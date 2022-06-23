Межсезонье, 2021

Тандем актеров Игоря Иванова и Евгении Виноградовой, воплотивших на экране главных героев, оказался на редкость органичен. Иванову 18 лет, Виноградовой 24 года, но им поразительно точно удалось изобразить несовершеннолетних детей, взбунтовавшихся против взрослого мира с его сомнительными для них ценностями.
Картина насыщена подробностями и деталями, благодаря которым к финальным сценам вымышленных персонажей зрители невольно начинают воспринимать как реальных людей, с которыми вместе прошли через множество событий и эмоциональных переживаний.
Отдельного внимания заслуживает операторская работа, воплощенная супругой режиссера Натальей Макаровой. Заключительные кадры, вставки, игра со светом и «кадры на пленку» производят сильное впечатление.
Режиссер Александр Хант использовал необычный ход, с помощью которого фильм с самого начала приобрел нужный тон и атмосферу. В сюжет включены личные откровения настоящих детей (в начале картины), небольшой эпизод в виде синема верите (в середине) и грозный марш нового поколения (в финальной сцене). Синема верите выглядит так: персонажи подходят к прохожим на улице и задают вопрос: зачем они вообще живут? Внятных ответов интервьюеры не получают.
Фильм получил Гран-при первого Открытого фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора», который состоялся в Тобольске с 23 по 27 марта 2022 года. Кроме того, Евгения Виноградова получила награду за лучшую женскую роль, а Наталья Макарова – за операторскую работу.
У картины Александра Ханта есть документальный бэкграунд. В Псковской области двое 15-летних подростков после скандала с родителями закрылись в доме и совершили самоубийство, включив перед этим прямой эфир в социальной сети. Режиссер решил перенести эту историю на экран. Он беседовал со старшеклассниками и даже некоторое время работал в детском лагере, чтобы лучше понять представителей современного поколения.
После премьеры, состоявшейся на Открытом фестивале, разгорелись настоящие страсти: несколько женщин ушли из зала, обвинив создателей картины в «аморальности» и в преступном «потакании» безнравственному поведению подростков. В защиту высказались молодые родители, которые единогласно отметили, что после просмотра ленты им как никогда захотелось вернуться домой, откровенно поговорить со своими детьми и узнать об их личных переживаниях.
Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме – уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.