Любовь как бестселлер, 2022

Действие фильма «Любовь как бестселлер» фокусируется на британском писателе, который вступает в конфликт с переводчицей своего романа. Как оказалось, женщина придала книге множество эротических подробностей, которых там на самом деле не было. Неожиданная перепалка выливается в настоящее приключение, которое главные герои уже никогда не забудут. «Любовь как бестселлер» — идеальный вариант для тех, кто любит легкие романтические комедии и европейское кино.
Режиссером и сценаристом фильма выступила Аналейне Каль-и-Майор. Для нее «Любовь как бестселлер» стала пятым фильмом в кинематографической карьере. Некоторые особо продвинутые киноманы могли видеть и другие работы Майор, среди которых «Голос мечты», «Мать моей дочери» и другие.
Главную мужскую роль в романтической комедии исполнил британский актер Сэм Клафлин, многие россияне помнят его по франшизе «Голодные игры», а также мелодрамам «До встречи с тобой» и «С любовью, Рози».
Главную женскую роль в ленте исполнила Вероника Эчеги, которую можно было увидеть в криминальном британском сериале «Фортитьюд», а также многосерийной драме «Траст». У себя на родине Эчеги является весьма узнаваемой актрисой.
«Любовь как бестселлер» выходит в конце января, в аккурат к самому романтическому празднику в году. Для многих влюбленных пар этот фильм может стать прекрасной возможностью провести время друг с другом.
Известно, что работа над фильмом «Любовь как бестселлер» стартовала в начале 2021 года. В качестве локаций использовались различные районы Великобритании и Мексики. Мировым дистрибьютором ленты выступил стриминг Amazon, однако в нашей стране его приобрела кинопрокатная компания «Вольга».
Исполнительница главной женской роли Вероника Эчеги является урожденной испанкой. Она родилась и выросла в Мадриде и даже была номинирована на несколько национальных кинопремий. Тем не менее в начале нулевых Эчеги удалось построить неплохую карьеру в британском кино.
Для британского актера Сэма Клафлина «Любовь как бестселлер» стала вторым проектом в этом году. Клафлин также сыграл небольшую роль в хорроре «Прошлой ночью в Сохо», премьера которого прошла осенью 2021 года.
В производстве фильма, помимо британских кинематографистов, принимали участие и представители мексиканского кинопроизводства. Это не самое распространенное, однако очень интересное сотрудничество.
Сценаристом романтической комедии «Любовь как бестселлер» также выступил британский автор Дэвид Квантик, который в свое время работал над такими комедийными сериалами, как «Гуща событий» и «Вице-президент».
Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу.