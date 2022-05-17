Вендетта. Банды Атланты, 2022

Эта история понравится любителям приключенческих боевиков, где главный герой борется за то, чтобы справедливость восторжествовала. Бывший морской пехотинец Уильям Дункан похоронил дочь, которая случайно попала в эпицентр кровавых разборок уличных преступных группировок. Сотрудники правоохранительных органов бездействуют, и убитый горем отец решает самостоятельно покарать тех, кто ответственен за гибель его дочери.
Главный герой пребывает в отчаянии. После смерти дочери он видит единственным смыслом своего существования отомстить тем, кто отнял ее у него. Персонаж одержим жаждой мести, а его сердце наполнено гневом из-за процветающей в мире несправедливости.
Основу сюжетной линии составляет противостояние двух героев, которые пережили личную трагедию. Уильям Дункан, похоронивший дочь, жестоко расправляется с уличным бандитом, убившим ее, после чего сталкивается с братом этого человека, Рори Феттером, и его бандой. Они также полны решимости поквитаться за павшего товарища. Так жажда мести одного человека противостоит жажде мести другого. Уильям приходит к заключению, что вендетта всегда имеет один и тот же печальный финал.
Сюжетный накал усиливается с увеличением насилия в жизни главного героя. Постепенно он превращается в машину для убийств. Сцены драк, перестрелок и автомобильных погонь создают динамичный ход повествования. Подспорьем этому служит и работа оператора (дрожащая камера).
Режиссером и сценаристом картины стал Джаред Кон. Он получил известность после работы над фильмами «Атлантический рубеж-2» (2018), «Кто не спрятался…» (2011), «Атлантический рубеж» (2013) и других. Кон принимал участие в создании сериала The Encounter (2019), а также был задействован в написании сценариев к фильмам «Кто не спрятался…» (2011), «Тупик» (2021), «Весенний праздник бикини» (2012) и многих других.
Центральный образ Уильяма Дункана воплотил британский актер Клайв Стэнден. Он наиболее известен ролями сэра Гавейна в многосерийной драме «Камелот», Арчера, впоследствии ставшего следующим Робином Гудом в сериале «Робин Гуд», Карла Харриса в культовом проекте «Доктор Кто» и Ролло в исторической саге «Викинги».
В фильме снялись сразу два человека-легенды – культовый актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, ставший одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей Голливуда, и Майк Тайсон, один из самых узнаваемых боксеров в истории мирового спорта.
В финале картины из уст главного героя звучит цитата, автором которой является шведский писатель и общественный деятель Стиг Ларссон. Именно он попытался оправдать месть, назвав это чувство мощной движущей силой.
Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.