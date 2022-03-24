Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма RRR: Рядом ревёт революция
7.8
RRR: Рядом ревёт революция - Трейлер
Киноафиша Фильмы RRR: Рядом ревёт революция
7.8

RRR: Рядом ревёт революция

, 2022
RRR
Индия / боевик, драма / 18+
Индийский экшн о любви к родине
Трейлеры
Постер фильма RRR: Рядом ревёт революция
7.8
RRR: Рядом ревёт революция - Трейлер
RRR: Рядом ревёт революция  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Так как прототипы героев в жизни друг с другом не пересекались, фильм дает возможность зрителю увидеть историю по-другому. Революционеры боролись за свободу родной страны по отдельности, а в ленте их усилия объединили.

Помимо политической составляющей сюжета, картина наполнена темами социального неравенства и роли женщины в обществе. Герои переживают не только утрату свободы государства, но и личные душевные терзания.

На длительные монологи и диалоги авторы фильма времени не оставили: события на экране разворачиваются стремительно и динамично, затрагивая множество сюжетных линий.

Львиную долю происходящего занимает графика: схватки с тигром, сражения с огнем, опасные гонки на мотоциклах. На первый взгляд, это кажется искусственным, однако в рамках индийских канонов киноискусства качественные спецэффекты лишь добавляют экшена.

В фильме задействованы актеры из разных стран, в том числе из Великобритании. Разнообразие каста позволяет расширить аудиторию, а также отойти от классических и навязчивых принципов кинематографа Болливуда.

Фильм основан на вымышленной истории о легендарных индийских революционерах Аллури Ситарама Раджу и Комараме. В основу сюжета лег рассказ индийского сценариста К. В. Виджаендры Прасада о двух борцах за свободу Индии и их жизнях до участия в освободительном движении. Известно, что герои на самом деле не встречались в реальной жизни.

В актерском составе ленты можно увидеть как голливудских звезд, так и популярных артистов Болливуда. Ранее в фильме была задействована британка Дейзи Эдгар-Джонс, однако ей пришлось уйти из проекта из-за семейных проблем.

Название фильма «RRR» изначально было рабочим, для проката его должны были изменить. Аббревиатура обозначала инициалы режиссера С.С Раджамули и двух главных актеров – Рама Чарана и Н.Т.Р. младшего.

Актрисы Оливия Моррис и Алия Бхатт дебютировали в фильме на языке телугу. Также для индийского актера Аджая Девгана это будет первая главная роль.

Премьера неоднократно переносилась по разным причинам. Изначально фильм должен был выйти в прокат 30 июля 2020 года, однако позже была объявлена новая дата выхода – 8 января 2021 года. На данный момент официальная премьера стартует в кинотеатрах 25 марта 2022 года.

Британская Индия. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, способный расправиться с толпой в одиночку, и местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, губернатор объявляет награду за его поимку, и, чтобы продвинуться по службе, Рама берётся за это задание. Спасая упавшего в реку мальчика, Рама и Бхим становятся друзьями. Они не знают ни настоящих личностей, ни скрытых мотивов друг друга, но это знакомство положит начало большим переменам.

В ролях

Алиа Бхатт
Алиа Бхатт
Sita
Аджай Девган
Аджай Девган
Venkata Rama Raju
Элисон Дуди
Элисон Дуди
Catherine Buxton
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Scott Buxton
Рам Чаран Теджа
Рам Чаран Теджа
Аллури Ситарама Раджу
N.T. Rama Rao Jr.
Комара Бхим
Оливия Моррис
Дженнифер
Шрия
Sarojini
Самутхиракани
Venkateswarulu
Chandra Sekhar
Jangu
Режиссер С.С. Раджамули
Сценарист К. В. Виджайендра Прасад, С.С. Раджамули, Sai Madhav Burra, Mankombu Gopalakrishnan
Композитор М. М. Киравани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 7 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 марта 2022
Премьера в мире 24 марта 2022
Дата выхода
25 марта 2022 Россия Indian Films 12+
25 марта 2022 Австралия
24 мая 2022 Бразилия 16
25 марта 2022 Великобритания 15
25 марта 2022 Германия
25 марта 2022 Египет
24 марта 2022 Израиль
25 марта 2022 Индия UA
25 марта 2022 Индонезия
25 марта 2022 Ирландия 15A
25 марта 2022 Испания
25 марта 2022 Китай
25 марта 2022 Новая Зеландия
25 марта 2022 ОАЭ
25 марта 2022 Польша
25 марта 2022 Португалия
24 марта 2022 США NR
25 марта 2022 Сингапур NC16
25 марта 2022 Таиланд
25 марта 2022 Турция
25 марта 2022 Финляндия
25 марта 2022 Франция
25 марта 2022 Швеция
25 марта 2022 ЮАР 16
25 марта 2022 Южная Корея
25 марта 2022 Япония
MPAA R
Бюджет 3 500 000 000 INR
Сборы в мире $166 602 994
Производство DVV Entertainment
Другие названия
RRR (Rise Roar Revolt), RRR, RRR: Revolta, Rebelião, Revolução, صعود ودوي وثورة, Ratham Ranam Roudhiram, Raudra Raṇa Rudhira, Rise Roar Revolt, Roudram Ranam Rudhiram, RRR - Hindi, RRR (Rast, Rev, Revolta), RRR: Tiếng Gầm Tự Do, RRR: Рядом ревёт революция, Rudhiram Raṇam Raudhram, Лють, війна та кров, राइज़ रोर रिवोल्ट, 雙雄起義, 革命雙雄, രുധിരം രണം രൗദ്രം, EncoRRRe, R.R.R., RRR (Hindi), ரத்தம் ரணம் ரௌத்திரம், #RRR, Raththam Ranam Rowthiram, Roudhram Ranam Rudhiram, Roudra Rana Rudhira, RRR EncoRRRe, RRR: Rise Roar Revolt, Rudhiram Ranam Roudhram, Rajamouli Rama Rao Ram Charan, RRR - Roudram Ranam Rudhiram, ರೌದ್ರ ರಣ ರುಧೀರ, 双雄起义, Triple R

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 34 голоса
7.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  454 В жанре «боевик»  128 В жанре «драма»  204 В фильмах Индии  2 В фильмах 2022 года  9
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
RRR: Рядом ревёт революция - Трейлер
RRR: Рядом ревёт революция Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме RRR: Рядом ревёт революция

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43 Дата обновления: 14 ноября 2025, 11:30
Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, мощная музыка, качественная операторская работа и динамичные экшн-сцены; история дружбы добавляет человечности и держит внимание на протяжении фильма. Слабые стороны: второй половине мешает машинный перевод субтитров; длинный хронометраж может утомлять. Общая оценка зрителей — положительная. Фильм подойдет любителям яркого индийского кино, готовым к субтитрам и масштабам картины.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

Andrey Muskan 26 марта 2022, 01:35
Фильм бомбический!Особенно после 30 летнего перерыва!Это то,что надо смотреть именно в кино!Голливуд по многим параметрам отдыхает от слова… Читать дальше…
Андрей Бобиков 25 марта 2022, 23:30
Наконец то индийское кино в кинотеатрах.... Но надо делать рекламу!!! ОБАЛДЕННЫЙ КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ!! СПАСИБО ЧТО МОЖНО В ПЕНЗЕ ПОСМОТРЕТЬ ИНДИЙСКОЕ КИНО!!!!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Миллионы зрителей по всему миру: 5 самых кассовых индийских фильмов за последнее десятилетие
2 марта 2026 07:45 Миллионы зрителей по всему миру: 5 самых кассовых индийских фильмов за последнее десятилетие Эти проекты собрали максимальную мировую кассу и показали, как далеко шагнул Болливуд.
Почему Болливуд — это не только танцы: разбираемся в жанровом разнообразии современного индийского кино
9 июля 2025 14:52 Почему Болливуд — это не только танцы: разбираемся в жанровом разнообразии современного индийского кино Индийское кино — одно из крупнейших в мире по объему производства: ежегодно здесь выпускается более 1600 фильмов на более чем 20 языках. Однако за пределами Индии у большинства людей до сих пор живет стереотип, что Болливуд — это исключительно песни, танцы, мелодрамы и трехчасовые фильмы. Хотя это уже давно не так!
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023»
13 марта 2023 14:30 Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Брендан Фрейзер заставил всех рыдать, Джимми Киммел жестко прожарил Уилла Смита, а Леди Гага подняла упавшего фотографа.
Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023
16 января 2023 10:34 Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023 Лучшим сериалами стали «Лучше звоните Солу» и «Начальная школа «Эбботт».
«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022
15 декабря 2022 14:23 «Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022 В телевизионных категориях первенство принадлежит «Начальной школе «Эбботт».
Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн
3 декабря 2022 12:00 Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Настало время готовиться к Новому году и досматривать недосмотренное. Проверьте, не пропустили ли вы интересную кинопремьеру за минувшие 11 месяцев.

Фильмы похожие на RRR: Рядом ревёт революция

Специалист 2 : Месть
Специалист 2 : Месть боевик, триллер
2026, Индия
8.0
О’Ромео
О’Ромео боевик, криминал, драма
2026, Индия
5.0
Бахубали: Начало
Бахубали: Начало боевик
2015, Индия
8.0
Бахубали: Рождение легенды
Бахубали: Рождение легенды фэнтези, боевик, приключения
2017, Индия
8.0
Миллион лет до нашей эры
Миллион лет до нашей эры комедия
2004, Франция
6.0
Каратель 2: Территория войны
Каратель 2: Территория войны ужасы, триллер, боевик, драма
2008, США
7.0
Финальный счет
Финальный счет боевик, триллер, драма
2018, Великобритания
5.0
Тор
Тор боевик, приключения, драма
2011, США
7.0
Клянусь Шивой
Клянусь Шивой боевик, триллер, драма, приключения
2016, Индия
6.0
Король Артур
Король Артур драма, боевик, военный, приключения
2004, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Перевозчик: Наследие
Перевозчик: Наследие боевик
2015, Франция / Китай
4.0
Летящий Пенджаб
Летящий Пенджаб драма
2016, Индия
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше