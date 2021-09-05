Событие, 2021

Действие фильма «Событие» разворачивается вокруг молодой женщины, которая вынуждена сделать сложный жизненный выбор. Кино бесспорно актуальное для современных реалий и понятное большинству зрителей. Идеальный вариант для тех, кто любит социальные драмы на сложные и дискуссионные темы.
В конце прошлого года «Событие» стало победителем Венецианского фестиваля, который прошел на итальянском острове Лидо. Кроме того, картина была удостоена специальной премии молодежного жюри и отдельной награды от международной прессы, принимавшей участие в смотре.
Для постановщицы фильма Одри Диван «Событие» стало всего лишь вторым режиссерским проектом. По словам критиков, посмотревших драму, Диван — талантливая кинематографистка, которая очевидно еще удивит публику в дальнейшем. В любом случае «Событие» на данный момент считается самой сильной работой в ее карьере.
В основу фильма «Событие» лег роман известной французской писательницы Анни Эрно, лауреатки множества литературных премий и наград. Как правило, творчество Эрно посвящено важным этическим вопросам, которые так или иначе возникают в жизни общества.
«Событие» – один из самых обсуждаемых европейских фильмов прошлого года. Ожидается, что картина попадает в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».
Разработка картины началась еще в 2019 году. По крайней мере, в одном из своих интервью Одри Диван ясно дала понять, что намерена адаптировать книгу Анни Эрно, которая в свое время сильно повлияла на нее саму и ее творчество. Тем не менее официально производство «События» стартовало гораздо позже.
Основные съемки фильма начались в конце июля 2020 года и длились на протяжении всего лета. К постпродакшену «События» приступили лишь в январе 2021 года. По всей видимости, ограничения, связанные с коронавирусом, никак не повлияли на процесс создания ленты.
«Событие» получило несколько номинаций на французскую национальную кинопремию «Люмьер» в 2022 году. В том числе номинацию в категории «Лучший фильм года».
Французская актриса Анамария Вартоломеи, сыгравшая в «Событии» главную женскую роль, может быть знакома российским зрителям по картинам «Моя маленькая принцесса», «Джеки в стране женщин» и другим.
Главную мужскую роль в фильме исполнил швейцарский актер Кейси Моттет Кляйн, обладатель специальной премии фестиваля Берлинале, которая вручается молодым и очень перспективным драматическим исполнителям. Кроме того, Моттет Кляйн был номинирован на национальную французскую премию «Сезар».
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