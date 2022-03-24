Так как прототипы героев в жизни друг с другом не пересекались, фильм дает возможность зрителю увидеть историю по-другому. Революционеры боролись за свободу родной страны по отдельности, а в ленте их усилия объединили.
Помимо политической составляющей сюжета, картина наполнена темами социального неравенства и роли женщины в обществе. Герои переживают не только утрату свободы государства, но и личные душевные терзания.
На длительные монологи и диалоги авторы фильма времени не оставили: события на экране разворачиваются стремительно и динамично, затрагивая множество сюжетных линий.
Львиную долю происходящего занимает графика: схватки с тигром, сражения с огнем, опасные гонки на мотоциклах. На первый взгляд, это кажется искусственным, однако в рамках индийских канонов киноискусства качественные спецэффекты лишь добавляют экшена.
В фильме задействованы актеры из разных стран, в том числе из Великобритании. Разнообразие каста позволяет расширить аудиторию, а также отойти от классических и навязчивых принципов кинематографа Болливуда.
Фильм основан на вымышленной истории о легендарных индийских революционерах Аллури Ситарама Раджу и Комараме. В основу сюжета лег рассказ индийского сценариста К. В. Виджаендры Прасада о двух борцах за свободу Индии и их жизнях до участия в освободительном движении. Известно, что герои на самом деле не встречались в реальной жизни.
В актерском составе ленты можно увидеть как голливудских звезд, так и популярных артистов Болливуда. Ранее в фильме была задействована британка Дейзи Эдгар-Джонс, однако ей пришлось уйти из проекта из-за семейных проблем.
Название фильма «RRR» изначально было рабочим, для проката его должны были изменить. Аббревиатура обозначала инициалы режиссера С.С Раджамули и двух главных актеров – Рама Чарана и Н.Т.Р. младшего.
Актрисы Оливия Моррис и Алия Бхатт дебютировали в фильме на языке телугу. Также для индийского актера Аджая Девгана это будет первая главная роль.
Премьера неоднократно переносилась по разным причинам. Изначально фильм должен был выйти в прокат 30 июля 2020 года, однако позже была объявлена новая дата выхода – 8 января 2021 года. На данный момент официальная премьера стартует в кинотеатрах 25 марта 2022 года.
Британская Индия. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, способный расправиться с толпой в одиночку, и местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, губернатор объявляет награду за его поимку, и, чтобы продвинуться по службе, Рама берётся за это задание. Спасая упавшего в реку мальчика, Рама и Бхим становятся друзьями. Они не знают ни настоящих личностей, ни скрытых мотивов друг друга, но это знакомство положит начало большим переменам.
|25 марта 2022
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|16
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|15
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|25 марта 2022
|Египет
|24 марта 2022
|Израиль
|25 марта 2022
|Индия
|UA
|25 марта 2022
|Индонезия
|25 марта 2022
|Ирландия
|15A
|25 марта 2022
|Испания
|25 марта 2022
|Китай
|25 марта 2022
|Новая Зеландия
|25 марта 2022
|ОАЭ
|25 марта 2022
|Польша
|25 марта 2022
|Португалия
|24 марта 2022
|США
|NR
|25 марта 2022
|Сингапур
|NC16
|25 марта 2022
|Таиланд
|25 марта 2022
|Турция
|25 марта 2022
|Финляндия
|25 марта 2022
|Франция
|25 марта 2022
|Швеция
|25 марта 2022
|ЮАР
|16
|25 марта 2022
|Южная Корея
|25 марта 2022
|Япония