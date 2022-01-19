Неувольняемый, 2022

Фильм создан в духе классических французских комедий в доведенной до абсурда ситуации. Смех вызывает нелепость героев, события, происходящие с ними, странные шутки и диалоги. Все это делает фильм уникальным и непохожим на другие кассовые проекты, распространенные по всему миру.
Интересно построена композиция сюжета. Герой рассказывает о том, что уже произошло, а на экране события транслируются будто в настоящем времени, отчего герою дополнительно сочувствуют и сопереживают зрители.
Это история о борьбе с обстоятельствами. Государственный служащий не заинтересован в том, чтобы покинуть насиженное место, и прикладывает усилия для того, чтобы остаться, даже если ему ради этого приходится уезжать в командировки в отдаленные части мира, бороться с непогодой и дикими животными.
Сюжет рассказывает не только об одном герое: на его пути встречаются разные люди и даже любовь. При этом комичность истории усугубляется тем, что возлюбленная персонажа также имеет непростую жизнь: трое детей от разных отцов.
Съемки проходили преимущественно во Франции, в Париже. Также были задействованы студия Studios de Saint-Ouen и горнолыжный курорт Ле-Дёз-Альп. В городе Лимож и французском регионе Реюньон также снимались некоторые сцены.
Лента является ремейком картины «К черту на рога» 2016 года. Фильм стартовал ограниченным релизом во Франции 19 января 2022 года. Позже картину продали в Россию и Венгрию, где премьеры состоятся летом.
Жером Коммандёр является самый перспективным и продаваемым режиссером во Франции. Он не только поставил ленту, но и написал сценарий к ней, а также сыграл главную роль. Соавтором выступил Ксавье Менгон.
Исполнительница главной женской роли Летиция Дош на родине является популярной актрисой мелодрам. Одна из ее успешных работ – «Мой король» 2015 года. Дош снялась с такими профессионалами, как Венсан Кассель, Луи Гаррель и другими.
Музыку к фильму написали популярные композиторы Максим Депре и Микаэль Торджман. Они часто работают в тандеме и написали композиции к множеству проектов: «Дружить по-русски!», «Плейбой под прикрытием», «Приключения Аладдина» и другим.
Винсент обожает свою непыльную работу. Однако грядет массовое сокращение госслужащих. Начальница Изабель всеми силами пытается найти причину для его увольнения, а он категорически отказывается уходить по собственному желанию. В ее власти командировать его в самые сложные и удаленные места службы: от африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса. Кто победит в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию?