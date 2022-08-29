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Ужасающий 2
Terrifier 2
Ужасающий 2, 2022
2022 / США
Трейлер
7.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
ужасы
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О фильме
Клоун-маньяк Арт снова берётся за своё любимое занятие — запугивания и убийства людей.
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7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
27 октября 2022
Премьера онлайн
24 октября 2022
Премьера в мире
29 августа 2022
Возраст
18+
Прокатчик
World Pictures
Режиссер
Дэмиен Леоне
В ролях
Дженна Кэнелл
Дэвид Ховард Торнтон
Катрин Коркоран
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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