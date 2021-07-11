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Паранормальные Паранормальные
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De uskyldige

Паранормальные, 2021

2021 / Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Скандинавский хоррор о сверхъестественных способностях у детей
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Действие фильма разворачивается вокруг девятилетней девочки по имени Ида, которая переезжает в новый дом и знакомится со своими соседями: братом и сестрой, которые обладает сверхъестественными способностями. В частности, Бен умеет передвигать предметы силой мысли, а его сестра Аиша — заглядывать в чужой разум. «Паранормальные» понравятся всем поклонникам европейского кино, а также любителям жанра ужасов.

Режиссер картины норвежец Эскиль Вогт, обладатель медведя Берлинского кинофестиваля за свою картину «Слепая». Россиянам Вогт может быть знаком по своим работам в «Тельме» и «Громче, чем бомбы», где постановщик выступил в качестве сценариста.

Хоррор «Паранормальные» был представлен на минувшем Каннском кинофестивале, в секции «Особый взгляд». Увы, создатели фильма покинули Лазурный берег без призов, однако лента произвела наилучшее впечатление на зрителей и критиков со всего мира.

Главную роль в картине сыграла дебютантка Ракель Ленора Флоттум. Для актрисы роль в «Паранормальных» стала первой и пока что единственной в карьере. Тем не менее у девочки, очевидно, большое будущее в современном кино.

«Паранормальные» — редкий представитель жанра «европейский хоррор». Подобные фильмы не так уж часто появляются в отечественном прокате. Именно по этой причине его не стоит пропускать.

Фильм «Паранормальные» вошел в шорт-лист Европейской кинопремии 2021 года, он получил награду за лучшую звукорежиссуру. Картина, снятая Эскилем Вогтом, претендовала сразу на несколько престижных наград. Лента попали в программу Fantasy Film Fest, а также была показана во время смотров кинофестивалей, проходящих в Норвегии и Сиджесе.

Премьера фильма на родине, в Норвегии, прошла лишь в конце прошлого года. Кроме того, «Паранормальные» пользовались особым интересом в Германии. Картина участвовала в программах сразу нескольких фестивалей, проходящих в Цюрихе и Гетеборге.

Большая часть актеров, которые снялись в фильме «Паранормальные», были дебютантами, либо имели крайне небольшой опыт съемок в полнометражных художественных проектах. Это позволило режиссеру фильма Эскилю Вогту добиться максимальной естественности и непосредственности на большом экране.

Это не первая работа Вогта, затрагивающая проблемы людей, имеющих определенные нарушения в развитии. Так, его первая режиссерская картина рассказывала о слепой женщине, которая пытается свыкнуться со своим новым положением в обществе. «Слепая» попала в программу «Санденса» и выиграла несколько призов европейских кинофестивалей.

Группа детей раскрывает свои таинственные и темные сверхъестественные способности. Оригинальный и захватывающий хоррор, в котором детские игры принимают опасный поворот.

6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 11 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Эскиль Вогт
Эскиль Вогт
В ролях
Ракель Ленора Флоттум
Ракель Ленора Флоттум
Алва Бринсмо Рамстад
Алва Бринсмо Рамстад
Сэм Ашраф
Эллен Доррит Петерсен
Эллен Доррит Петерсен
Мортен Свартвейт
Мортен Свартвейт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Паранормальные 3 постера
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Паранормальные
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Жанр хоррора, имевший у широкой публики долгое время дурную репутацию явления низового, последовательно доказывает обратное — ведь именно на его территории происходят авторские эксперименты с формой, поэтикой и тематикой современного кино. «Паранормальные», фильм норвежского режиссера и сценариста Эскиля Вогта, известного по работе с Йоакимом Триером («Худший человек на свете», «Тельма»), как раз один из таких — в его случае можно, по крайней…
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zhizneradostnaia 27 января 2022, 16:59
Зря время потратила
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дети открывают в себе опасные сверхспособности в трейлере хоррора «Паранормальные» Фильм снял норвежский постановщик Эскиль Вогт.
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2 марта 2022 14:17
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