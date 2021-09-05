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Событие, 2021

2021 / Франция
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Французская драма о сложном выборе и превратностях судьбы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма «Событие» разворачивается вокруг молодой женщины, которая вынуждена сделать сложный жизненный выбор. Кино бесспорно актуальное для современных реалий и понятное большинству зрителей. Идеальный вариант для тех, кто любит социальные драмы на сложные и дискуссионные темы.

В конце прошлого года «Событие» стало победителем Венецианского фестиваля, который прошел на итальянском острове Лидо. Кроме того, картина была удостоена специальной премии молодежного жюри и отдельной награды от международной прессы, принимавшей участие в смотре.

Для постановщицы фильма Одри Диван «Событие» стало всего лишь вторым режиссерским проектом. По словам критиков, посмотревших драму, Диван — талантливая кинематографистка, которая очевидно еще удивит публику в дальнейшем. В любом случае «Событие» на данный момент считается самой сильной работой в ее карьере.

В основу фильма «Событие» лег роман известной французской писательницы Анни Эрно, лауреатки множества литературных премий и наград. Как правило, творчество Эрно посвящено важным этическим вопросам, которые так или иначе возникают в жизни общества.

«Событие» – один из самых обсуждаемых европейских фильмов прошлого года. Ожидается, что картина попадает в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Разработка картины началась еще в 2019 году. По крайней мере, в одном из своих интервью Одри Диван ясно дала понять, что намерена адаптировать книгу Анни Эрно, которая в свое время сильно повлияла на нее саму и ее творчество. Тем не менее официально производство «События» стартовало гораздо позже.

Основные съемки фильма начались в конце июля 2020 года и длились на протяжении всего лета. К постпродакшену «События» приступили лишь в январе 2021 года. По всей видимости, ограничения, связанные с коронавирусом, никак не повлияли на процесс создания ленты.

«Событие» получило несколько номинаций на французскую национальную кинопремию «Люмьер» в 2022 году. В том числе номинацию в категории «Лучший фильм года».

Французская актриса Анамария Вартоломеи, сыгравшая в «Событии» главную женскую роль, может быть знакома российским зрителям по картинам «Моя маленькая принцесса», «Джеки в стране женщин» и другим.

Главную мужскую роль в фильме исполнил швейцарский актер Кейси Моттет Кляйн, обладатель специальной премии фестиваля Берлинале, которая вручается молодым и очень перспективным драматическим исполнителям. Кроме того, Моттет Кляйн был номинирован на национальную французскую премию «Сезар».

1963 год. Анна учится в университете и мечтает о писательской̆ карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, и эта «благая весть» может поставить крест на ее будущем. Девушка становится заложницей̆ не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу.. Времени на раздумье почти не остается. Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, рискуя оказаться за решеткой̆.


 

5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 22 января 2022
Премьера в мире 5 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Одри Диван
Одри Диван
В ролях
Луана Байрами
Луана Байрами
Сандрин Боннэр
Сандрин Боннэр
Луиз Шевильот
Луиз Шевильот
Пио Мармай
Пио Мармай
Кейси Моттет Кляйн
Кейси Моттет Кляйн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Событие 3 постера
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Молодая девушка по имени Анна готовится к поступлению в университет. Свою жизнь она хочет связать с литературой и наконец-то выбраться в люди. Внезапно Анна узнает, что беременна. Теперь девушка готова пойти на все, чтобы сделать аборт. Неважно, если ее будет ожидать смерть или тюрьма. Девочки, вот-вот студентки, смотрят друг на друга. Одна помогает другой с лямкой от лифчика, чтобы у подруги грудь выглядела круче. Третья отказывается от такой модернизации своего нижнего белья, поэтому…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В онлайн-кинотеатре KION вышел фильм «Событие», получивший главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотого льва» картине Одри Диван присудило жюри, которое возглавил оскароносный Пон Джун-хо.
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11 марта 2022 11:03
Появился новый трейлер драмы «Событие», завоевавшей главный приз на Венецианском кинофестивале 2021 В картине рассказывается о французской студентке, столкнувшейся с суровой моральной дилеммой.
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Режиссер «События» Одри Диван снимет сериал о матери и дочери, которые управляют клиникой пластической хирургии Диван стала триумфатором прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.
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15 февраля 2022 13:14
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