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Потеря Тора — меньшая из бед: «Мстители: Судный день» похоронят киновселенную Marvel — теперь под угрозой и «Секретные войны»

13 июля 2025 15:42
Потеря Тора — меньшая из бед: «Мстители: Судный день» похоронят киновселенную Marvel — теперь под угрозой и «Секретные войны»

А ведь все так оптимистично начиналось.

Кажется, у Marvel снова всё идёт не по плану. На бумаге «Мстители: Судный день» должны были стать грандиозным спасением киновселенной после серии сомнительных релизов. Но вот беда — съёмки уже стартовали, а финальный акт до сих пор не дописан. Тот самый, который должен не только завершить «Судный день», но и напрямую подвести к «Секретным войнам».

По слухам, актёры и съёмочная группа работают «вслепую»: никто толком не понимает, куда всё идёт и чем должно закончиться. При этом проект напичкан топ-звёздами и десятками персонажей, которых нужно грамотно свести в одном сюжете. Без чёткого плана это грозит катастрофой — срывы графика, дорогостоящие пересъёмки и сценарные заплатки на бегу.

Потеря Тора — меньшая из бед: «Мстители: Судный день» похоронят киновселенную Marvel — теперь под угрозой и «Секретные войны»

Прибавьте к этому ещё одну неприятную деталь: ходят упорные слухи, что «Судный день» станет последним фильмом Криса Хемсворта в роли Тора. А значит, зрителей ждёт либо героический финал, либо невнятный слив бога грома в сценарном бардаке. Но на фоне провисающей в целом Мультивселенной с кучей недосказанностей и брошенных линий, потеря Тора — это даже не самый страшный удар. Гораздо хуже, что Marvel рискует обрушить и финал всей саги.

«Война бесконечности» и «Финал» работали именно потому, что строились по выверенному плану, где каждый камень стоял на своём месте. Сейчас у Marvel, похоже, такого плана просто нет. Впереди два мегафильма, которые должны спасти репутацию студии и вернуть зрителей в залы, а пока они выглядят как дорогое импровизационное шоу. Если «Судный день» рухнет, «Секретные войны» могут развалиться ещё до старта. И тогда потеря Тора действительно покажется мелочью.

Ранее мы также писали: «Судный день» наступил только для актеров: работу над новыми «Мстителями» инсайдер сравнил с сущим кошмаром

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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