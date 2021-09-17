Смерть на Ниле, 2022

Вторая часть масштабной кинофраншизы, основанной на цикле произведений Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Оригинальный роман, выпущенный практически сто лет назад, остается одной из вершин детективного жанра и по сей день.

Подобно предыдущей кинокартине «Убийство в Восточном экспрессе», сиквел порадует не только интригующим сюжетом, но и красочным визуальным рядом. Зимние европейские пейзажи сменились видами солнечного Египта, тогда как пассажирский поезд уступил место роскошному пароходу «Карнак».

Несмотря на мрачную историю с убийством, в «Смерти на Ниле» много тонкого юмора, а камерность повествования не становится преградой для динамичного экшена.

Яркие актерские работы крупных голливудских звезд. Помимо Кеннета Браны («Франкенштейн», «Довод»), вернувшегося к образу Пуаро, на экране блистают Галь Гадот («Лига справедливости», «Форсаж 6»), Арми Хаммер («Назови меня своим именем», «Агенты А.Н.К.Л.»), Летишиа Райт («Мстители: Финал», «Черная Пантера») и Аннетт Бенинг («Красота по-американски», «Капитан Марвел»).

«Смерть на Ниле» — один из самых ожидаемых релизов зимы 2022 года, который нельзя пропускать ни одному поклоннику классических детективов.