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Убежище, 2022

2022 / Россия
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Триллер с Ильей Любимовым о неминуемом возмездии
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О фильме

Девятилетняя Надя, дочь замминистра здравоохранения Липецкой области Андрея Савицкого, увлекается театром, книгами, музыкой. Но после развода родителей замыкается в себе и теряет интерес к внешнему миру. Ее единственный друг — мышонок Гастон, которого девочка прячет в своем тайном убежище. Однажды на представлении местного театра она видит молодого актера Леню и просит отца, чтобы к ней домой приходил «принц из спектакля вместо няни». Отец тотчас исполняет желание Нади и нанимает Леню присматривать за девочкой. Однажды Леня и Надя остаются за городом одни, а в дом проникает бывший полицейский Степан, чтобы похитить Надю…

Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 ноября 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
В ролях
Илья Любимов
Илья Любимов
Максим Дрозд
Максим Дрозд
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Надя Славецкая
Надя Славецкая
Алиса Дебабова-Лукшина
Алиса Дебабова-Лукшина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убежище 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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В эфире
В эфире
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