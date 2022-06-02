Своя война: Шторм в пустыне, 2022

5 причин смотреть фильм «Своя война»

«Своя война» — один из главных отечественных фильмов второй половины 2021 года. Кинокартина посвящена острой теме конфликта в Сирии, которая активно обсуждается в СМИ в последние годы. Режиссер-дебютант и автор идеи Алексей Чадов предлагает неожиданный взгляд на события, закладывая в костяк сюжета смелое антивоенное высказывание.

Работа выдержана в лучших традициях творчества покойного Алексея Балабанова. Его «Война», вышедшая в 2002 году, уже давно превратилась в классику российского кино, вдохновившую многих режиссеров и сценаристов. И именно Балабанову Чадов в конечном счете посвятил свое творение. Также референсами для «Своей войны» выступили «По соображениям совести» Гибсона, «9 рота» Бондарчука и «Повелитель бури» Бигелоу.

Отличная возможность насладиться актерским талантом Виктора Сухорукова, вновь получившего крупную роль на большом экране. Артист, прославившийся своими образами из дилогии «Брат», ретро-драмы «Про уродов и людей» и криминальной комедии «Жмурки», порадует поклонников своей яркой игрой, с годами ничуть не утратившей былой экспрессии.

Удачный баланс между впечатляющим экшеном и тонкой человеческой драмой.

Визуальный ряд с обилием пустынных пейзажей, одновременно и завораживающих, и вселяющих тревогу.

