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Молодой человек, 2022

2022 / Россия
7.6 Оцените
34 голоса
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Комедия с Павлом Табаковым о 30-летнем неудачнике, который решается на дерзкую аферу
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30-летний Ваня Ревзин когда-то был преуспевающим человеком с красным дипломом МГУ, но неожиданно оказался на самом дне. Это история о непростом периоде взросления и материнской гиперопеке, которая иногда имеет негативные последствия. Создатели картины представили ее в формате комедии.

Несмотря на комичность ситуации, в которой оказывается главный герой, за всем происходящим стоит сложный внутренний конфликт. Происходящее будет понятно многим зрителям, ведь любому человеку хотя бы раз в жизни по тем или иным причинам приходилось заключать сделку с собственной совестью.

Главный герой Ваня – неоднозначный персонаж со сложным внутренним мироустройством. Он долго старался жить честно и порядочно, руководствуясь мамиными принципами, но это ни к чему не привело. Тогда герой решает изменить себе и пойти на рискованную, даже противозаконную авантюру.

В фильме задействован прекрасный актерский состав, включающий известных медийных персон и звезд отечественного кинематографа. Среди них – заслуженный артист России Данила Козловский («Тренер», «Чернобыль»), Павел Табаков («Дуэлянт»), Ингрид Олеринская («Неадекватные люди»), популярный комик и блогер Данила Поперечный и другие.

Режиссерское кресло занял Александр Фомин, получивший известность после съемок короткометражной комедийной картины «Последний москвич». Он же является автором сценария. По словам постановщика, он с самого детства хотел снять светлый, искренний и смешной фильм и, наконец, получил возможность приблизиться к мечте.

Съемочный процесс проходил под руководством компаний Versus Pictures и ID Production при участии Киностудии имени Горького. Идея картины появилась у режиссера Александра Фомина в 2020 году, и он рассказал о ней Илье Найшуллеру. Тот сразу согласился продюсировать проект.

Продюсером картины выступил Илья Найшуллер, известный в качестве режиссера фильмов «Никто» и «Хардкор». Он внимательно следил за процессом производства картины и оказывал содействие молодому коллеге, для которого лента «Молодой человек» стала полнометражным дебютом.

Съемки проходили неподалеку от Москвы, в поселке Петрово-Дальнее, возле старого здания ДК «Луч», которое выглядит как типичный провинциальный Дом культуры. Из-за того, что площадку развернули вокруг ДК, там часто бродили местные жители, которые заинтересованно рассматривали кинотехнику и пытались разглядеть знакомые лица среди участников съемочного процесса.

Ваня Ревзин к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике – годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

7.6 Оцените
34 голоса
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 9 июня 2022
Премьера в мире 9 июня 2022
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Александр Фомин
Александр Фомин
В ролях
Павел Табаков
Павел Табаков
Данила Козловский
Данила Козловский
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Данила Поперечный
Данила Поперечный
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Pushka
17:40 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽
Pushka Братеево
15:00 от 150 ₽ 19:25 от 150 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Свою юность Ваня (Павел Табаков) провел в окружении учебников и репетиторов. Теперь же ему тридцать лет, у него ипотека, разлюбившая его жена и невыносимо скучная работа в банке – красный диплом и золотая медаль оказались не более чем пылесборниками. Денег на выплату ипотеки у Вани нет, поэтому однажды он решается на авантюру. Его бывший одноклассник Коля (Данила Козловский) в свое время сумел разбогатеть, не отличаясь при этом высокими интеллектуальными способностями. Теперь он…
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ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 8 июня 2022, 13:57
По трейлеру тоталли cringe)))
Олег Масличенко 8 июня 2022, 23:50
Фильм получился классным и это факт. Я думаю он понравится даже тем, кто наши отечественные комедии не особо любит. А все потому, что сюжет… Читать дальше…
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34 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что смотрят кинозвезды: актер Павел Табаков рассказывает о любимых фильмах Сегодня в прокат вышла российская авантюрная комедия «Молодой человек», в которой Павел сыграл главную роль. По случаю премьеры мы успели сделать совсем короткий блиц, чтобы узнать у актера о его любимых фильмах.
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«Молодой человек» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
17:40 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽
Pushka Братеево Алма-Атинская
2D
15:00 от 150 ₽ 19:25 от 150 ₽
Silver cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А
2D
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