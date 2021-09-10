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Эннио. Маэстро Эннио. Маэстро
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ENNIO

Эннио. Маэстро, 2021

2021 / Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Документальный фильм о знаменитом композиторе Эннио Морриконе.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина будет интересна не только поклонникам творчества Морриконе, но и любителям документальных фильмов об известных людях. Режиссер представил на экране полноценный портрет Эннио Морриконе, самого известного композитора XX века. О том, каким он был, расскажут режиссеры, сценаристы и актеры, работавшие с Моррикне на съемочной площадке. Среди них Клинт Иствуд, Бернардо Бертолуччи, Квентин Тарантино, Оливер Стоун и многие другие.

Для зрителей приоткроется закулисная жизнь легендарного музыканта. Создатели постарались раскрыть неизвестную сторону личности легендарного композитора и показать его обыкновенным человеком со своими слабостями. К примеру, выяснилось, что Морриконе обожал играть в шахматы. Это увлечение отразилось на его авторском подходе к написанию музыкальных произведений. Кроме того, раскрываются и секреты создания некоторых композиций, замысел которых родился из реальных событий.

Зрители узнают подробности личных отношений маэстро с его супругой Марией. Их семейная жизнь в фильме показана без прикрас. Жене Морриконе всегда доверял послушать новые произведения первой. Кроме того, у аудитории появится возможность с экрана увидеть Морриконе в самом разгаре творческого процесса.

Режиссер Джузеппе Торнаторе, известный своими фильмами «Легенда о пианисте», «Простая формальность» и «Мелена», занимался съемками фильма больше 5 лет. Сначала он планировал снять документальную ленту, которая бы отразила историю культового ныне живущего композитора, однако за год до премьерного показа ее центральный персонаж Эннио Морриконе ушел из жизни. Таким образом, фильм стал своеобразной данью памяти легенде.

Хронометраж документальной карты 2 часа. Премьерный показ состоялся в рамках внеконкурсной программы на Венецианском кинофестивале. Критики высоко оценили работу Торнаторе. По их мнению, режиссер смог создать документальный фильм, который отличается простым стилем повествования и при этом насыщен фактами (от размышлений о музыкальном строе до веселых историй из жизни знаменитостей).

Несмотря на множество совместных работ с режиссерами из США, Морриконе так и не овладел английским языком. Поэтому в 2007 году на торжественной церемонии вручения премии «Оскар», которую он впервые получал, Морриконе нуждался в переводчике. В роли переводчика выступил Клинт Иствуд, который часто снимался в картинах с музыкой великого композитора. В фильме Торнаторе он тоже принял участие.

Документальный фильм о знаменитом композиторе Эннио Морриконе.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 июня 2022
Премьера онлайн 22 апреля 2022
Премьера в мире 10 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Джузеппе Торнаторе
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Терренс Малик
Терренс Малик
Оливер Стоун
Оливер Стоун
Ханс Циммер
Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эннио. Маэстро 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
15:30 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Эннио. Маэстро» в кинотеатрах

Сегодня 20 вт 26 вт 2
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
15:30 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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