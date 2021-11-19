Прятки, 2021

5 причин посмотреть фильм «Прятки»

«Прятки» — это остросоциальный триллер, посвященный актуальной теме увеличения разрыва между богатыми и бедными. 1% жителей нашей планеты принадлежит столько же собственности, сколько и остальным 99%. Режиссер Джоэль Мур справедливо отмечает: «По мере того, как население в городских районах растет, а цены на недвижимость стремительно увеличиваются, слои общества с низкими доходами оказываются вытесненными на обочину». Но что, если маргинальная прослойка задумает изменить ситуацию радикальным способом? Эта мысль и послужила основой для творения Мура, способного не только развлечь, но и подарить пищу для размышлений.

Леденящая душу атмосфера паранойи, усиливающаяся с каждым кадром.

Кино из Южной Кореи сейчас у всех на слуху и занимает первое место в международных чартах. За сенсационным успехом «Паразитов» Пон Джун-хо последовала «Игра в кальмара», побившая все рекорды стриминга Netflix. Так что англоязычный ремейк корейского триллера «Прятки» вышел крайне своевременно и позволит зрителям взглянуть на ту же историю под неожиданным углом.

Непредсказуемый сюжет киноленты удивит даже знатоков жанра.

Выдающаяся операторская работа Райана Самула, зарекомендовавшего себя такими жанровыми хитами последних лет, как «Они», «Холод в июле» и «Земля вампиров».