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Два холма. Фильм Два холма. Фильм
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Два холма. Фильм, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки.

 

Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Грибанов
В ролях
Пелагея Невзорова
Пелагея Невзорова
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Андрей Скороход
Жанна Эппле
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Два холма. Фильм 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Катерина Кривых 16 июня 2022, 14:46
Обман. Продолжение фильма надо смотреть на другой платформе! Это как понимать
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Кадры из фильма Все кадры
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