Вместе веселее, 2022

Производство комедийно-мелодраматической ленты «Вместе веселее» проходило под началом продюсеров Анны Ушаковой и Анастасии Васильевой, которая также стала режиссером проекта.

Режиссерское кресло заняла Анастасия Васильева. Это ее вторая работа в этом качестве и дебют в полнометражном кино. Первым опытом начинающего режиссера стала короткометражная картина 2020 года «Сонная болезнь».

Образ главного героя воплотил на экране Наиль Абдрахманов, который дебютировал на экране в 2013 году в проектах «Учителя» и «Амет-Хан», где исполнил небольшие роли.

Музыку к фильму написал композитор Алексей Кестнер в соавторстве с Александром Ноксом. Кестнер создал саундтреки к фильмам «Смертельный номер» (2018), «Я счастлив» (2018) и другим.