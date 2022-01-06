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Любовь как бестселлер Любовь как бестселлер
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Book of Love

Любовь как бестселлер, 2022

2022 / Мексика / Великобритания
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Романтическая комедия о писателе и переводчице с Сэмом Клафлином в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма «Любовь как бестселлер» фокусируется на британском писателе, который вступает в конфликт с переводчицей своего романа. Как оказалось, женщина придала книге множество эротических подробностей, которых там на самом деле не было. Неожиданная перепалка выливается в настоящее приключение, которое главные герои уже никогда не забудут. «Любовь как бестселлер» — идеальный вариант для тех, кто любит легкие романтические комедии и европейское кино.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Аналейне Каль-и-Майор. Для нее «Любовь как бестселлер» стала пятым фильмом в кинематографической карьере. Некоторые особо продвинутые киноманы могли видеть и другие работы Майор, среди которых «Голос мечты», «Мать моей дочери» и другие.

Главную мужскую роль в романтической комедии исполнил британский актер Сэм Клафлин, многие россияне помнят его по франшизе «Голодные игры», а также мелодрамам «До встречи с тобой» и «С любовью, Рози».

Главную женскую роль в ленте исполнила Вероника Эчеги, которую можно было увидеть в криминальном британском сериале «Фортитьюд», а также многосерийной драме «Траст». У себя на родине Эчеги является весьма узнаваемой актрисой.

«Любовь как бестселлер» выходит в конце января, в аккурат к самому романтическому празднику в году. Для многих влюбленных пар этот фильм может стать прекрасной возможностью провести время друг с другом.

Известно, что работа над фильмом «Любовь как бестселлер» стартовала в начале 2021 года. В качестве локаций использовались различные районы Великобритании и Мексики. Мировым дистрибьютором ленты выступил стриминг Amazon, однако в нашей стране его приобрела кинопрокатная компания «Вольга».

Исполнительница главной женской роли Вероника Эчеги является урожденной испанкой. Она родилась и выросла в Мадриде и даже была номинирована на несколько национальных кинопремий. Тем не менее в начале нулевых Эчеги удалось построить неплохую карьеру в британском кино.

Для британского актера Сэма Клафлина «Любовь как бестселлер» стала вторым проектом в этом году. Клафлин также сыграл небольшую роль в хорроре «Прошлой ночью в Сохо», премьера которого прошла осенью 2021 года.

В производстве фильма, помимо британских кинематографистов, принимали участие и представители мексиканского кинопроизводства. Это не самое распространенное, однако очень интересное сотрудничество.

Сценаристом романтической комедии «Любовь как бестселлер» также выступил британский автор Дэвид Квантик, который в свое время работал над такими комедийными сериалами, как «Гуща событий» и «Вице-президент».

Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 27 января 2022
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 6 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Аналейне Каль-и-Майор
Аналейне Каль-и-Майор
В ролях
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Вероника Эчеги
Вероника Эчеги
Антония Кларк
Антония Кларк
Горасио Гарсиа Рохас
Горасио Гарсиа Рохас
Джованни Флоридо
Джованни Флоридо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь как бестселлер 3 постера
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Любовь как бестселлер смотреть онлайн

Любовь как бестселлер
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Генри Копер – молодой и немного зажатый писатель из Британии. Его единственная книга не пользуется популярностью на родине, но зато внезапно стала бестселлером в Мексике. Не веря своему успеху, мужчина отправляется в тур по стране, где знакомится с Марией, которая и занималась переводом его романа. Толпа поклонниц и вопросы журналистов начинают настораживать Генри. Как в истории о благочестивой любви можно было разглядеть эротический подтекст? Оказалось, что Мария переписала часть…
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