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Ужасающий 2 Ужасающий 2
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Terrifier 2

Ужасающий 2, 2022

2022 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Клоун-маньяк Арт снова берётся за своё любимое занятие — запугивания и убийства людей.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 27 октября 2022
Премьера онлайн 24 октября 2022
Премьера в мире 29 августа 2022
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Дэмиен Леоне
Дэмиен Леоне
В ролях
Дженна Кэнелл
Дженна Кэнелл
Дэвид Ховард Торнтон
Дэвид Ховард Торнтон
Катрин Коркоран
Катрин Коркоран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ужасающий 2 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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