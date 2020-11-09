Помпеи: Город грехов, 2021

5 причин смотреть фильм «Помпеи: Город грехов»
Город Помпеи, который ежегодно посещают четыре миллиона человек со всего земного шара, является самым известным археологическим памятником в мире, уникальным местом с печальной судьбой.
Творение Паппи Корсикато — это захватывающее путешествие на две тысячи лет назад. Автором раскрываются мифы и персонажи, сделавшие Помпеи бессмертным. Благодаря данным, которые были скрыты католической церковью во время раскопок в XVIII веке, легендарный город откроется с неожиданной стороны. Шокирующая правда стала доступна лишь в наши дни. И зрители представленного документального проекта станут одними из первых, кто ее узнает!
Баланс между интервью со сценаристами и масштабной реконструкцией событий далекого прошлого с использованием компьютерной графики.
Узнаваемый голос Изабеллы Росселлини, который сопроводит вас по улицам, послужившим источником вдохновения для Пабло Пикассо и Моцарта.
Создатели фильма «Помпеи: Город грехов» опираются исключительно на проверенные факты. Это идеальная возможность ознакомиться не только с историей населенного пункта, но и его жителями, что стало возможным благодаря найденным на местах раскопок артефактам и останкам.
Ведущая — всемирно известная актриса Изабелла Росселлини, прославившаяся благодаря авторским кинолентам Дэвида Линча и голливудскому суперхиту 90-х «Смерть ей к лицу».
Фильм, посвященный городу Помпеи, снял итальянский кинематографист Паппи Корсикато, также выступивший сценаристом и продюсером. За его плечами – документальная работа, посвященная Джулиану Шнабелю, а также игровые картины «Семя раздора», «Либера», «Жители Везувия» и другие.
Производство осуществлялось при поддержке Археологического парка Помпеи и Национального археологического музея Неаполя.
Саундтрек написал пианист Ремо Анзовино, помимо музыки специализирующийся на уголовных делах в суде. В первые годы творческой деятельности он сочинял композиции для театра, после чего переключился на создание музыкального сопровождения к немым фильмам. С 2018 года регулярно выступает композитором документальных лент, включая «Похищенные сокровища Европы», «Клод Моне: Магия воды и света» и «Фрида: Да здравствует жизнь!».
Впервые ключевые подробности гибели Помпеи из-за извержения вулкана Везувий открылись в 1748 году, когда король Карл III организовал раскопки. В результате экспедиции были обнаружены статуи, фрески, мозаики, предметы быта, виллы и частные дома. Именно с этого момента берет старт повествование.
Рассказ об одном из самых известных и загадочных археологических мест в мире.