Паранормальные, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг девятилетней девочки по имени Ида, которая переезжает в новый дом и знакомится со своими соседями: братом и сестрой, которые обладает сверхъестественными способностями. В частности, Бен умеет передвигать предметы силой мысли, а его сестра Аиша — заглядывать в чужой разум. «Паранормальные» понравятся всем поклонникам европейского кино, а также любителям жанра ужасов.

Режиссер картины норвежец Эскиль Вогт, обладатель медведя Берлинского кинофестиваля за свою картину «Слепая». Россиянам Вогт может быть знаком по своим работам в «Тельме» и «Громче, чем бомбы», где постановщик выступил в качестве сценариста.

Хоррор «Паранормальные» был представлен на минувшем Каннском кинофестивале, в секции «Особый взгляд». Увы, создатели фильма покинули Лазурный берег без призов, однако лента произвела наилучшее впечатление на зрителей и критиков со всего мира.

Главную роль в картине сыграла дебютантка Ракель Ленора Флоттум. Для актрисы роль в «Паранормальных» стала первой и пока что единственной в карьере. Тем не менее у девочки, очевидно, большое будущее в современном кино.

«Паранормальные» — редкий представитель жанра «европейский хоррор». Подобные фильмы не так уж часто появляются в отечественном прокате. Именно по этой причине его не стоит пропускать.