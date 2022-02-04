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Постер фильма Обряд
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Киноафиша Фильмы Обряд
4.0

Обряд

, 2022
The Long Night
США / ужасы / 18+
Мистический хоррор о кровавом культе
Трейлеры
Постер фильма Обряд
4.0
Обряд - Дублированный трейлер
Обряд  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Ветераны жанра хоррор Джефф Фэйи и Дебора Кара Ангер появятся в кадре в небольших ролях. Джефф получил широкую известность как исполнитель роли Джоба Смита в картине «Газонокосильщик». Также он воплотил образ Фрэнка Лапидуса в многосерийном проекте «Остаться в живых». Канадская актриса Дебора Кара Ангер вошла в историю мирового кинематографа в качестве Далии Гиллеспи из нашумевшего триллера «Сайлент Хилл».

Картина встретила нелестные отзывы многих западных критиков. Питер Собчински обвинил создателей картины в отсутствии оригинальности, использовании заезженных приемов и клише, а также предсказуемости поворотов сюжета. По словам обозревателя, авторы фильма хотели создать у зрителей ощущение всепоглощающего страха и тревоги, но не смогли вызвать ничего, кроме скуки и апатии. Однако любителям жанра стоит посмотреть картину хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение и самостоятельно сделать выводы.

Игра Скаут Комптон-Тейлор в образе Грейс является весьма убедительной. Интересен и персонаж Джека, первоклассного грубияна, проявившего себя с первых сцен. С ним связано несколько ироничных эпизодов, в частности момент, когда он пытается запугать толпу представителей культа, сообщив им, что он отправляется в Принстон.

Главную роль, Грейс, исполнила американская актриса Скаут Тейлор-Комптон. Широкую узнаваемость во всем мире актриса получила после воплощения образа Лори Строуд в ремейке картин «Хэллоуин» и «Хэллоуин-2». Также Скаут сыграла Саванну Симпсон – главную героиню в ленте «Вторжение». Всего на счету актрисы свыше 30 киноработ.

Режиссером картины выступил Ричард Рэгсдейл, который снял несколько музыкальных видеоклипов («Меч», «Плащ из перьев», «Каннибалы от двери до двери»), а также написал музыку к нескольким картинам и компьютерным играм. Кроме того, Рэгсдейл проявил себя в качестве сценариста, оператора и продюсера, а также принимал участие в съемках и озвучивании картины Into Something Rich & Strange (2003).

За музыкальное содержание картины отвечал композитор Шерри Чанг. Это не первый его опыт работы в жанровом кино. Чанг писал музыку для нескольких триллеров, в том числе для лент «Флэш» (2014), «Легенды завтрашнего дня» (2016) и многосерийного проекта «Ривердэйл» (2017). Композиции его авторства усугубляли тревожную атмосферу фильма и делали еще более жуткими кадры дикой природы, снятые с дронов, странную культовую иконографию и причудливые маски, которые носят герои в плащах.

Грэйс выросла без родителей и очень хочет узнать кто они. Спустя годы ей попадается зацепка, способная пролить свет на прошлое, и девушка вместе со своим парнем отправляется из Нью-Йорка в сельскую глушь на юге страны. Но на месте их ожидают не ответы на вопросы, а мистический культ, одержимый желанием исполнить апокалиптическое пророчество.

В ролях

Скаут Тэйлор-Комптон
Скаут Тэйлор-Комптон
Grace Covington
Нолан Джерард Фанк
Нолан Джерард Фанк
Jack Cabot
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
The Master
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Wayne
Кевин Рэгсдэйл
Кевин Рэгсдэйл
Wade
Король Орба
Frank Caldwell
Эрика Стасюлявичюте
The Master (Flashbacks)
Juniper Ghazi
Young Grace
Wendy Devore
Uktena's Disciple
Rocco Bovo
Uktena's Disciple
Режиссер Рич Рэгсдэйл
Сценарист Марк Янг, Robert Sheppe
Композитор Sherri Chung
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 4 февраля 2022
Дата выхода
7 июля 2022 Россия Кинологистика 16+
14 июля 2022 Казахстан 16+
MPAA R
Сборы в мире $81 351
Производство Sprockefeller Pictures, Adirondack Media Group, El Ride Productions
Другие названия
The Coven, The Long Night, La noche del apocalipsis, Обряд, Chân Tướng Trầm Mặc, La Posesión De Grace Covington, Pikk öö

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 15 голосов
3.8 IMDb
Обновлено 14 июля 2022

Трейлеры фильма

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Обряд - Дублированный трейлер
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