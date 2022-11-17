Убежище, 2022

Девятилетняя Надя, дочь замминистра здравоохранения Липецкой области Андрея Савицкого, увлекается театром, книгами, музыкой. Но после развода родителей замыкается в себе и теряет интерес к внешнему миру. Ее единственный друг — мышонок Гастон, которого девочка прячет в своем тайном убежище. Однажды на представлении местного театра она видит молодого актера Леню и просит отца, чтобы к ней домой приходил «принц из спектакля вместо няни». Отец тотчас исполняет желание Нади и нанимает Леню присматривать за девочкой. Однажды Леня и Надя остаются за городом одни, а в дом проникает бывший полицейский Степан, чтобы похитить Надю…