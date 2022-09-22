Вместе веселее, 2022

Производство комедийно-мелодраматической ленты «Вместе веселее» проходило под началом продюсеров Анны Ушаковой и Анастасии Васильевой, которая также стала режиссером проекта.
Режиссерское кресло заняла Анастасия Васильева. Это ее вторая работа в этом качестве и дебют в полнометражном кино. Первым опытом начинающего режиссера стала короткометражная картина 2020 года «Сонная болезнь».
Образ главного героя воплотил на экране Наиль Абдрахманов, который дебютировал на экране в 2013 году в проектах «Учителя» и «Амет-Хан», где исполнил небольшие роли.
Музыку к фильму написал композитор Алексей Кестнер в соавторстве с Александром Ноксом. Кестнер создал саундтреки к фильмам «Смертельный номер» (2018), «Я счастлив» (2018) и другим.
Ловелас Петр приезжает на новоселье в новый дом к родителям, где встречает Полину и влюбляется в нее. На девушку не действуют уловки молодого человека, которые тот всегда использовал по отношению к другим. Пётр недоумевает и пускает в ход все возможные способы, чтобы добиться ее расположения. Всё усложняет внезапно приехавший странный тип, утверждающий, что приехал к своей тётушке и этот дом их семьи. Когда добродушные жильцы впускают его выяснить происходящее, он сообщает им, что в стене дома находится старинный клад.
|22 сентября 2022
|Россия
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