Эннио. Маэстро, 2021

Картина будет интересна не только поклонникам творчества Морриконе, но и любителям документальных фильмов об известных людях. Режиссер представил на экране полноценный портрет Эннио Морриконе, самого известного композитора XX века. О том, каким он был, расскажут режиссеры, сценаристы и актеры, работавшие с Моррикне на съемочной площадке. Среди них Клинт Иствуд, Бернардо Бертолуччи, Квентин Тарантино, Оливер Стоун и многие другие.

Для зрителей приоткроется закулисная жизнь легендарного музыканта. Создатели постарались раскрыть неизвестную сторону личности легендарного композитора и показать его обыкновенным человеком со своими слабостями. К примеру, выяснилось, что Морриконе обожал играть в шахматы. Это увлечение отразилось на его авторском подходе к написанию музыкальных произведений. Кроме того, раскрываются и секреты создания некоторых композиций, замысел которых родился из реальных событий.

Зрители узнают подробности личных отношений маэстро с его супругой Марией. Их семейная жизнь в фильме показана без прикрас. Жене Морриконе всегда доверял послушать новые произведения первой. Кроме того, у аудитории появится возможность с экрана увидеть Морриконе в самом разгаре творческого процесса.