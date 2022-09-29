Созданием проекта занимались компании ID Production и «МТС Медиа». В прокат картину выпускает компания Planeta Inform Film Distribution. Съемочный процесс проходил весной 2021 года.
Режиссерское кресло занял Илья Максимов, который ранее снял многосерийные проекты «Адвокат», «Откройте, милиция», «Шаповалов», «Пятая стража» и серию телевизионных картин «Шпионские игры» с Игорем Костолевским в главной роли.
Музыку к фильму написала актриса, продюсер и композитор Дарья Чаруша, которая выступила в качестве режиссера и сценариста фильма «Марафон желаний».
Продюсерами проекта стали Дмитрий Литвинов («Они», «Бывшая»), Екатерина Кононенко («Марафон желаний», «Я худею») и Игорь Мишин («Оторви и выбрось», «Полицейский с Рублевки»). По их словам, основной целью было создание качественной ленты в жанре психологического триллера. Создателей проекта вдохновили фильмы «Исчезнувшая», «Рука, качающая колыбель» и «Девушка в поезде».
Центральную роль исполнила лауреат премии Golden Unicorn в номинации «Главная женская роль» за драматическую ленту «Нелюбовь» Марьяна Спивак. Актриса запомнилась благодаря участию в съемках проектов «Эпидемия», «Цой» и «Яга. Кошмар темного леса».
Журналист-международник Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие – пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них. Марк начинает собственное расследование, нить которого приводит к давно забытым теням прошлого.
|29 сентября 2022
|Россия
|КароПрокат