Фантазии для взрослых, 2021

5 причин посмотреть фильм «Фантазии для взрослых»

Наличие в касте Моники Беллуччи, продолжающей оставаться иконой французского кинематографа. За плечами актрисы участие в десятках культовых проектов — от голливудских фильмов «Матрица: Перезагрузка» и «Страсти Христовы» до артхаусной «Необратимости».

Гармоничный сплав романтики, эротики и юмора. Кинокартина «Фантазия для взрослых» состоит из шести новелл на любой вкус, в лучших традициях альманахов «Париж, я люблю тебя» и «Реальная любовь» предлагая целую плеяду колоритных персонажей, столкнувшихся с проблемами в отношениях. Каждая часть по-своему уникальна: нашлось место как для уморительных, так и для трогательных историй из жизни простых французов. Разочарованным не останется никто!

Комедия братьев Фонкинос не только идеально подойдет для просмотра со своей второй половинкой, но и поднимет настроение тем, кто проводит досуг в одиночестве.

Динамичный саундтрек от Жюльена Грюнберга и Пол-Мари Барбье (участвовавший в записях альбомов групп Kamlo Trio и Caravan Palace). В 2019 году дуэт написал музыку к еще одной успешной комедии «Ибица».

Один из главных французских релизов 2021 года, который скрасит даже пасмурный осенний вечер.