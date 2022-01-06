Любовь как бестселлер, 2022

Действие фильма «Любовь как бестселлер» фокусируется на британском писателе, который вступает в конфликт с переводчицей своего романа. Как оказалось, женщина придала книге множество эротических подробностей, которых там на самом деле не было. Неожиданная перепалка выливается в настоящее приключение, которое главные герои уже никогда не забудут. «Любовь как бестселлер» — идеальный вариант для тех, кто любит легкие романтические комедии и европейское кино.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Аналейне Каль-и-Майор. Для нее «Любовь как бестселлер» стала пятым фильмом в кинематографической карьере. Некоторые особо продвинутые киноманы могли видеть и другие работы Майор, среди которых «Голос мечты», «Мать моей дочери» и другие.

Главную мужскую роль в романтической комедии исполнил британский актер Сэм Клафлин, многие россияне помнят его по франшизе «Голодные игры», а также мелодрамам «До встречи с тобой» и «С любовью, Рози».

Главную женскую роль в ленте исполнила Вероника Эчеги, которую можно было увидеть в криминальном британском сериале «Фортитьюд», а также многосерийной драме «Траст». У себя на родине Эчеги является весьма узнаваемой актрисой.

«Любовь как бестселлер» выходит в конце января, в аккурат к самому романтическому празднику в году. Для многих влюбленных пар этот фильм может стать прекрасной возможностью провести время друг с другом.