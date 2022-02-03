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Другое имя, 2022

2022 / Россия
2.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Триллер со Светланой Ходченковой об ошибках прошлого
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О фильме

Лиза живет в мире «премиум класса»: её дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств, в их с мужем загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из её прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет?

2.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 15 марта 2022
Премьера в мире 3 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Вета Гераськина
Вета Гераськина
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Якоб Диль
Якоб Диль
Анастасия Цой
Анастасия Цой
Катя Федина
Катя Федина
Татьяна Ратникова
Татьяна Ратникова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Другое имя 3 постера
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Наша рецензия
Каждую неделю Лиза (Светлана Ходченкова) созванивается по видеосвязи с таинственной Улей (Катя Федина). Лиза скрывает эти звонки от мужа Петра (Якоб Диль) – богатого промышленника. Звонки эти холодны, Лиза явно чувствует вину в отношении девушки по другую сторону экрана. Что за тайну скрывает Лиза, как эта тайна повлияет на ее жизнь и жизнь ее близких? Список благодарностей в конце титров «Другого имени» напоминает карту объектов модного столичного шоурума. Здесь как…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Самые ожидаемые российские фильмы 2022: экранизация Булгакова, Капитан Волконогов и драма про «Оскар» Будущий год обещает быть урожайным на громкие кинопремьеры. В нашем новом списке – самые-самые ожидаемые российские фильмы 2022 года.  
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4 января 2022 11:00
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