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Постер фильма Мать моего сына
5.6
Мать моего сына - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мать моего сына
5.6

Мать моего сына

, 2022
Mat moego syna
Россия / триллер / 18+
Запутанный триллер с Марьяной Спивак об усыновлении ребенка
Трейлеры
Постер фильма Мать моего сына
5.6
Мать моего сына - Трейлер
Мать моего сына  Трейлер

Факты

О фильме

Созданием проекта занимались компании ID Production и «МТС Медиа». В прокат картину выпускает компания Planeta Inform Film Distribution. Съемочный процесс проходил весной 2021 года.

Режиссерское кресло занял Илья Максимов, который ранее снял многосерийные проекты «Адвокат», «Откройте, милиция», «Шаповалов», «Пятая стража» и серию телевизионных картин «Шпионские игры» с Игорем Костолевским в главной роли.

Музыку к фильму написала актриса, продюсер и композитор Дарья Чаруша, которая выступила в качестве режиссера и сценариста фильма «Марафон желаний».

Продюсерами проекта стали Дмитрий Литвинов («Они», «Бывшая»), Екатерина Кононенко («Марафон желаний», «Я худею») и Игорь Мишин («Оторви и выбрось», «Полицейский с Рублевки»). По их словам, основной целью было создание качественной ленты в жанре психологического триллера. Создателей проекта вдохновили фильмы «Исчезнувшая», «Рука, качающая колыбель» и «Девушка в поезде».

Центральную роль исполнила лауреат премии Golden Unicorn в номинации «Главная женская роль» за драматическую ленту «Нелюбовь» Марьяна Спивак. Актриса запомнилась благодаря участию в съемках проектов «Эпидемия», «Цой» и «Яга. Кошмар темного леса».

 

 

 

 

Журналист-международник Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие – пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них. Марк начинает собственное расследование, нить которого приводит к давно забытым теням прошлого.   

 

В ролях

Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Дарья Жовнер
Дарья Жовнер
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Марк Румянцев
Марк Румянцев
Vik
Роман Румянцев
Роман Румянцев
Tim
Евгений Чернорай
Politseyskiy
Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун
Direktrisa priyuta
Анастасия Ильинская
Devushka
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Doktor
Сергей Петров
Сергей Петров
Okhrannik labirinta
Никита Плахотнюк
Никита Плахотнюк
Yunosha
Nikita Putintsev
Okhrannik parka
Режиссер Илья Максимов, Илья Максимов
Сценарист Elena Gordeeva, Denis Tarasov
Композитор Даша Чаруша
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 сентября 2025
Премьера в мире 29 сентября 2022
Дата выхода
29 сентября 2022 Россия КароПрокат
Бюджет 83 403 768 RUR
Сборы в мире $150 447
Производство ID Production, MTS Media
Другие названия
Mat moego syna, A Mãe do Meu Filho, Мать моего сына

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Мать моего сына - Трейлер
Мать моего сына Трейлер
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