Молодой человек, 2022

30-летний Ваня Ревзин когда-то был преуспевающим человеком с красным дипломом МГУ, но неожиданно оказался на самом дне. Это история о непростом периоде взросления и материнской гиперопеке, которая иногда имеет негативные последствия. Создатели картины представили ее в формате комедии.
Несмотря на комичность ситуации, в которой оказывается главный герой, за всем происходящим стоит сложный внутренний конфликт. Происходящее будет понятно многим зрителям, ведь любому человеку хотя бы раз в жизни по тем или иным причинам приходилось заключать сделку с собственной совестью.
Главный герой Ваня – неоднозначный персонаж со сложным внутренним мироустройством. Он долго старался жить честно и порядочно, руководствуясь мамиными принципами, но это ни к чему не привело. Тогда герой решает изменить себе и пойти на рискованную, даже противозаконную авантюру.
В фильме задействован прекрасный актерский состав, включающий известных медийных персон и звезд отечественного кинематографа. Среди них – заслуженный артист России Данила Козловский («Тренер», «Чернобыль»), Павел Табаков («Дуэлянт»), Ингрид Олеринская («Неадекватные люди»), популярный комик и блогер Данила Поперечный и другие.
Режиссерское кресло занял Александр Фомин, получивший известность после съемок короткометражной комедийной картины «Последний москвич». Он же является автором сценария. По словам постановщика, он с самого детства хотел снять светлый, искренний и смешной фильм и, наконец, получил возможность приблизиться к мечте.
Съемочный процесс проходил под руководством компаний Versus Pictures и ID Production при участии Киностудии имени Горького. Идея картины появилась у режиссера Александра Фомина в 2020 году, и он рассказал о ней Илье Найшуллеру. Тот сразу согласился продюсировать проект.
Продюсером картины выступил Илья Найшуллер, известный в качестве режиссера фильмов «Никто» и «Хардкор». Он внимательно следил за процессом производства картины и оказывал содействие молодому коллеге, для которого лента «Молодой человек» стала полнометражным дебютом.
Съемки проходили неподалеку от Москвы, в поселке Петрово-Дальнее, возле старого здания ДК «Луч», которое выглядит как типичный провинциальный Дом культуры. Из-за того, что площадку развернули вокруг ДК, там часто бродили местные жители, которые заинтересованно рассматривали кинотехнику и пытались разглядеть знакомые лица среди участников съемочного процесса.
Ваня Ревзин к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике – годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.