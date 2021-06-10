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Фантазии для взрослых Фантазии для взрослых
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Les fantasmes

Фантазии для взрослых, 2021

2021 / Франция
7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Французская комедия о забавных любовных отношениях
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Фантазии для взрослых»

Наличие в касте Моники Беллуччи, продолжающей оставаться иконой французского кинематографа. За плечами актрисы участие в десятках культовых проектов — от голливудских фильмов «Матрица: Перезагрузка» и «Страсти Христовы» до артхаусной «Необратимости». 

Гармоничный сплав романтики, эротики и юмора. Кинокартина «Фантазия для взрослых» состоит из шести новелл на любой вкус, в лучших традициях альманахов «Париж, я люблю тебя» и «Реальная любовь» предлагая целую плеяду колоритных персонажей, столкнувшихся с проблемами в отношениях. Каждая часть по-своему уникальна: нашлось место как для уморительных, так и для трогательных историй из жизни простых французов. Разочарованным не останется никто!

Комедия братьев Фонкинос не только идеально подойдет для просмотра со своей второй половинкой, но и поднимет настроение тем, кто проводит досуг в одиночестве. 

Динамичный саундтрек от Жюльена Грюнберга и Пол-Мари Барбье (участвовавший в записях альбомов групп Kamlo Trio и Caravan Palace). В 2019 году дуэт написал музыку к еще одной успешной комедии «Ибица».

Один из главных французских релизов 2021 года, который скрасит даже пасмурный осенний вечер.

Второй совместный проект братьев Стефана и Давида Фонкинос в качестве сорежиссеров. В 2011 году на экраны вышел их предыдущий ромком «Нежность» с Одри Тоту.

В основу сюжета лег одноименный роман Давида Фонкиноса.

Продюсерами ленты выступили еще одни братья — Эрик и Николас Альтмайер. Широкую известность им принесло многолетнее сотрудничество с культовым постановщиком Франсуа Озоном («В доме», «Франц», «Лето'85»).

По словам авторов, источником вдохновения для них послужила австралийская комедия «Маленькая смерть», вышедшая в 2014 году. Как и в случае с «Фантазией для взрослых», ее сюжет посвящен взаимоотношениям нескольких пар, преодолевающих кризис неординарными методами. 

Одну из центральных ролей исполнила Кароль Буке, прославившаяся благодаря эротической комедии Луиса Бунюэля «Этот смутный объект желания». Скандальный фильм стал классикой европейского кинематографа, а дебютантка Буке превратилась в секс-символ и впоследствии сотрудничала с такими выдающимися мастерами, как Бертран Блие, Френсис Форд Коппола и Жерар Кравчик.

Карин Вьяр и Моника Беллуччи прежде уже работали вместе, сыграв в кинокартине Даниель Томпсон «Любовь в квадрате».

За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для смешных, неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду — кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?

7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 13 апреля 2022
Премьера в мире 10 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Давид Фонкинос
Давид Фонкинос
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Кароль Буке
Кароль Буке
Сюзанн Клеман
Сюзанн Клеман
Карин Вьяр
Карин Вьяр
Элис Тальони
Элис Тальони
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фантазии для взрослых 3 постера
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Фантазии для взрослых смотреть онлайн

Фантазии для взрослых
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Все герои этих историй, на первый взгляд, — самые обычные пары. В кадре появляются супруги, уже много лет живущие вместе и воспитывающие детей, молодые влюбленные, девушка, только решившая познакомить своего парня с родными, две солидные дамы. Но буквально у каждого из них есть тайна: их возбуждают очень необычные вещи. От чего-то простого, вроде ролевых игр или съемки секса на камеру, до очень странных интересов, например, тяги к сестре невесты или вовсе отсутствия интимной близости.…
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artem.varlamov.1994 5 февраля 2022, 17:10
Очень нудно (
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