Созданием проекта занимались компании ID Production и «МТС Медиа». В прокат картину выпускает компания Planeta Inform Film Distribution. Съемочный процесс проходил весной 2021 года.

Режиссерское кресло занял Илья Максимов, который ранее снял многосерийные проекты «Адвокат», «Откройте, милиция», «Шаповалов», «Пятая стража» и серию телевизионных картин «Шпионские игры» с Игорем Костолевским в главной роли.

Музыку к фильму написала актриса, продюсер и композитор Дарья Чаруша, которая выступила в качестве режиссера и сценариста фильма «Марафон желаний».

Продюсерами проекта стали Дмитрий Литвинов («Они», «Бывшая»), Екатерина Кононенко («Марафон желаний», «Я худею») и Игорь Мишин («Оторви и выбрось», «Полицейский с Рублевки»). По их словам, основной целью было создание качественной ленты в жанре психологического триллера. Создателей проекта вдохновили фильмы «Исчезнувшая», «Рука, качающая колыбель» и «Девушка в поезде».

Центральную роль исполнила лауреат премии Golden Unicorn в номинации «Главная женская роль» за драматическую ленту «Нелюбовь» Марьяна Спивак. Актриса запомнилась благодаря участию в съемках проектов «Эпидемия», «Цой» и «Яга. Кошмар темного леса».