Наемник, 2022

Действие остросюжетного боевика «Наемник» разворачивается вокруг бывшего американского военного Джеймса Харпера, который после ухода со службы, решает начать работать в частной подрядной организации. Вместе со своим другом он отправляется на специальное задание, чтобы хоть как-то поддержать свою семью материально. «Наемник» понравится всем, кто испытывает особые эмоции по отношению к военному кино, а также тем, кто изрядно соскучился по боевикам, популярным в 90-е.
Режиссером ленты выступил Тарик Салех, шведский кинематографист, обладатель специальной премии Венецианского кинофестиваля. Большую часть своей карьеры Салех снимал в основном сериалы — фантастический «Мир дикого Запада» и криминальный «Рэй Донован». Он также поставил несколько клипов для певицы Люкке Ли.
Главную роль в «Наемнике» исполнил голливудский актер Крис Пайн, любимый большинством российских зрителей по своей роли в перезапуске культового «Стартрека». Некоторые также помнят и знают Пайна по таким фильмам, как «Чудо-женщина», «Любой ценой», «Неуправляемый», «Значит, война» и многим другим.
Компанию Пайну в «Наемнике» составил другой, не менее известный американский актер Бен Фостер, известный преимущественно по авторским и даже артхаусным картинам. Не так давно Фостера можно было увидеть в инди-драме «Не оставляя следа». Он также снялся в фильмах «Альфа Дог» и «Поезд на Юму».
Производством картины занималась крупнейшая американская компания Paramount Pictures, выпустившая нетленные голливудские франшизы «Миссия невыполнима» и «Стартрек».
Разработка проекта стартовала еще весной 2019 года. Почти сразу стало известно, что Крис Пайн исполнит главную роль в фильме. Из-за затянувшегося локдауна релиз «Наемника» неоднократно переносился. На данный момент премьера картины ожидается 1 апреля 2022 года.
Известно, что съемки «Наемника» начались в конце осени 2019 года. В качестве локаций были выбраны районы Соединенных Штатов. Впоследствии вся команда также провела восемь недель в Румынии, где снимались отдельные сцены ленты. Продакшн был завершен в декабре.
Главную женскую роль в «Наемнике» исполнила Гиллиан Джейкобс, хорошо знакомая многим киноманам по своей роли в культовом комедийном сериале «Сообщество». Джейкобс также можно было увидеть в нетфликсовском хите «Любовь» и научной фантастике «Грань».
Возрастной рейтинг фильма обозначен как R. Это означает, что «Наемника» могут смотреть только зрители старше восемнадцати лет. Картина может содержать яркие насильственные сцены, сцены курения, а также элементы сексуального или эротического содержания.
В «Наемнике» можно будет увидеть знаменитого канадского актера Кифера Сазерленда, сына Дональда Сазерленда. Кифер, в частности, является лауреатом множества авторитетных кинопремий, в том числе «Эмми» и «Золотого глобуса».
Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Харпера, а зеленый берет — предметом гордости. Но после полученных ранений опытный солдат отправляется в отставку. Чтобы обеспечить свою семью, он со своим боевым товарищем вынужден вступить в частную организацию, которая полна загадок. Здесь принято не восхвалять своих героев после успешных миссий, а истреблять их. Теперь возвращение домой практически невозможно.