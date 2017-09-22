Салют-7, 2017

Перед вами новый фильм Клима Шипенко, режиссёра картин «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]» и «Любит не любит». В качестве одного из сценаристов выступил Алексей Самолётов, в послужном списке которого имеется не один фильм о космосе: «Космические туристы», «9 минут до космоса» и «Битва за "Салют". Космический детектив». В ленте снялись небезызвестные актёры, в числе которых Владимир Вдовиченков («Бригада»), Павел Деревянко («Кука», «Плюс один»), Любовь Аксёнова («Ночные стражи») и Александр Самойленко («Олигарх»).

События фильма «Салют-7» перенесут зрителей в 1985 год. Станция «Салют-7» находится в беспилотном режиме на орбите. По необъяснимым причинам гордость советской космонавтики больше не отвечает на сигналы с Земли. Тогда центр управления полётами отправляет на орбиту космонавтов, Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, с целью выявить и устранить причины аварии, которая может стать катастрофой для престижа всей страны. Впервые в истории человеку предстоит состыковаться с неуправляемым космическим объектом.