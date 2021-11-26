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Постер фильма Эскортницы
6.5
Эскортницы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Эскортницы
6.5

Эскортницы

, 2021
Dziewczyny z Dubaju
Польша / драма / 18+
Польская драма о соблазне и моральном выборе
Трейлеры
Постер фильма Эскортницы
6.5
Эскортницы - Дублированный трейлер
Эскортницы  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм придется по вкусу любителям драматических историй об искушении соблазном, моральном выборе, двойной жизни, трудностях и их преодолении. В центре событий – предприимчивая девушка Эми, которая стремится к шикарной жизни и работает в элитном эскорте. Все меняется, когда ей поступает предложение найти красивых девушек, готовых поехать в гости к арабским шейхам. Им обещают райские условия...

Фильм призывает отказаться от стереотипного восприятия индустрии, связанной с оказанием сексуальных услуг, и по-другому взглянуть на девушек, которые в ней работают. За внешними проявлениями порока, алчности и распущенности часто скрываются более глубокие мотивы, которыми они руководствуются при выборе своего жизненного пути.

Ценителей эстетики в кинематографе и красивой картинки этот фильм не оставит равнодушными. В кадре часто появляется немало эффектных девушек модельной внешности, а события разворачиваются в интерьерах шикарного арабского особняка, в котором по сценарию проводят досуг шейхи.

Главных героинь несколько, и они не похожи друг на друга. У каждой из них свои причины для того, чтобы заниматься эскортом. Оказавшись в одинаковых условиях, они по-разному ведут себя и реагируют на происходящее. Девушки постоянно взаимодействуют, ссорятся, убеждают друг друга в правильности принятого решения и неизменно поддерживают.

Фильм снят по мотивам реальной истории, подробности которой долгое время собирал и восстанавливал польский журналист и автор одноименной документальной книги Петр Крысяк.

Режиссером проекта выступила польская постановщица Мария Садовска. Помимо режиссерской деятельности, она известна как певица, музыкальный продюсер и сценарист. Она выпустила 10 альбомов джазовой музыки, песни ее авторства нередко занимали топовые позиции в польских чартах. Дебютная картина Марии «Женский день» снята в 2013 году. Фильм получил главную награду 22-го кинофестиваля в Коттбусе.

По словам Марии Садовски, главной ее задачей как режиссера стало представить зрителю образы неоднозначных персонажей, которые имеют как светлую, так и темную сторону. В героинях Садовска видит в первую очередь бунтарок и революционерок.

Главную роль, Эми, воплотила на экране Полина Галазка. До этого она принимала участие в тридцати проектах для Netflix, а также исполнила центральную роль в драматической ленте «Девушки из Дубая».

Роли арабских состоятельных мужчин в фильме исполняют преимущественно актеры из Италии: Джулио Беррути, Якопо Риччотти, Андреа Прети, Лука Молинари и другие.

Релиз ленты состоялся 26 ноября 2021 года. В Польше картина вызвала широкий общественный резонанс и принесла создателям большие сборы. За первые выходные ее посмотрело свыше 227 000 человек. Картина стала одной из самых кассовых в стране за 2021 год.

Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако, совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.

В ролях

Катажина Фигура
Катажина Фигура
Dorota
Джулио Мария Беррути
Джулио Мария Беррути
Sam
Полина Галазка
Полина Галазка
Emi
Катажина Савчук
Катажина Савчук
Marianna
Ольга Калицка
Ольга Калицка
Kamila
Józef Pawlowski
Bartek
Андреа Прети
Андреа Прети
Bahir
Iacopo Ricciotti
Carlito
Luca Molinari
Santino
Томаш Собчак
Dymitri
Режиссер Мария Садовска
Сценарист Митя Окорн, Lucas Coleman, Peter Pasyk, Max Turell
Композитор Dominik Buczkowski, Патрик Кумур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 марта 2022
Премьера в мире 26 ноября 2021
Дата выхода
26 мая 2022 Россия Наше кино
26 ноября 2021 Бельгия 18
2 декабря 2021 Великобритания 18
19 мая 2022 Венгрия 18
1 сентября 2022 Гонконг III
12 мая 2022 Казахстан 18+
22 апреля 2022 Литва N-18
26 ноября 2021 Нидерланды 18
26 ноября 2021 Польша
15 июля 2022 США
11 августа 2022 Чехия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $8 177 284
Производство Ent One, Ent One Studios
Другие названия
Dziewczyny z Dubaju, Girls to Buy, El precio del placer, O Preço do Prazer, 拜金女王的性愛派對, Eskortės, Eskorttüdrukud, Lányok Dubajban, Эскортницы, 迪拜的女孩, Girls From Dubai

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 57 голосов
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2788 В жанре «драма»  1122 В фильмах Польши  7 В фильмах 2021 года  93
Обновлено 22 сентября 2022

Трейлеры фильма

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Эскортницы - Дублированный трейлер
Эскортницы Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Эскортницы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Обзоры в целом положительные. Сильные стороны: красивые актеры и локации, интересный сюжет, основанный на реальных событиях, и показ изнанки жизни девушек-эскортниц. Недостатки: банальные размышления и слабая проработка некоторых линий. Длительность около 2 ч 17 мин. Фильм подойдёт любителям драм о любви и реалистичных историях, ценящим качественные визуальные эффекты.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

abidowa.j 29 мая 2022, 23:59
Достаточно интересный фильм. Много банальных мыслей после просмотра фильма. Но так же возникает вопрос «как далеко может зайти любовь?» и как иногда бывает разрушительна любовь.
User 8 июня 2022, 19:53
Фильм супер! Красивые актеры и локации . Сюжет интересный и главное на реальных событиях..
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Эскортницы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Эскортницы

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