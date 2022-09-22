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Вместе веселее, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Ловелас Петр приезжает на новоселье в новый дом к родителям, где встречает Полину и влюбляется в нее. На девушку не действуют уловки молодого человека, которые тот всегда использовал по отношению к другим. Пётр недоумевает и пускает в ход все возможные способы, чтобы добиться ее расположения. Всё усложняет внезапно приехавший странный тип, утверждающий, что приехал к своей тётушке и этот дом их семьи. Когда добродушные жильцы впускают его выяснить происходящее, он сообщает им, что в стене дома находится старинный клад.

Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 сентября 2022
Премьера в мире 22 сентября 2022
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Анастасия Васильева
В ролях
Наиль Абдрахманов
Наиль Абдрахманов
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Надежда Калеганова
Надежда Калеганова
Софья Шуткина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вместе веселее 1 постер
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