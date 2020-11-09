Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Помпеи: Город грехов Помпеи: Город грехов
Киноафиша Фильмы Помпеи: Город грехов
Pompei - Eros e mito

Помпеи: Город грехов, 2021

2021 / Италия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Документальный фильм о печально известном итальянском городе
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Помпеи: Город грехов»

Город Помпеи, который ежегодно посещают четыре миллиона человек со всего земного шара, является самым известным археологическим памятником в мире, уникальным местом с печальной судьбой.

Творение Паппи Корсикато — это захватывающее путешествие на две тысячи лет назад. Автором раскрываются мифы и персонажи, сделавшие Помпеи бессмертным. Благодаря данным, которые были скрыты католической церковью во время раскопок в XVIII веке, легендарный город откроется с неожиданной стороны. Шокирующая правда стала доступна лишь в наши дни. И зрители представленного документального проекта станут одними из первых, кто ее узнает!

Баланс между интервью со сценаристами и масштабной реконструкцией событий далекого прошлого с использованием компьютерной графики.

Узнаваемый голос Изабеллы Росселлини, который сопроводит вас по улицам, послужившим источником вдохновения для Пабло Пикассо и Моцарта.

Создатели фильма «Помпеи: Город грехов» опираются исключительно на проверенные факты. Это идеальная возможность ознакомиться не только с историей населенного пункта, но и его жителями, что стало возможным благодаря найденным на местах раскопок артефактам и останкам.

Ведущая — всемирно известная актриса Изабелла Росселлини, прославившаяся благодаря авторским кинолентам Дэвида Линча и голливудскому суперхиту 90-х «Смерть ей к лицу».

Фильм, посвященный городу Помпеи, снял итальянский кинематографист Паппи Корсикато, также выступивший сценаристом и продюсером. За его плечами – документальная работа, посвященная Джулиану Шнабелю, а также игровые картины «Семя раздора», «Либера», «Жители Везувия» и другие.

Производство осуществлялось при поддержке Археологического парка Помпеи и Национального археологического музея Неаполя.

Саундтрек написал пианист Ремо Анзовино, помимо музыки специализирующийся на уголовных делах в суде. В первые годы творческой деятельности он сочинял композиции для театра, после чего переключился на создание музыкального сопровождения к немым фильмам. С 2018 года регулярно выступает композитором документальных лент, включая «Похищенные сокровища Европы», «Клод Моне: Магия воды и света» и «Фрида: Да здравствует жизнь!».

Впервые ключевые подробности гибели Помпеи из-за извержения вулкана Везувий открылись в 1748 году, когда король Карл III организовал раскопки. В результате экспедиции были обнаружены статуи, фрески, мозаики, предметы быта, виллы и частные дома. Именно с этого момента берет старт повествование.

Рассказ об одном из самых известных и загадочных археологических мест в мире.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера в мире 9 ноября 2020
Возраст 18+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Паппи Корсикато
В ролях
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Дариус Эрийа
Эндрю Уоллас-Хадрилл
Эллен О’Горман
Кэтрин Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Помпеи: Город грехов 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши