Так как прототипы героев в жизни друг с другом не пересекались, фильм дает возможность зрителю увидеть историю по-другому. Революционеры боролись за свободу родной страны по отдельности, а в ленте их усилия объединили.

Помимо политической составляющей сюжета, картина наполнена темами социального неравенства и роли женщины в обществе. Герои переживают не только утрату свободы государства, но и личные душевные терзания.

На длительные монологи и диалоги авторы фильма времени не оставили: события на экране разворачиваются стремительно и динамично, затрагивая множество сюжетных линий.

Львиную долю происходящего занимает графика: схватки с тигром, сражения с огнем, опасные гонки на мотоциклах. На первый взгляд, это кажется искусственным, однако в рамках индийских канонов киноискусства качественные спецэффекты лишь добавляют экшена.

В фильме задействованы актеры из разных стран, в том числе из Великобритании. Разнообразие каста позволяет расширить аудиторию, а также отойти от классических и навязчивых принципов кинематографа Болливуда.