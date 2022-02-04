Обряд, 2022

Ветераны жанра хоррор Джефф Фэйи и Дебора Кара Ангер появятся в кадре в небольших ролях. Джефф получил широкую известность как исполнитель роли Джоба Смита в картине «Газонокосильщик». Также он воплотил образ Фрэнка Лапидуса в многосерийном проекте «Остаться в живых». Канадская актриса Дебора Кара Ангер вошла в историю мирового кинематографа в качестве Далии Гиллеспи из нашумевшего триллера «Сайлент Хилл».

Картина встретила нелестные отзывы многих западных критиков. Питер Собчински обвинил создателей картины в отсутствии оригинальности, использовании заезженных приемов и клише, а также предсказуемости поворотов сюжета. По словам обозревателя, авторы фильма хотели создать у зрителей ощущение всепоглощающего страха и тревоги, но не смогли вызвать ничего, кроме скуки и апатии. Однако любителям жанра стоит посмотреть картину хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение и самостоятельно сделать выводы.

Игра Скаут Комптон-Тейлор в образе Грейс является весьма убедительной. Интересен и персонаж Джека, первоклассного грубияна, проявившего себя с первых сцен. С ним связано несколько ироничных эпизодов, в частности момент, когда он пытается запугать толпу представителей культа, сообщив им, что он отправляется в Принстон.