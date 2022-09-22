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Постер фильма Вместе веселее
4.0
Вместе веселее - Трейлер
Киноафиша Фильмы Вместе веселее
4.0

Вместе веселее

, 2022
Vmeste veselee
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Авантюрная комедия о новоселье, которое заканчивается самым неожиданным образом
Трейлеры
Постер фильма Вместе веселее
4.0
Вместе веселее - Трейлер
Вместе веселее  Трейлер

Факты

О фильме

Производство комедийно-мелодраматической ленты «Вместе веселее» проходило под началом продюсеров Анны Ушаковой и Анастасии Васильевой, которая также стала режиссером проекта.

Режиссерское кресло заняла Анастасия Васильева. Это ее вторая работа в этом качестве и дебют в полнометражном кино. Первым опытом начинающего режиссера стала короткометражная картина 2020 года «Сонная болезнь».

Образ главного героя воплотил на экране Наиль Абдрахманов, который дебютировал на экране в 2013 году в проектах «Учителя» и «Амет-Хан», где исполнил небольшие роли.

Музыку к фильму написал композитор Алексей Кестнер в соавторстве с Александром Ноксом. Кестнер создал саундтреки к фильмам «Смертельный номер» (2018), «Я счастлив» (2018) и другим.

 

Ловелас Петр приезжает на новоселье в новый дом к родителям, где встречает Полину и влюбляется в нее. На девушку не действуют уловки молодого человека, которые тот всегда использовал по отношению к другим. Пётр недоумевает и пускает в ход все возможные способы, чтобы добиться ее расположения. Всё усложняет внезапно приехавший странный тип, утверждающий, что приехал к своей тётушке и этот дом их семьи. Когда добродушные жильцы впускают его выяснить происходящее, он сообщает им, что в стене дома находится старинный клад.

В ролях

Наиль Абдрахманов
Наиль Абдрахманов
Petya
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Надежда Калеганова
Надежда Калеганова
Polina
Софья Шуткина
Софья Шуткина
Павел Абдалов
Konstantin
Varvara Blinova
Mila
Артём Божутин
Артём Божутин
Zhenya
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Roman
Руслан Джайбеков
Otsenshchik
Татьяна Филатова
Kseniya
Aleksey Kaltygin
Muzhik na sklade
Режиссер Анастасия Васильева, Анастасия Васильева
Композитор Aleksey Kestner, Aleksandr Noks
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 сентября 2022
Дата выхода
22 сентября 2022 Россия Ten Letters
Сборы в мире $82 125
Другие названия
Vmeste veselee, Вместе веселее

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 14 голосов
4.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 мая 2025

Трейлеры фильма

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Вместе веселее - Трейлер
Вместе веселее Трейлер
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Отзывы о фильме

Ирина Ковалевская (Мазепова) 29 сентября 2022, 12:35
Попробуйте выдержать первые полчаса или даже час, тогда, возможно, дождетесь, когда обещанная авантюрная комедия, наконец, покажется.
Gun Канти 5 сентября 2022, 17:03
Из новых фильмов этот я точно хочу посмотреть в кинотеатре
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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