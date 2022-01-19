Неувольняемый, 2022

Фильм создан в духе классических французских комедий в доведенной до абсурда ситуации. Смех вызывает нелепость героев, события, происходящие с ними, странные шутки и диалоги. Все это делает фильм уникальным и непохожим на другие кассовые проекты, распространенные по всему миру.

Интересно построена композиция сюжета. Герой рассказывает о том, что уже произошло, а на экране события транслируются будто в настоящем времени, отчего герою дополнительно сочувствуют и сопереживают зрители.

Это история о борьбе с обстоятельствами. Государственный служащий не заинтересован в том, чтобы покинуть насиженное место, и прикладывает усилия для того, чтобы остаться, даже если ему ради этого приходится уезжать в командировки в отдаленные части мира, бороться с непогодой и дикими животными.

Сюжет рассказывает не только об одном герое: на его пути встречаются разные люди и даже любовь. При этом комичность истории усугубляется тем, что возлюбленная персонажа также имеет непростую жизнь: трое детей от разных отцов.