и не ночует дома, еще и родители застают ее во время секса с Даней Красновым (Игорь Иванов).…
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arina.m.2004 18 июля 2022, 16:57
Фильм просто топ!!!!!\nБезумно понравился, атмосфера крутейшая
Fлемминг 25 июня 2022, 15:08
Фильм отличный! Все бегом в кино!
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9 голосов
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«Межсезонье» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Азовский Каховская
2D
13:10 от 170 ₽
Иллюзион Марксистская
2D
11:35 от 1500 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
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