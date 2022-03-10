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Наемник Наемник
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The Contractor

Наемник, 2022

2022 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Боевик с Крисом Пайном о секретной карательной организации
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие остросюжетного боевика «Наемник» разворачивается вокруг бывшего американского военного Джеймса Харпера, который после ухода со службы, решает начать работать в частной подрядной организации. Вместе со своим другом он отправляется на специальное задание, чтобы хоть как-то поддержать свою семью материально. «Наемник» понравится всем, кто испытывает особые эмоции по отношению к военному кино, а также тем, кто изрядно соскучился по боевикам, популярным в 90-е.

Режиссером ленты выступил Тарик Салех, шведский кинематографист, обладатель специальной премии Венецианского кинофестиваля. Большую часть своей карьеры Салех снимал в основном сериалы — фантастический «Мир дикого Запада» и криминальный «Рэй Донован». Он также поставил несколько клипов для певицы Люкке Ли.

Главную роль в «Наемнике» исполнил голливудский актер Крис Пайн, любимый большинством российских зрителей по своей роли в перезапуске культового «Стартрека». Некоторые также помнят и знают Пайна по таким фильмам, как «Чудо-женщина», «Любой ценой», «Неуправляемый», «Значит, война» и многим другим.

Компанию Пайну в «Наемнике» составил другой, не менее известный американский актер Бен Фостер, известный преимущественно по авторским и даже артхаусным картинам. Не так давно Фостера можно было увидеть в инди-драме «Не оставляя следа». Он также снялся в фильмах «Альфа Дог» и «Поезд на Юму».

Производством картины занималась крупнейшая американская компания Paramount Pictures, выпустившая нетленные голливудские франшизы «Миссия невыполнима» и «Стартрек».

Разработка проекта стартовала еще весной 2019 года. Почти сразу стало известно, что Крис Пайн исполнит главную роль в фильме. Из-за затянувшегося локдауна релиз «Наемника» неоднократно переносился. На данный момент премьера картины ожидается 1 апреля 2022 года.

Известно, что съемки «Наемника» начались в конце осени 2019 года. В качестве локаций были выбраны районы Соединенных Штатов. Впоследствии вся команда также провела восемь недель в Румынии, где снимались отдельные сцены ленты. Продакшн был завершен в декабре.

Главную женскую роль в «Наемнике» исполнила Гиллиан Джейкобс, хорошо знакомая многим киноманам по своей роли в культовом комедийном сериале «Сообщество». Джейкобс также можно было увидеть в нетфликсовском хите «Любовь» и научной фантастике «Грань».

Возрастной рейтинг фильма обозначен как R. Это означает, что «Наемника» могут смотреть только зрители старше восемнадцати лет. Картина может содержать яркие насильственные сцены, сцены курения, а также элементы сексуального или эротического содержания.

В «Наемнике» можно будет увидеть знаменитого канадского актера Кифера Сазерленда, сына Дональда Сазерленда. Кифер, в частности, является лауреатом множества авторитетных кинопремий, в том числе «Эмми» и «Золотого глобуса».

Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Харпера, а зеленый берет — предметом гордости. Но после полученных ранений опытный солдат отправляется в отставку. Чтобы обеспечить свою семью, он со своим боевым товарищем вынужден вступить в частную организацию, которая полна загадок. Здесь принято не восхвалять своих героев после успешных миссий, а истреблять их. Теперь возвращение домой практически невозможно.

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера онлайн 30 марта 2022
Премьера в мире 10 марта 2022
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Тарик Салех
Тарик Салех
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Бен Фостер
Бен Фостер
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Фарес Фарес
Фарес Фарес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наемник 5 постеров
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Наемник смотреть онлайн

Наемник
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В истории американского кино есть целый жанр из серии «солдат вернулся домой», который пытается осознать, каково приходится людям, пережившим войну. В фильмах тридцатых годов гангстерами часто становились ветераны Первой мировой, о психологических травмах Вьетнама и Ирака и вовсе говорить нечего — о них сняты десятки фильмов. «Наемник», конечно, в этот ряд вполне вписывается. Его главный герой Джеймс Харпер (Крис Пайн) – идеальный солдат, воспитанный…
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Елена Несмеева 15 марта 2022, 23:07
Хороший фильм, но очень тяжелый!
Anton Morozov 14 марта 2022, 15:00
Вероятно все же схожу)
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24 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Экс-военный Крис Пайн сражается за свою жизнь в трейлере экшен-триллера «Наемник» В фильме также сыграли Бен Фостер и Кифер Сазерленд.
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17 февраля 2022 12:45
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