Паранормальные, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг девятилетней девочки по имени Ида, которая переезжает в новый дом и знакомится со своими соседями: братом и сестрой, которые обладает сверхъестественными способностями. В частности, Бен умеет передвигать предметы силой мысли, а его сестра Аиша — заглядывать в чужой разум. «Паранормальные» понравятся всем поклонникам европейского кино, а также любителям жанра ужасов.
Режиссер картины норвежец Эскиль Вогт, обладатель медведя Берлинского кинофестиваля за свою картину «Слепая». Россиянам Вогт может быть знаком по своим работам в «Тельме» и «Громче, чем бомбы», где постановщик выступил в качестве сценариста.
Хоррор «Паранормальные» был представлен на минувшем Каннском кинофестивале, в секции «Особый взгляд». Увы, создатели фильма покинули Лазурный берег без призов, однако лента произвела наилучшее впечатление на зрителей и критиков со всего мира.
Главную роль в картине сыграла дебютантка Ракель Ленора Флоттум. Для актрисы роль в «Паранормальных» стала первой и пока что единственной в карьере. Тем не менее у девочки, очевидно, большое будущее в современном кино.
«Паранормальные» — редкий представитель жанра «европейский хоррор». Подобные фильмы не так уж часто появляются в отечественном прокате. Именно по этой причине его не стоит пропускать.
Фильм «Паранормальные» вошел в шорт-лист Европейской кинопремии 2021 года, он получил награду за лучшую звукорежиссуру. Картина, снятая Эскилем Вогтом, претендовала сразу на несколько престижных наград. Лента попали в программу Fantasy Film Fest, а также была показана во время смотров кинофестивалей, проходящих в Норвегии и Сиджесе.
Премьера фильма на родине, в Норвегии, прошла лишь в конце прошлого года. Кроме того, «Паранормальные» пользовались особым интересом в Германии. Картина участвовала в программах сразу нескольких фестивалей, проходящих в Цюрихе и Гетеборге.
Большая часть актеров, которые снялись в фильме «Паранормальные», были дебютантами, либо имели крайне небольшой опыт съемок в полнометражных художественных проектах. Это позволило режиссеру фильма Эскилю Вогту добиться максимальной естественности и непосредственности на большом экране.
Это не первая работа Вогта, затрагивающая проблемы людей, имеющих определенные нарушения в развитии. Так, его первая режиссерская картина рассказывала о слепой женщине, которая пытается свыкнуться со своим новым положением в обществе. «Слепая» попала в программу «Санденса» и выиграла несколько призов европейских кинофестивалей.
Группа детей раскрывает свои таинственные и темные сверхъестественные способности. Оригинальный и захватывающий хоррор, в котором детские игры принимают опасный поворот.