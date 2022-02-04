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The Long Night

Обряд, 2022

2022 / США
4.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Мистический хоррор о кровавом культе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ветераны жанра хоррор Джефф Фэйи и Дебора Кара Ангер появятся в кадре в небольших ролях. Джефф получил широкую известность как исполнитель роли Джоба Смита в картине «Газонокосильщик». Также он воплотил образ Фрэнка Лапидуса в многосерийном проекте «Остаться в живых». Канадская актриса Дебора Кара Ангер вошла в историю мирового кинематографа в качестве Далии Гиллеспи из нашумевшего триллера «Сайлент Хилл».

Картина встретила нелестные отзывы многих западных критиков. Питер Собчински обвинил создателей картины в отсутствии оригинальности, использовании заезженных приемов и клише, а также предсказуемости поворотов сюжета. По словам обозревателя, авторы фильма хотели создать у зрителей ощущение всепоглощающего страха и тревоги, но не смогли вызвать ничего, кроме скуки и апатии. Однако любителям жанра стоит посмотреть картину хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение и самостоятельно сделать выводы.

Игра Скаут Комптон-Тейлор в образе Грейс является весьма убедительной. Интересен и персонаж Джека, первоклассного грубияна, проявившего себя с первых сцен. С ним связано несколько ироничных эпизодов, в частности момент, когда он пытается запугать толпу представителей культа, сообщив им, что он отправляется в Принстон.

Главную роль, Грейс, исполнила американская актриса Скаут Тейлор-Комптон. Широкую узнаваемость во всем мире актриса получила после воплощения образа Лори Строуд в ремейке картин «Хэллоуин» и «Хэллоуин-2». Также Скаут сыграла Саванну Симпсон – главную героиню в ленте «Вторжение». Всего на счету актрисы свыше 30 киноработ.

Режиссером картины выступил Ричард Рэгсдейл, который снял несколько музыкальных видеоклипов («Меч», «Плащ из перьев», «Каннибалы от двери до двери»), а также написал музыку к нескольким картинам и компьютерным играм. Кроме того, Рэгсдейл проявил себя в качестве сценариста, оператора и продюсера, а также принимал участие в съемках и озвучивании картины Into Something Rich & Strange (2003).

За музыкальное содержание картины отвечал композитор Шерри Чанг. Это не первый его опыт работы в жанровом кино. Чанг писал музыку для нескольких триллеров, в том числе для лент «Флэш» (2014), «Легенды завтрашнего дня» (2016) и многосерийного проекта «Ривердэйл» (2017). Композиции его авторства усугубляли тревожную атмосферу фильма и делали еще более жуткими кадры дикой природы, снятые с дронов, странную культовую иконографию и причудливые маски, которые носят герои в плащах.

Грэйс выросла без родителей и очень хочет узнать кто они. Спустя годы ей попадается зацепка, способная пролить свет на прошлое, и девушка вместе со своим парнем отправляется из Нью-Йорка в сельскую глушь на юге страны. Но на месте их ожидают не ответы на вопросы, а мистический культ, одержимый желанием исполнить апокалиптическое пророчество.

4.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 4 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Рич Рэгсдэйл
Рич Рэгсдэйл
В ролях
Скаут Тэйлор-Комптон
Скаут Тэйлор-Комптон
Нолан Джерард Фанк
Нолан Джерард Фанк
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Кевин Рэгсдэйл
Кевин Рэгсдэйл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Обряд 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Prime Cinema
23:25 от 380 ₽
Pushka Братеево
22:25 от 150 ₽
Полное расписание и билеты
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«Обряд» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema Севастопольская
2D
23:25 от 380 ₽
Pushka Братеево Алма-Атинская
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22:25 от 150 ₽
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