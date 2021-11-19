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Прятки, 2021

2021 / США
4.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Остросюжетный триллер об обратной стороне благополучного Нью-Йорка
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Прятки»

«Прятки» — это остросоциальный триллер, посвященный актуальной теме увеличения разрыва между богатыми и бедными. 1% жителей нашей планеты принадлежит столько же собственности, сколько и остальным 99%. Режиссер Джоэль Мур справедливо отмечает: «По мере того, как население в городских районах растет, а цены на недвижимость стремительно увеличиваются, слои общества с низкими доходами оказываются вытесненными на обочину». Но что, если маргинальная прослойка задумает изменить ситуацию радикальным способом? Эта мысль и послужила основой для творения Мура, способного не только развлечь, но и подарить пищу для размышлений.

Леденящая душу атмосфера паранойи, усиливающаяся с каждым кадром.

Кино из Южной Кореи сейчас у всех на слуху и занимает первое место в международных чартах. За сенсационным успехом «Паразитов» Пон Джун-хо последовала «Игра в кальмара», побившая все рекорды стриминга Netflix. Так что англоязычный ремейк корейского триллера «Прятки» вышел крайне своевременно и позволит зрителям взглянуть на ту же историю под неожиданным углом.

Непредсказуемый сюжет киноленты удивит даже знатоков жанра.

Выдающаяся операторская работа Райана Самула, зарекомендовавшего себя такими жанровыми хитами последних лет, как «Они», «Холод в июле» и «Земля вампиров».

«Прятки» – англоязычный ремейк одноименного южнокорейского триллера 2013 года. Оригинальная лента была создана Хо Джоном и при бюджете в 2,5 миллиона долларов собрала в мировом прокате свыше 35.

Сюжет первоисточника вдохновлен реальными событиями.

Это лишь третий режиссерский опыт Джоэля Мура (актер из кинофраншизы «Аватар» и телесериала «Вечность»). Ранее он поставил драмеди «Молодость в Орегоне» и триллер «Спираль» (совместно с Адамом Грином).

Официальный анонс ремейка состоялся 17 декабря 2017 года, тогда как производство завершилось в 2019 году. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире кинотеатральный релиз был отложен студией до ноября 2021 года.

Главные роли исполнили артисты, известные преимущественно благодаря сериалам. Джонатан Риз Майерс являлся звездой шоу «Тюдоры» и «Дракула», Джасинда Бэрретт появлялась в «Форс-мажорах» и «Родословной», а Джо Пантольяно — в криминальной драме канала HBO «Клан Сопрано».

Одним из продюсеров выступил Чон Тхэ-сон, работавший над корейскими хитами «Служанка», «Вторжение динозавра» и «Битва за Мёнрян», а также американским фильмом Пон Джун-хо «Сквозь снег» и его многосерийным ремейком.

Бизнесмен разыскивает пропавшего старшего брата, для чего ему приходится поближе познакомится с трущобами и их обитателями. Вскоре мужчина выяснит ужасающие особенности жизни бездомных, так называемых сквоттеров.

4.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера онлайн 19 ноября 2021
Премьера в мире 19 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Джоэль Мур
Джоэль Мур
В ролях
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Джо Пантольяно
Джо Пантольяно
Джасинда Бэрретт
Джасинда Бэрретт
Мустафа Шакир
Мустафа Шакир
Марселла Ленц-Поуп
Марселла Ленц-Поуп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прятки 4 постера
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Прятки смотреть онлайн

Прятки
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Михаил Цао 4 апреля 2022, 03:45
Фильм ни о чем
railengineer 2 апреля 2022, 07:43
Фильм - ни о чём. Зря потраченное время.
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17 голосов
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