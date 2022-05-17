Вендетта. Банды Атланты, 2022

Эта история понравится любителям приключенческих боевиков, где главный герой борется за то, чтобы справедливость восторжествовала. Бывший морской пехотинец Уильям Дункан похоронил дочь, которая случайно попала в эпицентр кровавых разборок уличных преступных группировок. Сотрудники правоохранительных органов бездействуют, и убитый горем отец решает самостоятельно покарать тех, кто ответственен за гибель его дочери.

Главный герой пребывает в отчаянии. После смерти дочери он видит единственным смыслом своего существования отомстить тем, кто отнял ее у него. Персонаж одержим жаждой мести, а его сердце наполнено гневом из-за процветающей в мире несправедливости.

Основу сюжетной линии составляет противостояние двух героев, которые пережили личную трагедию. Уильям Дункан, похоронивший дочь, жестоко расправляется с уличным бандитом, убившим ее, после чего сталкивается с братом этого человека, Рори Феттером, и его бандой. Они также полны решимости поквитаться за павшего товарища. Так жажда мести одного человека противостоит жажде мести другого. Уильям приходит к заключению, что вендетта всегда имеет один и тот же печальный финал.

Сюжетный накал усиливается с увеличением насилия в жизни главного героя. Постепенно он превращается в машину для убийств. Сцены драк, перестрелок и автомобильных погонь создают динамичный ход повествования. Подспорьем этому служит и работа оператора (дрожащая камера).