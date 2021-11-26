Эскортницы, 2021

Фильм придется по вкусу любителям драматических историй об искушении соблазном, моральном выборе, двойной жизни, трудностях и их преодолении. В центре событий – предприимчивая девушка Эми, которая стремится к шикарной жизни и работает в элитном эскорте. Все меняется, когда ей поступает предложение найти красивых девушек, готовых поехать в гости к арабским шейхам. Им обещают райские условия...
Фильм призывает отказаться от стереотипного восприятия индустрии, связанной с оказанием сексуальных услуг, и по-другому взглянуть на девушек, которые в ней работают. За внешними проявлениями порока, алчности и распущенности часто скрываются более глубокие мотивы, которыми они руководствуются при выборе своего жизненного пути.
Ценителей эстетики в кинематографе и красивой картинки этот фильм не оставит равнодушными. В кадре часто появляется немало эффектных девушек модельной внешности, а события разворачиваются в интерьерах шикарного арабского особняка, в котором по сценарию проводят досуг шейхи.
Главных героинь несколько, и они не похожи друг на друга. У каждой из них свои причины для того, чтобы заниматься эскортом. Оказавшись в одинаковых условиях, они по-разному ведут себя и реагируют на происходящее. Девушки постоянно взаимодействуют, ссорятся, убеждают друг друга в правильности принятого решения и неизменно поддерживают.
Фильм снят по мотивам реальной истории, подробности которой долгое время собирал и восстанавливал польский журналист и автор одноименной документальной книги Петр Крысяк.
Режиссером проекта выступила польская постановщица Мария Садовска. Помимо режиссерской деятельности, она известна как певица, музыкальный продюсер и сценарист. Она выпустила 10 альбомов джазовой музыки, песни ее авторства нередко занимали топовые позиции в польских чартах. Дебютная картина Марии «Женский день» снята в 2013 году. Фильм получил главную награду 22-го кинофестиваля в Коттбусе.
По словам Марии Садовски, главной ее задачей как режиссера стало представить зрителю образы неоднозначных персонажей, которые имеют как светлую, так и темную сторону. В героинях Садовска видит в первую очередь бунтарок и революционерок.
Главную роль, Эми, воплотила на экране Полина Галазка. До этого она принимала участие в тридцати проектах для Netflix, а также исполнила центральную роль в драматической ленте «Девушки из Дубая».
Роли арабских состоятельных мужчин в фильме исполняют преимущественно актеры из Италии: Джулио Беррути, Якопо Риччотти, Андреа Прети, Лука Молинари и другие.
Релиз ленты состоялся 26 ноября 2021 года. В Польше картина вызвала широкий общественный резонанс и принесла создателям большие сборы. За первые выходные ее посмотрело свыше 227 000 человек. Картина стала одной из самых кассовых в стране за 2021 год.
Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако, совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.
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