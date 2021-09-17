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Смерть на Ниле Смерть на Ниле
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Death on the Nile

Смерть на Ниле, 2022

2022 / США / Великобритания
8.2 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Экранизация детектива Агаты Кристи с «Чудо-женщиной» Галь Гадот в главной роли
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Вторая часть масштабной кинофраншизы, основанной на цикле произведений Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Оригинальный роман, выпущенный практически сто лет назад, остается одной из вершин детективного жанра и по сей день.

Подобно предыдущей кинокартине «Убийство в Восточном экспрессе», сиквел порадует не только интригующим сюжетом, но и красочным визуальным рядом. Зимние европейские пейзажи сменились видами солнечного Египта, тогда как пассажирский поезд уступил место роскошному пароходу «Карнак».

Несмотря на мрачную историю с убийством, в «Смерти на Ниле» много тонкого юмора, а камерность повествования не становится преградой для динамичного экшена.

Яркие актерские работы крупных голливудских звезд. Помимо Кеннета Браны («Франкенштейн», «Довод»), вернувшегося к образу Пуаро, на экране блистают Галь Гадот («Лига справедливости», «Форсаж 6»), Арми Хаммер («Назови меня своим именем», «Агенты А.Н.К.Л.»), Летишиа Райт («Мстители: Финал», «Черная Пантера») и Аннетт Бенинг («Красота по-американски», «Капитан Марвел»).

«Смерть на Ниле» — один из самых ожидаемых релизов зимы 2022 года, который нельзя пропускать ни одному поклоннику классических детективов.

Третья экранизация одноименного романа после фильма 1978 года и эпизода сериала «Пуаро Агаты Кристи» 2004 года.

Идея заняться съемками сиквела «Убийства в Восточном экспрессе» была выдвинута еще в 2015 году правнуком Агаты Кристи, Джеймсом Причардом, который помогал Кеннету Брана с первым фильмом.

В 2017 году Кеннет Брана сообщил Associated Press, что берется за «Смерть на Ниле» с намерением снять еще несколько фильмов о Пуаро и создать новую кинематографическую вселенную.

Об участии Джоди Комер в сиквеле сообщили, когда контракт не был подписан, а позже актриса отказалась от роли из-за занятости в других проектах.

Бюджет фильма составил около 120 миллионов фунтов.

Галь Гадот и Арми Хаммер оба так или иначе связаны с франшизой о «Лиге справедливости». Гадот исполняет роль Чудо-женщины, а Хаммер должен был стать Бэтменом в отмененном проекте Джорджа Миллера «Лига справедливости: Смертные».

Исполнитель роли Сида Адам Гарсия снялся и в «Убийстве в Восточном экспрессе».

И Галь Гадот, и Арми Хаммер снимались вместе с Генри Кавиллом. Гадот работала с ним в рамках франшизы о «Лиге справедливости», а Хаммер снялся с ним в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи.

Аннетт Бенинг в этом фильме исполняет роль Евфимии, а Мишель Пфайффер сыграла миссис Хаббард в «Убийстве в Восточном экспрессе». Обе сыграют главных героинь в Turn of Mind Гидеона Раффа.

В каком году происходят события фильма?

Книга была написана в 1937 году, и по косвенным признакам можно смело утверждать, что события фильма происходят в это же самое время.

Кто убийца в фильме «Смерть на Ниле»?

В данном вопросе у фильма нет никаких разночтений с книжным первоисточником. Убийца – Симон Дойль.

Где снимали фильм?

Большинство сцен было снято в студии Longcross Studios, находящейся в Англии. Для съемок был сконструирован пароход, который мы можем видеть в самом фильме, и воссоздана копия храма Абу-Симбел. Также планировались съемки в Египте, но чуть позже место было изменено на Марокко.

Кеннет Брана снова перевоплощается в знаменитого детектива Эркюля Пуаро, экранизируя очередной шедевр Агаты Кристи о приключениях бельгийского сыщика. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.

8.2 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 29 марта 2022
Премьера в мире 17 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Галь Гадот
Галь Гадот
Том Бейтман
Том Бейтман
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Летишиа Райт
Летишиа Райт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смерть на Ниле 7 постеров
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В прокат выходит экранизация произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», съемки которой завершилось еще в 2019 году. За время простоя, вызванного пандемией, многое изменилось: мало того, что исполнитель ключевой роли Арми Хаммер распрощался со своей блистательной голливудской карьерой, так еще и после выхода ленты «Достать ножи» столь серьезное прочтение общеизвестного детективного сюжета видится делом заведомо проигрышным. Но обо всем по порядку. Утомившись от…
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Наталия Петряшова 11 февраля 2022, 00:16
Ожидала большего. Убийство в Восточном экспрессе больше понравился. Но это лишь моё мнение.
teleshko 13 февраля 2022, 12:45
Потрясающе красивый, захватывающий фильм! Сходите, не пожалеете
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123 голоса
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саундтрек фильма Смерть на Ниле
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Disney снимет с российского проката все свои фильмы Это решение затронет и такие русскоязычные проекты компании, как «Мистер Нокаут».
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1 апреля 2022 11:27
Сценарии сиквела «Главного героя» и третьего фильма об Эркюле Пуаро с Кеннетом Браной почти готовы У студии большие планы на эти франшизы.
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4 марта 2022 15:47
Мировые сборы «Анчартед» превысили $220 млн Боевик Sony продолжает собирать на сиквел.
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28 февраля 2022 13:22
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