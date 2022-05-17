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Вендетта. Банды Атланты Вендетта. Банды Атланты
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Vendetta

Вендетта. Банды Атланты, 2022

2022 / США
4.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Боевик с Брюсом Уиллисом о безутешном отце, который берет правосудие в свои руки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эта история понравится любителям приключенческих боевиков, где главный герой борется за то, чтобы справедливость восторжествовала. Бывший морской пехотинец Уильям Дункан похоронил дочь, которая случайно попала в эпицентр кровавых разборок уличных преступных группировок. Сотрудники правоохранительных органов бездействуют, и убитый горем отец решает самостоятельно покарать тех, кто ответственен за гибель его дочери.

Главный герой пребывает в отчаянии. После смерти дочери он видит единственным смыслом своего существования отомстить тем, кто отнял ее у него. Персонаж одержим жаждой мести, а его сердце наполнено гневом из-за процветающей в мире несправедливости.

Основу сюжетной линии составляет противостояние двух героев, которые пережили личную трагедию. Уильям Дункан, похоронивший дочь, жестоко расправляется с уличным бандитом, убившим ее, после чего сталкивается с братом этого человека, Рори Феттером, и его бандой. Они также полны решимости поквитаться за павшего товарища. Так жажда мести одного человека противостоит жажде мести другого. Уильям приходит к заключению, что вендетта всегда имеет один и тот же печальный финал.

Сюжетный накал усиливается с увеличением насилия в жизни главного героя. Постепенно он превращается в машину для убийств. Сцены драк, перестрелок и автомобильных погонь создают динамичный ход повествования. Подспорьем этому служит и работа оператора (дрожащая камера).

Режиссером и сценаристом картины стал Джаред Кон. Он получил известность после работы над фильмами «Атлантический рубеж-2» (2018), «Кто не спрятался…» (2011), «Атлантический рубеж» (2013) и других. Кон принимал участие в создании сериала The Encounter (2019), а также был задействован в написании сценариев к фильмам «Кто не спрятался…» (2011), «Тупик» (2021), «Весенний праздник бикини» (2012) и многих других.

Центральный образ Уильяма Дункана воплотил британский актер Клайв Стэнден. Он наиболее известен ролями сэра Гавейна в многосерийной драме «Камелот», Арчера, впоследствии ставшего следующим Робином Гудом в сериале «Робин Гуд», Карла Харриса в культовом проекте «Доктор Кто» и Ролло в исторической саге «Викинги».

В фильме снялись сразу два человека-легенды – культовый актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, ставший одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей Голливуда, и Майк Тайсон, один из самых узнаваемых боксеров в истории мирового спорта.

В финале картины из уст главного героя звучит цитата, автором которой является шведский писатель и общественный деятель Стиг Ларссон. Именно он попытался оправдать месть, назвав это чувство мощной движущей силой.

Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.

4.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 2 июня 2022
Премьера онлайн 17 мая 2022
Премьера в мире 17 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джаред Кон
Джаред Кон
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Томас Джейн
Томас Джейн
Клайв Стэнден
Клайв Стэнден
Тео Росси
Тео Росси
Джеки Мур
Джеки Мур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вендетта. Банды Атланты 2 постера
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Вендетта. Банды Атланты смотреть онлайн

Вендетта. Банды Атланты
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Наша рецензия
Из-за местной банды бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь, которая уже выбирала будущий колледж. Судебная система и полиция не могут обеспечить должного правосудия. Единственным свидетелем является Дункан, но его показания не получается назвать достоверными из-за шокового состояния. Он не может просто смотреть, как убийца остается безнаказанным, и решает сам покарать виновного. Но, вступая на дорогу мести, Дункан развязывает настоящую бойню. Нужно только достать больше оружия, ведь это…
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User 9 июня 2022, 14:09
Нам фильм очень понравился
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3 июня 2022 11:54
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