Эскортницы, 2021

Фильм придется по вкусу любителям драматических историй об искушении соблазном, моральном выборе, двойной жизни, трудностях и их преодолении. В центре событий – предприимчивая девушка Эми, которая стремится к шикарной жизни и работает в элитном эскорте. Все меняется, когда ей поступает предложение найти красивых девушек, готовых поехать в гости к арабским шейхам. Им обещают райские условия...

Фильм призывает отказаться от стереотипного восприятия индустрии, связанной с оказанием сексуальных услуг, и по-другому взглянуть на девушек, которые в ней работают. За внешними проявлениями порока, алчности и распущенности часто скрываются более глубокие мотивы, которыми они руководствуются при выборе своего жизненного пути.

Ценителей эстетики в кинематографе и красивой картинки этот фильм не оставит равнодушными. В кадре часто появляется немало эффектных девушек модельной внешности, а события разворачиваются в интерьерах шикарного арабского особняка, в котором по сценарию проводят досуг шейхи.

Главных героинь несколько, и они не похожи друг на друга. У каждой из них свои причины для того, чтобы заниматься эскортом. Оказавшись в одинаковых условиях, они по-разному ведут себя и реагируют на происходящее. Девушки постоянно взаимодействуют, ссорятся, убеждают друг друга в правильности принятого решения и неизменно поддерживают.