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Джулур: мас-рестлинг
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Джулур: мас-рестлинг, 2022

2022 / Россия
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Якутская спортивная драма о тяжелом пути к победе
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О фильме

Джулур — молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее. Сестренку забирают органы опеки, ведь у Джулура нет ни родительских прав, ни постоянной работы. Кюннэй отправляют в детский дом, а их жилье отбирают коллекторы из-за долгов. В поисках Кюннэй и постоянной работы Джулур отправляется в Якутск, где в ближайшее время должен состояться крупнейший чемпионат по мас-рестлингу в республике. У Джулура появляется цель, и теперь, чтобы семья снова была вместе, ему придется пройти через колоссальные испытания на пути к победе!

Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Валентин Макаров
В ролях
Гаврил Менкяров
Иннокентий Луковцев
Роман Дорофеев
Алдан Готовцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джулур: мас-рестлинг 1 постер
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