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Dziewczyny z Dubaju

Эскортницы, 2021

2021 / Польша
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Польская драма о соблазне и моральном выборе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм придется по вкусу любителям драматических историй об искушении соблазном, моральном выборе, двойной жизни, трудностях и их преодолении. В центре событий – предприимчивая девушка Эми, которая стремится к шикарной жизни и работает в элитном эскорте. Все меняется, когда ей поступает предложение найти красивых девушек, готовых поехать в гости к арабским шейхам. Им обещают райские условия...

Фильм призывает отказаться от стереотипного восприятия индустрии, связанной с оказанием сексуальных услуг, и по-другому взглянуть на девушек, которые в ней работают. За внешними проявлениями порока, алчности и распущенности часто скрываются более глубокие мотивы, которыми они руководствуются при выборе своего жизненного пути.

Ценителей эстетики в кинематографе и красивой картинки этот фильм не оставит равнодушными. В кадре часто появляется немало эффектных девушек модельной внешности, а события разворачиваются в интерьерах шикарного арабского особняка, в котором по сценарию проводят досуг шейхи.

Главных героинь несколько, и они не похожи друг на друга. У каждой из них свои причины для того, чтобы заниматься эскортом. Оказавшись в одинаковых условиях, они по-разному ведут себя и реагируют на происходящее. Девушки постоянно взаимодействуют, ссорятся, убеждают друг друга в правильности принятого решения и неизменно поддерживают.

Фильм снят по мотивам реальной истории, подробности которой долгое время собирал и восстанавливал польский журналист и автор одноименной документальной книги Петр Крысяк.

Режиссером проекта выступила польская постановщица Мария Садовска. Помимо режиссерской деятельности, она известна как певица, музыкальный продюсер и сценарист. Она выпустила 10 альбомов джазовой музыки, песни ее авторства нередко занимали топовые позиции в польских чартах. Дебютная картина Марии «Женский день» снята в 2013 году. Фильм получил главную награду 22-го кинофестиваля в Коттбусе.

По словам Марии Садовски, главной ее задачей как режиссера стало представить зрителю образы неоднозначных персонажей, которые имеют как светлую, так и темную сторону. В героинях Садовска видит в первую очередь бунтарок и революционерок.

Главную роль, Эми, воплотила на экране Полина Галазка. До этого она принимала участие в тридцати проектах для Netflix, а также исполнила центральную роль в драматической ленте «Девушки из Дубая».

Роли арабских состоятельных мужчин в фильме исполняют преимущественно актеры из Италии: Джулио Беррути, Якопо Риччотти, Андреа Прети, Лука Молинари и другие.

Релиз ленты состоялся 26 ноября 2021 года. В Польше картина вызвала широкий общественный резонанс и принесла создателям большие сборы. За первые выходные ее посмотрело свыше 227 000 человек. Картина стала одной из самых кассовых в стране за 2021 год.

Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако, совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.

7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 26 мая 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Мария Садовска
Мария Садовска
В ролях
Катажина Фигура
Катажина Фигура
Джулио Мария Беррути
Джулио Мария Беррути
Полина Галазка
Полина Галазка
Катажина Савчук
Катажина Савчук
Ольга Калицка
Ольга Калицка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эскортницы 4 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Foster Cinema
22:30
Mori Cinema Кунцево
20:50 от 250 ₽
Полное расписание и билеты

Эскортницы смотреть онлайн

Эскортницы
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
abidowa.j 29 мая 2022, 23:59
Достаточно интересный фильм. Много банальных мыслей после просмотра фильма. Но так же возникает вопрос «как далеко может зайти любовь?» и как иногда бывает разрушительна любовь.
Marina Zelenina 24 июня 2022, 02:04
Фильм не плохой. Ожидала большего… на мой взгляд, фильм «Купи меня», в том же репертуаре, оказался поинтересней…
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46 голосов
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«Эскортницы» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
22:30
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
20:50 от 250 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
21:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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