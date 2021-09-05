Событие, 2021

Действие фильма «Событие» разворачивается вокруг молодой женщины, которая вынуждена сделать сложный жизненный выбор. Кино бесспорно актуальное для современных реалий и понятное большинству зрителей. Идеальный вариант для тех, кто любит социальные драмы на сложные и дискуссионные темы.

В конце прошлого года «Событие» стало победителем Венецианского фестиваля, который прошел на итальянском острове Лидо. Кроме того, картина была удостоена специальной премии молодежного жюри и отдельной награды от международной прессы, принимавшей участие в смотре.

Для постановщицы фильма Одри Диван «Событие» стало всего лишь вторым режиссерским проектом. По словам критиков, посмотревших драму, Диван — талантливая кинематографистка, которая очевидно еще удивит публику в дальнейшем. В любом случае «Событие» на данный момент считается самой сильной работой в ее карьере.

В основу фильма «Событие» лег роман известной французской писательницы Анни Эрно, лауреатки множества литературных премий и наград. Как правило, творчество Эрно посвящено важным этическим вопросам, которые так или иначе возникают в жизни общества.

«Событие» – один из самых обсуждаемых европейских фильмов прошлого года. Ожидается, что картина попадает в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».