Вместе веселее, 2022

Ловелас Петр приезжает на новоселье в новый дом к родителям, где встречает Полину и влюбляется в нее. На девушку не действуют уловки молодого человека, которые тот всегда использовал по отношению к другим. Пётр недоумевает и пускает в ход все возможные способы, чтобы добиться ее расположения. Всё усложняет внезапно приехавший странный тип, утверждающий, что приехал к своей тётушке и этот дом их семьи. Когда добродушные жильцы впускают его выяснить происходящее, он сообщает им, что в стене дома находится старинный клад.