Молодой человек, 2022

30-летний Ваня Ревзин когда-то был преуспевающим человеком с красным дипломом МГУ, но неожиданно оказался на самом дне. Это история о непростом периоде взросления и материнской гиперопеке, которая иногда имеет негативные последствия. Создатели картины представили ее в формате комедии.

Несмотря на комичность ситуации, в которой оказывается главный герой, за всем происходящим стоит сложный внутренний конфликт. Происходящее будет понятно многим зрителям, ведь любому человеку хотя бы раз в жизни по тем или иным причинам приходилось заключать сделку с собственной совестью.

Главный герой Ваня – неоднозначный персонаж со сложным внутренним мироустройством. Он долго старался жить честно и порядочно, руководствуясь мамиными принципами, но это ни к чему не привело. Тогда герой решает изменить себе и пойти на рискованную, даже противозаконную авантюру.

В фильме задействован прекрасный актерский состав, включающий известных медийных персон и звезд отечественного кинематографа. Среди них – заслуженный артист России Данила Козловский («Тренер», «Чернобыль»), Павел Табаков («Дуэлянт»), Ингрид Олеринская («Неадекватные люди»), популярный комик и блогер Данила Поперечный и другие.