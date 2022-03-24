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RRR

RRR, 2022

2022 / Индия
8.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Индийский экшн о любви к родине
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Причины посмотреть Факты О фильме

Так как прототипы героев в жизни друг с другом не пересекались, фильм дает возможность зрителю увидеть историю по-другому. Революционеры боролись за свободу родной страны по отдельности, а в ленте их усилия объединили.

Помимо политической составляющей сюжета, картина наполнена темами социального неравенства и роли женщины в обществе. Герои переживают не только утрату свободы государства, но и личные душевные терзания.

На длительные монологи и диалоги авторы фильма времени не оставили: события на экране разворачиваются стремительно и динамично, затрагивая множество сюжетных линий.

Львиную долю происходящего занимает графика: схватки с тигром, сражения с огнем, опасные гонки на мотоциклах. На первый взгляд, это кажется искусственным, однако в рамках индийских канонов киноискусства качественные спецэффекты лишь добавляют экшена.

В фильме задействованы актеры из разных стран, в том числе из Великобритании. Разнообразие каста позволяет расширить аудиторию, а также отойти от классических и навязчивых принципов кинематографа Болливуда.

Фильм основан на вымышленной истории о легендарных индийских революционерах Аллури Ситарама Раджу и Комараме. В основу сюжета лег рассказ индийского сценариста К. В. Виджаендры Прасада о двух борцах за свободу Индии и их жизнях до участия в освободительном движении. Известно, что герои на самом деле не встречались в реальной жизни.

В актерском составе ленты можно увидеть как голливудских звезд, так и популярных артистов Болливуда. Ранее в фильме была задействована британка Дейзи Эдгар-Джонс, однако ей пришлось уйти из проекта из-за семейных проблем.

Название фильма «RRR» изначально было рабочим, для проката его должны были изменить. Аббревиатура обозначала инициалы режиссера С.С Раджамули и двух главных актеров – Рама Чарана и Н.Т.Р. младшего.

Актрисы Оливия Моррис и Алия Бхатт дебютировали в фильме на языке телугу. Также для индийского актера Аджая Девгана это будет первая главная роль.

Премьера неоднократно переносилась по разным причинам. Изначально фильм должен был выйти в прокат 30 июля 2020 года, однако позже была объявлена новая дата выхода – 8 января 2021 года. На данный момент официальная премьера стартует в кинотеатрах 25 марта 2022 года.

Два народных героя вынуждены встать плечом к плечу, чтобы в нелегкое время защищать родную землю.

8.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 3 часа 7 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 25 марта 2022
Премьера онлайн 20 мая 2022
Премьера в мире 24 марта 2022
Возраст 12+
Прокатчик Indian Films
Режиссер
С.С. Раджамули
С.С. Раджамули
В ролях
Алиа Бхатт
Алиа Бхатт
Аджай Девган
Аджай Девган
Элисон Дуди
Элисон Дуди
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Рам Чаран Теджа
Рам Чаран Теджа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма RRR 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Andrey Muskan 26 марта 2022, 01:35
Фильм бомбический!Особенно после 30 летнего перерыва!Это то,что надо смотреть именно в кино!Голливуд по многим параметрам отдыхает от слова… Читать дальше…
Андрей Бобиков 25 марта 2022, 23:30
Наконец то индийское кино в кинотеатрах.... Но надо делать рекламу!!! ОБАЛДЕННЫЙ КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ!! СПАСИБО ЧТО МОЖНО В ПЕНЗЕ ПОСМОТРЕТЬ ИНДИЙСКОЕ КИНО!!!!
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