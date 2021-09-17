Смерть на Ниле, 2022

Вторая часть масштабной кинофраншизы, основанной на цикле произведений Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Оригинальный роман, выпущенный практически сто лет назад, остается одной из вершин детективного жанра и по сей день.
Подобно предыдущей кинокартине «Убийство в Восточном экспрессе», сиквел порадует не только интригующим сюжетом, но и красочным визуальным рядом. Зимние европейские пейзажи сменились видами солнечного Египта, тогда как пассажирский поезд уступил место роскошному пароходу «Карнак».
Несмотря на мрачную историю с убийством, в «Смерти на Ниле» много тонкого юмора, а камерность повествования не становится преградой для динамичного экшена.
Яркие актерские работы крупных голливудских звезд. Помимо Кеннета Браны («Франкенштейн», «Довод»), вернувшегося к образу Пуаро, на экране блистают Галь Гадот («Лига справедливости», «Форсаж 6»), Арми Хаммер («Назови меня своим именем», «Агенты А.Н.К.Л.»), Летишиа Райт («Мстители: Финал», «Черная Пантера») и Аннетт Бенинг («Красота по-американски», «Капитан Марвел»).
«Смерть на Ниле» — один из самых ожидаемых релизов зимы 2022 года, который нельзя пропускать ни одному поклоннику классических детективов.
Третья экранизация одноименного романа после фильма 1978 года и эпизода сериала «Пуаро Агаты Кристи» 2004 года.
Идея заняться съемками сиквела «Убийства в Восточном экспрессе» была выдвинута еще в 2015 году правнуком Агаты Кристи, Джеймсом Причардом, который помогал Кеннету Брана с первым фильмом.
В 2017 году Кеннет Брана сообщил Associated Press, что берется за «Смерть на Ниле» с намерением снять еще несколько фильмов о Пуаро и создать новую кинематографическую вселенную.
Об участии Джоди Комер в сиквеле сообщили, когда контракт не был подписан, а позже актриса отказалась от роли из-за занятости в других проектах.
Бюджет фильма составил около 120 миллионов фунтов.
Галь Гадот и Арми Хаммер оба так или иначе связаны с франшизой о «Лиге справедливости». Гадот исполняет роль Чудо-женщины, а Хаммер должен был стать Бэтменом в отмененном проекте Джорджа Миллера «Лига справедливости: Смертные».
Исполнитель роли Сида Адам Гарсия снялся и в «Убийстве в Восточном экспрессе».
И Галь Гадот, и Арми Хаммер снимались вместе с Генри Кавиллом. Гадот работала с ним в рамках франшизы о «Лиге справедливости», а Хаммер снялся с ним в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи.
Аннетт Бенинг в этом фильме исполняет роль Евфимии, а Мишель Пфайффер сыграла миссис Хаббард в «Убийстве в Восточном экспрессе». Обе сыграют главных героинь в Turn of Mind Гидеона Раффа.
В каком году происходят события фильма?
Книга была написана в 1937 году, и по косвенным признакам можно смело утверждать, что события фильма происходят в это же самое время.
Кто убийца в фильме «Смерть на Ниле»?
В данном вопросе у фильма нет никаких разночтений с книжным первоисточником. Убийца – Симон Дойль.
Где снимали фильм?
Большинство сцен было снято в студии Longcross Studios, находящейся в Англии. Для съемок был сконструирован пароход, который мы можем видеть в самом фильме, и воссоздана копия храма Абу-Симбел. Также планировались съемки в Египте, но чуть позже место было изменено на Марокко.
Кеннет Брана снова перевоплощается в знаменитого детектива Эркюля Пуаро, экранизируя очередной шедевр Агаты Кристи о приключениях бельгийского сыщика. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.