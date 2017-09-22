Салют-7, 2017

Перед вами новый фильм Клима Шипенко, режиссёра картин «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]» и «Любит не любит». В качестве одного из сценаристов выступил Алексей Самолётов, в послужном списке которого имеется не один фильм о космосе: «Космические туристы», «9 минут до космоса» и «Битва за "Салют". Космический детектив». В ленте снялись небезызвестные актёры, в числе которых Владимир Вдовиченков («Бригада»), Павел Деревянко («Кука», «Плюс один»), Любовь Аксёнова («Ночные стражи») и Александр Самойленко («Олигарх»).
События фильма «Салют-7» перенесут зрителей в 1985 год. Станция «Салют-7» находится в беспилотном режиме на орбите. По необъяснимым причинам гордость советской космонавтики больше не отвечает на сигналы с Земли. Тогда центр управления полётами отправляет на орбиту космонавтов, Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, с целью выявить и устранить причины аварии, которая может стать катастрофой для престижа всей страны. Впервые в истории человеку предстоит состыковаться с неуправляемым космическим объектом.
- Сценаристы картины Алексей Чупов и Наталья Меркулова работали вместе над созданием фильма «Интимные места» и сериалом «Спальный район»
- Съёмки фильма прошли в Москве, Санкт-Петербурге и частично в Америке
- Бюджет ленты составил 400 миллионов рублей, часть из них была выделена Фондом кино
- Учёные и специалисты «Роскосмоса» и РКК «Энергия» выступили в качестве консультантов фильма. Также сами Владимир Джанибеков и Виктор Савиных помогали с написанием сценария
1985 год. Советская космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом. Падение станции, являющейся гордостью советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако, никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции Салют-7 до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.