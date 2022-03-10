Наемник, 2022

Действие остросюжетного боевика «Наемник» разворачивается вокруг бывшего американского военного Джеймса Харпера, который после ухода со службы, решает начать работать в частной подрядной организации. Вместе со своим другом он отправляется на специальное задание, чтобы хоть как-то поддержать свою семью материально. «Наемник» понравится всем, кто испытывает особые эмоции по отношению к военному кино, а также тем, кто изрядно соскучился по боевикам, популярным в 90-е.

Режиссером ленты выступил Тарик Салех, шведский кинематографист, обладатель специальной премии Венецианского кинофестиваля. Большую часть своей карьеры Салех снимал в основном сериалы — фантастический «Мир дикого Запада» и криминальный «Рэй Донован». Он также поставил несколько клипов для певицы Люкке Ли.

Главную роль в «Наемнике» исполнил голливудский актер Крис Пайн, любимый большинством российских зрителей по своей роли в перезапуске культового «Стартрека». Некоторые также помнят и знают Пайна по таким фильмам, как «Чудо-женщина», «Любой ценой», «Неуправляемый», «Значит, война» и многим другим.

Компанию Пайну в «Наемнике» составил другой, не менее известный американский актер Бен Фостер, известный преимущественно по авторским и даже артхаусным картинам. Не так давно Фостера можно было увидеть в инди-драме «Не оставляя следа». Он также снялся в фильмах «Альфа Дог» и «Поезд на Юму».

Производством картины занималась крупнейшая американская компания Paramount Pictures, выпустившая нетленные голливудские франшизы «Миссия невыполнима» и «Стартрек».