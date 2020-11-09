Помпеи: Город грехов, 2021

5 причин смотреть фильм «Помпеи: Город грехов»

Город Помпеи, который ежегодно посещают четыре миллиона человек со всего земного шара, является самым известным археологическим памятником в мире, уникальным местом с печальной судьбой.

Творение Паппи Корсикато — это захватывающее путешествие на две тысячи лет назад. Автором раскрываются мифы и персонажи, сделавшие Помпеи бессмертным. Благодаря данным, которые были скрыты католической церковью во время раскопок в XVIII веке, легендарный город откроется с неожиданной стороны. Шокирующая правда стала доступна лишь в наши дни. И зрители представленного документального проекта станут одними из первых, кто ее узнает!

Баланс между интервью со сценаристами и масштабной реконструкцией событий далекого прошлого с использованием компьютерной графики.

Узнаваемый голос Изабеллы Росселлини, который сопроводит вас по улицам, послужившим источником вдохновения для Пабло Пикассо и Моцарта.

Создатели фильма «Помпеи: Город грехов» опираются исключительно на проверенные факты. Это идеальная возможность ознакомиться не только с историей населенного пункта, но и его жителями, что стало возможным благодаря найденным на местах раскопок артефактам и останкам.