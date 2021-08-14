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Хэллбендер Хэллбендер
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Hellbender

Хэллбендер, 2021

2021 / США
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм ужасов о девочке-подростке и жуткой семейной тайне
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины разворачивается вокруг шестнадцатилетней девушки Иззи, которая вынуждена жить с семьей за городом, вдали от других людей, из-за иммунной болезни. Однажды главная героиня знакомится с ребятами-ровесниками и в ходе забавы съедает червя. Этот странный инцидент пробуждает в ней что-то темное. Иззи меняется навсегда и становится потенциально опасной. «Хэллбендер» понравится всем, кто ценит авторские хорроры и артхаусное кино.

«Хэллбендер» примечателен тем, что над ним работали сразу три режиссера: Джон Ло, Зельда Адамс и Тоби Поузер. Все трое и ранее работали вместе, в частности, над такой картиной, как «Чем глубже копаешь». Тоби Поузер также является известной актрисой. Она снялась в лентах «Осень в Нью-Йорке», «Путеводный свет».

Одна из постановщиц и сценаристок фильма «Хэллбендер» Зельда Адамс исполнила в нем главную женскую роль. Она сыграла шестнадцатилетнюю Иззи. Эта работа стала ее полнометражным актерским дебютом.

Компанию Зельде Адамс на большом экране составила Тоби Поузер. Она исполнила роль матери проблемной Иззи, которая скрывает некую жуткую тайну от дочери. Джон Ло, как и другие создатели «Хэллбендера», тоже появляется в фильме.

 

«Хэллбендер» — редкий представитель авторского хоррора в российском прокате. Такие фильмы не стоит пропускать, особенно сейчас, когда общий поток картин на большом экране и так существенно ограничен.

«Хэллбендер» является идеальным примером коллективной работы: режиссеры и сценаристы картины Зельда Адамс, Тоби Поузер, а также Джон Ло выступили не только в качестве актеров, но и в качестве оператора, монтажера, художника и композитора хоррора.

«Хэллбендер» не попал в американский прокат: сразу после выхода фильм был отправлен на стриминговую платформу Shudder, которая специализируется на продвижении авторских хорроров и фантастики. Тем не менее в России «Хэллбендер» покажут на большом экране — права на ленту приобрела прокатная компания «Кинологистика».

Премьера картины «Хэллбендер» прошла в рамках Fantastic Fest, который традиционно собирает самые интересные и необычные жанровые фильмы года. Известно, что аудитория приняла работу Зельды Адамс, Джона Ло и Тоби Поузер хорошо.

Рейтинг ленты на портале под названием Rotten Tomatoes превышает показатель 90%. Это означает, что «Хэллбендер» очень понравился международным критикам — большее количество рецензий на хоррор положительные. Вероятно, что и зрителям он тоже придется по вкусу.

Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя — после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне.

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 24 февраля 2022
Премьера в мире 14 августа 2021
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джон Ло
В ролях
Зельда Адамс
Тоби Поузер
Джон Ло
Лулу Адамс
Шон Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хэллбендер 3 постера
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Хэллбендер смотреть онлайн

Хэллбендер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Артем Францугов 9 мая 2022, 22:16
Операторская работа очень зашла, вкусно снято, саунд дизайн в тему фильма.\nФильм на любителя, однако своего зрителя найдёт
Слава Полусохин 9 мая 2022, 21:34
Фильм не о чем. Не советую идти на него
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15 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
16-летняя девушка раскрывает оккультную тайну своей матери в трейлере фильма ужасов Hellbender Картину сняли создатели хоррора «Чем глубже копаешь» семья Адамс.
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17 января 2022 14:30
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