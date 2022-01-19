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Неувольняемый Неувольняемый
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Неувольняемый, 2022

2022 / Франция
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Французская комедия о сотруднике, который готов на все, чтобы сохранить свое рабочее место
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм создан в духе классических французских комедий в доведенной до абсурда ситуации. Смех вызывает нелепость героев, события, происходящие с ними, странные шутки и диалоги. Все это делает фильм уникальным и непохожим на другие кассовые проекты, распространенные по всему миру.

Интересно построена композиция сюжета. Герой рассказывает о том, что уже произошло, а на экране события транслируются будто в настоящем времени, отчего герою дополнительно сочувствуют и сопереживают зрители.

Это история о борьбе с обстоятельствами. Государственный служащий не заинтересован в том, чтобы покинуть насиженное место, и прикладывает усилия для того, чтобы остаться, даже если ему ради этого приходится уезжать в командировки в отдаленные части мира, бороться с непогодой и дикими животными.

Сюжет рассказывает не только об одном герое: на его пути встречаются разные люди и даже любовь. При этом комичность истории усугубляется тем, что возлюбленная персонажа также имеет непростую жизнь: трое детей от разных отцов.

Съемки проходили преимущественно во Франции, в Париже. Также были задействованы студия Studios de Saint-Ouen и горнолыжный курорт Ле-Дёз-Альп. В городе Лимож и французском регионе Реюньон также снимались некоторые сцены.

Лента является ремейком картины «К черту на рога» 2016 года. Фильм стартовал ограниченным релизом во Франции 19 января 2022 года. Позже картину продали в Россию и Венгрию, где премьеры состоятся летом.

Жером Коммандёр является самый перспективным и продаваемым режиссером во Франции. Он не только поставил ленту, но и написал сценарий к ней, а также сыграл главную роль. Соавтором выступил Ксавье Менгон.

Исполнительница главной женской роли Летиция Дош на родине является популярной актрисой мелодрам. Одна из ее успешных работ – «Мой король» 2015 года. Дош снялась с такими профессионалами, как Венсан Кассель, Луи Гаррель и другими.

 

Музыку к фильму написали популярные композиторы Максим Депре и Микаэль Торджман. Они часто работают в тандеме и написали композиции к множеству проектов: «Дружить по-русски!», «Плейбой под прикрытием», «Приключения Аладдина» и другим.

Винсент обожает свою непыльную работу. Однако грядет массовое сокращение госслужащих. Начальница Изабель всеми силами пытается найти причину для его увольнения, а он категорически отказывается уходить по собственному желанию. В ее власти командировать его в самые сложные и удаленные места службы: от африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса. Кто победит в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию?

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 июля 2022
Премьера в мире 19 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Жером Коммандёр
Жером Коммандёр
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Жером Коммандёр
Жером Коммандёр
Валери Лемерсье
Валери Лемерсье
Николь Кальфан
Николь Кальфан
Летиция Дош
Летиция Дош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неувольняемый 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинозал ГУМа
14:05 от 1500 ₽ 17:35 от 600 ₽
Летний кинотеатр в парке «Остров мечты»
21:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Французские современные комедии – вещь на любителя. Много эксцентрики, мало логики. Чрезмерно живая мимика актеров напоминает Луи де Фюнеса, но как будто только ему она и была позволена. А еще так раздражают эти багеты, вино и Прованс, когда после киносеанса надо возвращаться в хрущевку в спальном районе. Но к социальной комедии «Неувольняемый» все это не относится. Это и правда смешное и острое кино, которое умудряется выставить в сатирическом свете почти все, на что…
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Кадры из фильма Все кадры
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«Неувольняемый» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа Охотный Ряд
2D
14:05 от 1500 ₽ 17:35 от 600 ₽
Летний кинотеатр в парке «Остров мечты» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты», южный ландшафтный парк
2D
21:30 от 350 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:20 от 2000 ₽ 21:40 от 2000 ₽
Полное расписание и билеты
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