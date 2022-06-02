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Своя война: Шторм в пустыне Своя война: Шторм в пустыне
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Своя война: Шторм в пустыне, 2022

2022 / Россия
8.4 Оцените
32 голоса
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Режиссерский дебют Алексея Чадова о военном, сбежавшем в Сирию
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Своя война»

«Своя война» — один из главных отечественных фильмов второй половины 2021 года. Кинокартина посвящена острой теме конфликта в Сирии, которая активно обсуждается в СМИ в последние годы. Режиссер-дебютант и автор идеи Алексей Чадов предлагает неожиданный взгляд на события, закладывая в костяк сюжета смелое антивоенное высказывание.

Работа выдержана в лучших традициях творчества покойного Алексея Балабанова. Его «Война», вышедшая в 2002 году, уже давно превратилась в классику российского кино, вдохновившую многих режиссеров и сценаристов. И именно Балабанову Чадов в конечном счете посвятил свое творение. Также референсами для «Своей войны» выступили «По соображениям совести» Гибсона, «9 рота» Бондарчука и «Повелитель бури» Бигелоу.

Отличная возможность насладиться актерским талантом Виктора Сухорукова, вновь получившего крупную роль на большом экране. Артист, прославившийся своими образами из дилогии «Брат», ретро-драмы «Про уродов и людей» и криминальной комедии «Жмурки», порадует поклонников своей яркой игрой, с годами ничуть не утратившей былой экспрессии.

Удачный баланс между впечатляющим экшеном и тонкой человеческой драмой.

Визуальный ряд с обилием пустынных пейзажей, одновременно и завораживающих, и вселяющих тревогу.
 

«Своя война» — режиссерский дебют Алексея Чадова, также впервые выступившего в качестве сценариста. Широкой аудитории он знаком по ролям в таких фильмах, как «9 рота», «Живой», «Ночной дозор», а также в хитах последних лет «Аванпост» и «Игра на выживание».

По словам Чадова, идея родилась у него после посещения «Дней Балабанова» в Екатеринбурге, где присутствовали кинематографисты, работавшие с покойным классиком. Актера удивил тот факт, что даже спустя два десятилетия зрители продолжают благодарить его за роль Ивана Ермакова в «Войне». Взяв образ за талисман, Чадов приступил к написанию сценария, работать над которым ему помогал продюсер кинокартин Балабанова Сергей Сельянов.

Объясняя выбор темы в интервью, Алексей Чадов заявил о своей ненависти к войне, а также полном непонимании причин, по которым живое должно убивать живое.

Производством занималась кинокомпания «СТВ», выпустившая подавляющее большинство произведений Алексея Балабанова. Разработка была осуществлена при поддержке «22» и Фонда кино.

Съемки проходили в Москве и Крыму.

Изначально лента носила название «Джон», но в итоге была переименована на «Своя война». Решение было принято фокус-группой без участия Алексея Чадова.

Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

8.4 Оцените
32 голоса
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 2 июня 2022
Премьера онлайн 14 июля 2022
Премьера в мире 2 июня 2022
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Чадов
Алексей Чадов
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Своя война: Шторм в пустыне 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ЭЛЬДАР ИСМАИЛОВ 3 июня 2022, 23:04
класный фильм пусть всезнают русскии солдаты своих офицероф биде не бросают
kerastase 5 июня 2022, 13:17
Да классный фильм, молодец Алексей!!
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32 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В онлайн-кинотеатре KION выйдет военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» Фильм является своеобразным продолжением «Войны» Алексея Балабанова.
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