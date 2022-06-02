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Постер фильма Джулур: мас-рестлинг
6.1
Киноафиша Фильмы Джулур: мас-рестлинг
6.1

Джулур: мас-рестлинг

, 2022
Dzhuluur. mas-restling
Россия / спорт, драма / 18+
Якутская спортивная драма о тяжелом пути к победе
Постер фильма Джулур: мас-рестлинг
6.1

О фильме

Джулур — молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее. Сестренку забирают органы опеки, ведь у Джулура нет ни родительских прав, ни постоянной работы. Кюннэй отправляют в детский дом, а их жилье отбирают коллекторы из-за долгов. В поисках Кюннэй и постоянной работы Джулур отправляется в Якутск, где в ближайшее время должен состояться крупнейший чемпионат по мас-рестлингу в республике. У Джулура появляется цель, и теперь, чтобы семья снова была вместе, ему придется пройти через колоссальные испытания на пути к победе!

В ролях

Гаврил Менкяров
Гаврил Менкяров
Dzhuluur
Иннокентий Луковцев
Иннокентий Луковцев
Elley
Роман Дорофеев
Gosha
Алдан Готовцев
Владимир Михалев
Denis
Nariya Lapteva
Kyunney
Aytalina Lavernova
Vera
Nyurguyana Markova
Stesha
Ratmir Garifullin
Derek Martins
Петр Садовников
Anatoliy Timirov
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Otchim Dzhulura
Режиссер Валентин Макаров
Сценарист Любовь Борисова, Валентин Макаров, Mariya Nakhodkina, Darya Serenko
Композитор Moisey Kobyakov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 июня 2022
Дата выхода
2 июня 2022 Россия 12+
Бюджет 22 142 857 RUR
Сборы в мире $228 567
Производство Продюсерский центр: Молодежные инициативы, Сахафильм
Другие названия
Dzhuluur. mas-restling, Дьулуур. мас-рестлинг, Dzhuluur: mas-restling

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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