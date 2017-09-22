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Салют-7 Салют-7
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Салют-7, 2017

2017 / Россия
8.2 Оцените
200 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Героическая драма с Павлом Деревянко об освоении космоса
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Перед вами новый фильм Клима Шипенко, режиссёра картин «Как поднять миллион. Исповедь [email protected]» и «Любит не любит». В качестве одного из сценаристов выступил Алексей Самолётов, в послужном списке которого имеется не один фильм о космосе: «Космические туристы», «9 минут до космоса» и «Битва за "Салют". Космический детектив». В ленте снялись небезызвестные актёры, в числе которых Владимир Вдовиченков («Бригада»), Павел Деревянко («Кука», «Плюс один»), Любовь Аксёнова («Ночные стражи») и Александр Самойленко («Олигарх»).

События фильма «Салют-7» перенесут зрителей в 1985 год. Станция «Салют-7» находится в беспилотном режиме на орбите. По необъяснимым причинам гордость советской космонавтики больше не отвечает на сигналы с Земли. Тогда центр управления полётами отправляет на орбиту космонавтов, Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, с целью выявить и устранить причины аварии, которая может стать катастрофой для престижа всей страны. Впервые в истории человеку предстоит состыковаться с неуправляемым космическим объектом.

- Сценаристы картины Алексей Чупов и Наталья Меркулова работали вместе над созданием фильма «Интимные места» и сериалом «Спальный район»

- Съёмки фильма прошли в Москве, Санкт-Петербурге и частично в Америке

- Бюджет ленты составил 400 миллионов рублей, часть из них была выделена Фондом кино

- Учёные и специалисты «Роскосмоса» и РКК «Энергия» выступили в качестве консультантов фильма. Также сами Владимир Джанибеков и Виктор Савиных помогали с написанием сценария

1985 год. Советская космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом. Падение станции, являющейся гордостью советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако, никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции Салют-7 до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

8.2 Оцените
200 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 17 января 2020
Премьера в мире 22 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Все актеры и съемочная группа
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