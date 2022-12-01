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Ёлки 9, 2022

2022 / Россия
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в России 1 декабря 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Прокатчик Bazelevs Distribution
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Федор Добронравов сыграет одну из главных ролей в «Елках 9» Общие сборы новогодней франшизы составляют 6 млрд рублей.
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19 мая 2022 10:05
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