Хэллбендер, 2021

Действие картины разворачивается вокруг шестнадцатилетней девушки Иззи, которая вынуждена жить с семьей за городом, вдали от других людей, из-за иммунной болезни. Однажды главная героиня знакомится с ребятами-ровесниками и в ходе забавы съедает червя. Этот странный инцидент пробуждает в ней что-то темное. Иззи меняется навсегда и становится потенциально опасной. «Хэллбендер» понравится всем, кто ценит авторские хорроры и артхаусное кино.

«Хэллбендер» примечателен тем, что над ним работали сразу три режиссера: Джон Ло, Зельда Адамс и Тоби Поузер. Все трое и ранее работали вместе, в частности, над такой картиной, как «Чем глубже копаешь». Тоби Поузер также является известной актрисой. Она снялась в лентах «Осень в Нью-Йорке», «Путеводный свет».

Одна из постановщиц и сценаристок фильма «Хэллбендер» Зельда Адамс исполнила в нем главную женскую роль. Она сыграла шестнадцатилетнюю Иззи. Эта работа стала ее полнометражным актерским дебютом.

Компанию Зельде Адамс на большом экране составила Тоби Поузер. Она исполнила роль матери проблемной Иззи, которая скрывает некую жуткую тайну от дочери. Джон Ло, как и другие создатели «Хэллбендера», тоже появляется в фильме.

«Хэллбендер» — редкий представитель авторского хоррора в российском прокате. Такие фильмы не стоит пропускать, особенно сейчас, когда общий поток картин на большом экране и так существенно ограничен.